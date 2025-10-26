Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मिशन शक्ति और महिला सशक्तीकरण बल, महिलाओं को मिलना चाहिए 50% आरक्षण : डा. बबिता सिंह चौहान

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:56 PM (IST)

    वाराणसी में लायन्स क्लब्स इंटरनेशनल मंडल 321ई का 'उत्सव 2025' धूमधाम से मनाया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता सिंह चौहान ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया और 50% आरक्षण की वकालत की। समारोह में नए सदस्यों को सम्मानित किया गया और छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गईं। लायन्स क्लब के सेवा कार्यों और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    मेगा इंडक्शन समारोह 'उत्सव 2025' बनारस बैंक्वेट में धूमधाम से आयोजित हुआ।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। लायन्स क्लब्स इंटरनेशनल मंडल 321ई का मेगा इंडक्शन समारोह 'उत्सव 2025' बनारस बैंक्वेट में धूमधाम से आयोजित हुआ।

    लायंस क्लब के कार्यक्रम में बताओ मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधन कर रही महिला आयोग की अध्यक्ष बबि‍ता सिंह चौहान ने कहा कि 2014 के पहले महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक थी परंतु 2014 के बाद महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा क‍ि वर्तमान में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक सहभागिता व उनकी जनसंख्या के हिसाब से उन्हें 50% आरक्षण मिलना चाहिए।

    समारोह का उद्घाटन राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष डा. बबिता सिंह चौहान और मुख्य अतिथि पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डा. अर्पण धर दुबे ने की, जबकि समारोह के संयोजक पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीरेंद्र गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया।

    इस अवसर पर 11 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई और 360 नए सदस्यों को लायन्स की सदस्यता दी गई, जिन्हें रिबन और इंटरनेशनल किट से सम्मानित किया गया। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम उदय चंदानी ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आभार वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय उमेश चन्द्र कक्कड़ ने व्यक्त किया।

    मुख्य अतिथि जितेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि लायन्स क्लब विश्व की सबसे बड़ी समाजसेवी संस्था है, जो 200 से अधिक देशों में सेवा कार्य कर रही है। यह संगठन स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने, समुदायों को मजबूत बनाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित है।

    लायन्स क्लब विभिन्न प्रकार की सेवा परियोजनाएँ आयोजित करता है, जैसे दृष्टि और स्वास्थ्य जांच, पर्यावरण संरक्षण, छात्रवृत्ति प्रदान करना, युवा कार्यक्रम, और दैवी आपदा में सहायता। इसका मुख्य उद्देश्य मानव सेवा और मानवीय सहायता प्रदान करना है, साथ ही विश्व में शांति और एकता पर कार्य करना है।

    महिला आयोग की अध्यक्ष डा. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि लायन्स क्लब मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने महिलाओं को लायन्स क्लब में अधिक सक्रियता से योगदान देने पर जोर दिया और 50% आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

    इस अवसर पर मल्टिपल काउंसिल चेयरमैन रविन्द्र कुमार संग्गर, जीएटी एरिया लीडर डा. क्षितिज शर्मा, इंटरनेशनल डायरेक्टर इंडोरसी विनय मित्तल, को-एरिया लीडर एलसीआईएफ अभिनव सिंह, निवर्तमान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बलबीर सिंह बग्गा, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया।