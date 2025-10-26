मिशन शक्ति और महिला सशक्तीकरण बल, महिलाओं को मिलना चाहिए 50% आरक्षण : डा. बबिता सिंह चौहान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। लायन्स क्लब्स इंटरनेशनल मंडल 321ई का मेगा इंडक्शन समारोह 'उत्सव 2025' बनारस बैंक्वेट में धूमधाम से आयोजित हुआ। लायंस क्लब के कार्यक्रम में बताओ मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधन कर रही महिला आयोग की अध्यक्ष बबि‍ता सिंह चौहान ने कहा कि 2014 के पहले महिलाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक थी परंतु 2014 के बाद महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कहा क‍ि वर्तमान में केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक सहभागिता व उनकी जनसंख्या के हिसाब से उन्हें 50% आरक्षण मिलना चाहिए। समारोह का उद्घाटन राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष डा. बबिता सिंह चौहान और मुख्य अतिथि पूर्व इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्षता डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डा. अर्पण धर दुबे ने की, जबकि समारोह के संयोजक पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वीरेंद्र गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर 11 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई और 360 नए सदस्यों को लायन्स की सदस्यता दी गई, जिन्हें रिबन और इंटरनेशनल किट से सम्मानित किया गया। वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रथम उदय चंदानी ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि आभार वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वितीय उमेश चन्द्र कक्कड़ ने व्यक्त किया।

मुख्य अतिथि जितेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि लायन्स क्लब विश्व की सबसे बड़ी समाजसेवी संस्था है, जो 200 से अधिक देशों में सेवा कार्य कर रही है। यह संगठन स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने, समुदायों को मजबूत बनाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित है।

लायन्स क्लब विभिन्न प्रकार की सेवा परियोजनाएँ आयोजित करता है, जैसे दृष्टि और स्वास्थ्य जांच, पर्यावरण संरक्षण, छात्रवृत्ति प्रदान करना, युवा कार्यक्रम, और दैवी आपदा में सहायता। इसका मुख्य उद्देश्य मानव सेवा और मानवीय सहायता प्रदान करना है, साथ ही विश्व में शांति और एकता पर कार्य करना है।

महिला आयोग की अध्यक्ष डा. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि लायन्स क्लब मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने महिलाओं को लायन्स क्लब में अधिक सक्रियता से योगदान देने पर जोर दिया और 50% आरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।