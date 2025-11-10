जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुलाबी ठंड के शुरू होने के पहले मानसून की व‍िदायी होते-होते ही ठंड आ गई। देर तक ठहरे मानसून और चक्रपात का झंझावात झेलने के बाद ठंड की शुरुआत अक्‍टूबर माह के मध्‍य से ही शुरू हो चुकी थी। ठंड के साथ सुबह अंचलों में कुहासे का दौर भी शुरू हो चुका था। पारा न्‍यूनतम 12 ड‍िग्री के करीब तक जा पहुंचा है।

अब समय के साथ ठंड और फ‍िर गलन का दौर शुरू हो चुका है। वातावरण में नमी का स्‍तर कम होने लगा है और घरों में कंबल का स्‍थान रजाइयों ने ले रखा है। सोमवार को आसमान में सूरज का ताप देर से शुरू हुआ। कुहासे का असर खत्‍म हुआ तो सूरज की गुनगुनी धूप का असर नजर आने लगा। मौसम व‍िज्ञान‍ियों के अनुसार मौसम का रुख सामान्‍य बना रहने की आगे भी उम्‍मीद है। हालांक‍ि ठंड का यही रुख रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में गलन में इजाफा होगा और वातावरण में ठंडक का व्‍यापक असर नजर आने लगेगा।