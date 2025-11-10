वाराणसी में ठंड का व्यापक असर, तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के करीब जा पहुंचा
वाराणसी में ठंड बढ़ गई है, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की आशंका जताई है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में गुलाबी ठंड के शुरू होने के पहले मानसून की विदायी होते-होते ही ठंड आ गई। देर तक ठहरे मानसून और चक्रपात का झंझावात झेलने के बाद ठंड की शुरुआत अक्टूबर माह के मध्य से ही शुरू हो चुकी थी। ठंड के साथ सुबह अंचलों में कुहासे का दौर भी शुरू हो चुका था। पारा न्यूनतम 12 डिग्री के करीब तक जा पहुंचा है।
अब समय के साथ ठंड और फिर गलन का दौर शुरू हो चुका है। वातावरण में नमी का स्तर कम होने लगा है और घरों में कंबल का स्थान रजाइयों ने ले रखा है। सोमवार को आसमान में सूरज का ताप देर से शुरू हुआ। कुहासे का असर खत्म हुआ तो सूरज की गुनगुनी धूप का असर नजर आने लगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मौसम का रुख सामान्य बना रहने की आगे भी उम्मीद है। हालांकि ठंड का यही रुख रहेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में गलन में इजाफा होगा और वातावरण में ठंडक का व्यापक असर नजर आने लगेगा।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 28.6°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 12.6°C रहा जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम रहा। आर्द्रता इस दौरान अधिकतम 71% और न्यूनतम 63% दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह मौसम का यही रुख बने रहने की उम्मीद जताई है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह के बाद कोहरे का अंचलों में असर भी शुरू होगा और वातावरण में ठंडक का असर व्यापक होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।