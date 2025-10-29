दालमंडी में चौड़ीकरण का काम शुरू, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद
वाराणसी के दालमंडी में चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। प्रशासन मुआवजा प्राप्त दुकानदारों से दुकानें खाली करा रहा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार मुआवजे की प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और उन्हें दुकानें खाली करने में कठिनाई हो रही है। प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है और इससे यातायात सुगम होगा।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। दालमंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत, प्रशासन ने मुआवजा प्राप्त कर चुके दुकानदारों से दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंचकर दुकानों को खाली करवाना शुरू किया है।
दोपहर में एडीएम सिटी आलोक सिंह के साथ डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल पुलिस फोर्स के साथ चौक स्थित दाल मंडी के अंदर बनी दुकानों को खाली करने के लिए पहुंचे। इस दौरान जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी थी उनकी दुकानों और मकानों को सबसे पहले गिराने का काम शुरू किया गया।
इस कार्रवाई के चलते क्षेत्र में खलबली मच गई है। दुकानदारों में चिंता और असमंजस का माहौल है, क्योंकि उन्हें अपनी दुकानों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। चौक थाना के निकट स्थित दालमंडी में यह कार्रवाई दोपहर से ही चर्चा में है। वहीं दालमंडी चौड़ीकरण की चौड़ीकरण की कार्रवाई के बीच पुलिस बल की भी तैनाती रही। कई थानों की पुलिस के साथ कई टीमों ने मार्च कर विरोध करने वालों को चेतावनी दी। बताया कि विरोध प्रदर्शन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
चौक से अंदर पहली दुकान राकेश स्टूडियो के नाम से उनकी रजिस्ट्री के करवाई पूरी हो चुकी थी और प्रशासन के द्वारा उसको आज खाली कर के तोड़ने की प्रक्रिया सबसे पहले पूरी की जा रही है।
पुलिस प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में बल तैनात किया है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मुआवजा मिलने के बावजूद, अपनी दुकानों को खाली करने में कठिनाई हो रही है। कुछ दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया है, जबकि अन्य ने मुआवजे की प्रक्रिया को लेकर अपनी असंतोष व्यक्त किया है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण के कार्य को सुगम बनाना है, जिससे यातायात की समस्या को हल किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि यह कदम क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है।
हालांकि, दुकानदारों की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे लेकर कारोबारी टीम के पहुंचने पर असहज हो गए और दोपहर में अचानक हड़कंप की स्थिति हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।