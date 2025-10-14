जागरण संवाददाता, वाराणसी : वार्ड नंबर 23 के सीर गोवर्धनपुर में मंगलवार को जलनिकासी की समस्या को लेकर काशीपुरम, मारुति नगर और गायत्री नगर कालोनी के निवासियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की, जिसके बाद संयुक्त नगर आयुक्त, थाना प्रभारी निरीक्षक लंका और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह लोगों को शांत कराया।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम द्वारा नाले की सफाई न होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे बदबू फैल रही है और रहना मुश्किल हो गया है। छोटे-छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान सीर गोवर्धनपुर के सपा नेता अजय फौजी भी पहुंचे, जिन्होंने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर लोगों ने विरोध जताया। जलनिकासी की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत पत्र दिए हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।