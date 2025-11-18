Language
    मतदाता सूची पुनरीक्षण किसी भी दल के लाभ या हानि का साधन नहीं होना चाहिए : राघवेन्द्र चौबे

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    कांग्रेस पार्टी आगामी चुनावों के लिए तैयार है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और रणनीति मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। शीर्ष नेता तैयार‍ियों में जुटे हैं ताकि पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है और समस्याओं का समाधान करने का वादा किया जा रहा है।

    उत्‍तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर काफी सक्र‍ियता बरती जा रही है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कांग्रेस की ओर से उत्‍तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर काफी सक्र‍ियता बरती जा रही है। SIR प्रक्रिया (Special Summary Revision / मतदाता सूची पुनरीक्षण) को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें, आपत्तियाँ और गंभीर अनियमितताओं की सूचनाएँ प्राप्त होने के बाद कांग्रेस की ओर से इससे संबंध‍ित सूचनाएं भी जारी की जा रही हैं। 

    कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेन्द्र चौबे ने इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए काशीवासियों से अपील की है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किसी भी राजनीतिक दल के लाभ या हानि का साधन नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में इसके विपरीत हालात निर्मित किए जा रहे हैं।

    आरोप लगाया क‍ि भाजपा का संदिग्ध पैटर्न यह दर्शाता है कि जिन बूथों पर पार्टी को पिछली चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, वहाँ SIR प्रक्रिया असामान्य रूप से तेज़ और दबावपूर्ण तरीके से चलाई जा रही है। वहीं, जिन बूथों पर भाजपा को बढ़त मिली थी, वहाँ SIR प्रक्रिया धीमी और कई जगहों पर ठप स्थिति में है। यह स्थिति प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का संकेत देती है।

    लोकतंत्र में पारदर्शिता सर्वोपरि होती है, लेकिन यहाँ पारदर्शिता का अभाव है। मतदाता सूची का निर्माण और संशोधन एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। चौबे ने जिलाधिकारी वाराणसी और SIR प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों से यह अपेक्षाएँ जताई हैं-
    1. सम्पूर्ण प्रक्रिया की समीक्षा की जाए।
    2. हर बूथ पर समान गति और पारदर्शिता से कार्य हो।
    3. जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों को प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
    4. गलत तरीके से हटाए गए नामों की तुरंत जाँच हो।
    5. टीमों की तैनाती में मनमानी बंद की जाए।

    कहा क‍ि वाराणसी जैसे ऐतिहासिक शहर में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। काशीवासियों से अपील है कि वे जागरूक रहें। हम नागरिकों से विनम्र लेकिन दृढ़ अपील करते हैं कि वे अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में चेक करें और SIR टीम को सही जानकारी दें।

    बताया क‍ि यदि नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं, तो तुरंत शिकायत करें। लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। वाराणसी के मतदाताओं के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काशी का लोकतंत्र काशीवासी ही बचाएँगे।