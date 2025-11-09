Language
    वाराणसी के चोलापुर में ग्रामीणों को ड्रोन की गतिविधियां संदिग्ध लगीं तो ईंट से मारकर गिरा द‍िया

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:34 PM (IST)

    वाराणसी के चोलापुर में ग्रामीणों ने एक ड्रोन को ईंट मारकर गिरा दिया। ग्रामीणों को ड्रोन की गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ड्रोन के मालिक और उसके उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

    वाराणसी में सैन्य क्षेत्र से लेकर कई इलाकों में ड्रोन गिरने की घटनाएं हो भी चुकी हैं।

    जागरण संवाददाता, (चोलापुर) वाराणसी। मुरली गांव में शनिवार रात आसमान में ड्रोन उड़ता देख ग्रामीण डर गए। आसमान में लहरता ड्रोन कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर आ रहा था। उसकी संदिग्ध गतिविधि देख ग्रामीणों ने ईंट फेंक उसे जमीन पर गिरा दिया।

    किसी ने चोलापुर थाने में सूचना दी तो पहुंची पुलिस ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शनिवार की रात करीब 11 बजे ड्रोन आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। ड्रोन जब नीचे आने लगा तो ग्रामीण आशंकित हो उठे।

    जिसके बाद महिलाएं, पुरुष व बच्चे घरों से बाहर निकल आए। संदिग्ध गतिविधि की आशंका में ग्रामीण डर गए। इसी बीच ड्रोन नीचे आने लगा तो ग्रामीणों ने पत्थर और डंडों से हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। गांव के पूर्व प्रधान रामजनम यादव ने इसकी सूचना चोलापुर पुलिस को दी। जिसके बाद पहुंची पुलिस ड्रोन को कब्जे में लेकर थाने ले आई।

    चोलापुर पुलिस इस बात की जांच कर रही कि ड्रोन किसका है। गांव में किस तरह भटककर आ गया? हाल के दिनों में ड्रोन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां ग्रामीणों को परेशान की हुई हैं। सैन्य क्षेत्र से लेकर कई इलाकों में ड्रोन गिरने की घटनाएं हो भी चुकी हैं।