जागरण संवाददाता, (चोलापुर) वाराणसी। मुरली गांव में शनिवार रात आसमान में ड्रोन उड़ता देख ग्रामीण डर गए। आसमान में लहरता ड्रोन कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर आ रहा था। उसकी संदिग्ध गतिविधि देख ग्रामीणों ने ईंट फेंक उसे जमीन पर गिरा दिया।

किसी ने चोलापुर थाने में सूचना दी तो पहुंची पुलिस ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शनिवार की रात करीब 11 बजे ड्रोन आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा था। ड्रोन जब नीचे आने लगा तो ग्रामीण आशंकित हो उठे।

जिसके बाद महिलाएं, पुरुष व बच्चे घरों से बाहर निकल आए। संदिग्ध गतिविधि की आशंका में ग्रामीण डर गए। इसी बीच ड्रोन नीचे आने लगा तो ग्रामीणों ने पत्थर और डंडों से हमला कर उसे नीचे गिरा दिया। गांव के पूर्व प्रधान रामजनम यादव ने इसकी सूचना चोलापुर पुलिस को दी। जिसके बाद पहुंची पुलिस ड्रोन को कब्जे में लेकर थाने ले आई।