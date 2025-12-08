Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठंडी का मौसम आते ही सब्जियों का भाव हुआ ठंडा, लोकल मटर के आते ही गिरेगी और कीमतें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सब्जियों के दाम गिरने लगे हैं। गोभी, गाजर, मूली, पालक जैसी सब्जियों की बाजार में भरमार है। स्थानीय मटर की आवक शुरू होते ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बाजार में अगले सप्ताह से लोकल मटर की आवक शुरू होने वाली है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। जैसे-जैसे ठंड का असर गहराने लगा है वैसे वैसे सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। इस समय, बाजार में हरी सब्जियों की कीमतें अपेक्षाकृत कम हो गई हैं। विशेष रूप से, मटर की कीमतों में गिरावट की संभावना है, क्योंकि अगले सप्ताह से लोकल मटर की आवक शुरू होने वाली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभिन्न सब्जियों की कीमतों में इस गिरावट का मुख्य कारण मौसम में बदलाव और फसल की नई आवक है। किसान अब अपनी फसलें बाजार में लाने के लिए तैयार हैं, जिससे सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और दामों में कमी आएगी। इस समय, हरी सब्जियों की मांग भी कम हो गई है, जिससे दामों पर और दबाव पड़ा है।

    कारोबार‍ियों का मानना है कि जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, सब्जियों की मांग में भी वृद्धि होगी, लेकिन वर्तमान में, बाजार में सब्जियों की भरपूर उपलब्धता के कारण दामों में कमी आ रही है। मटर, जो कि इस मौसम की एक प्रमुख सब्जी है, उसकी कीमतें अगले सप्ताह और भी गिरने की संभावना है।

    किसान संगठनों के अनुसार, इस बार मटर की फसल अच्छी हुई है, जिससे बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ गई है। इसके अलावा, अन्य हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी और सरसों के साग की भी अच्छी फसल हुई है, जिससे इनकी कीमतों में भी गिरावट आई है।

    बाजार में सब्जियों की कीमतों में गिरावट का एक और कारण यह है कि पिछले कुछ समय से बारिश के कारण फसलें अच्छी हुई हैं। इससे किसानों को भी राहत मिली है और वे अपने उत्पादों को उचित दाम पर बेचने में सक्षम हो रहे हैं।

    हालांकि, ठंड के मौसम में सब्जियों की मांग बढ़ने की संभावना है, लेकिन वर्तमान में, सब्जियों के दामों में गिरावट का यह दौर किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

    इस प्रकार, ठंडी का मौसम आते ही सब्जियों के दामों में गिरावट का यह सिलसिला जारी रहेगा। अगले सप्ताह से लोकल मटर की आवक शुरू होने पर इसकी कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है।उपभोक्ताओं के लिए यह एक अच्छा अवसर है कि वे ताजगी से भरी हरी सब्जियों का लाभ उठाएं और अपने खान-पान में विविधता लाएं।

     