वरुणा नदी के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए टीम ने शुरू किया ड्रोन सर्वेक्षण

जागरण संवाददाता, वाराणसी। गंगा की सहायक वरुणा नदी का पौराणिक ही नहीं बड़े भूभाग की खेती, जलस्तर, जैविक पौधों के लिए महत्व है। समय के साथ इसके जल धारण क्षेत्र में व्यवधान आया। इसी को देखते हुए इसका जीर्णोद्धार कर संरक्षण के लिए ड्रोन सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है।

यह कार्य हरहुआ से वरुणा के उद्गम स्थल प्रयागराज तक होगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सौरभ तिवारी बनाम यूनियन आफ इंडिया मामले के संबंध में वरुणा नदी के फ्लड प्लेन जोन के निर्धारण के लिए चिह्निकरण के लिए सर्वे आफ इंडिया से सर्वे करने का आदेश दिया था।

सर्वे कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट क्वार्डिनेटर सुधांशु सिंह ने बताया कि अधिकरण के आदेश के क्रम में एयरक्राफ्ट (फिक्स विंग हाइब्रिड ड्रोन) पर स्थापित लिडार सेंसर एंड हाई रिजोल्यूशन आप्टिकल कैमरा से हरहुआ से सर्वे कार्य शुरू किया गया है। सर्वे भदोही होते हुए प्रयागराज के नदी के उद्गम स्थल मैलहन झील फूलपुर तक होगा।

19 अक्टूबर से शुरू सर्वे बड़ागांव तक पहुंच गया है। सर्वे कार्य सुबह से शाम तक चल रहा है। एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट अथारिटी से अनुमति के अनुसार 400 फीट की ऊंचाई से सर्वे कार्य कराया जा रहा है। यह वरुणा नदी के तट, चौड़ाई और जलस्तर का सटीक डिजिटल डेटा जुटा रहा है।