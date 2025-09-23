पश्चिम उत्तर प्रदेश से विदा होने जा रहा है मानसून, सोनभद्र के रास्ते यूपी से होगी विदायी
वाराणसी में मानसून अब विदा होने की तैयारी में है। पिछले चार दिनों से बारिश न होने के कारण तापमान में 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 व 26 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है जिसके बाद मानसून की सक्रियता कम हो जाएगी।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मानसून अब चला-चली की बेला में है। चार दिनों से वर्षा नहीं हो रही है और अब तापमान बढ़ने लगा है। बीते चार दिनों में ही वर्षा न होने से तापमान 2.5 डिग्री तक बढ़ गया है और सामान्य से लगभग तीन डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। अब मानसून सोनभद्र के रास्ते जल्द ही विदा होने की ओर है।
उधर पश्चिमी राजस्थान से अपने निर्धारित समय से तीन दिन पूर्व ही मानसून विदा ले चुका है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मानसूनी तंत्र की सक्रियता समाप्त हो चली है। बंगाल की खाड़ी में चल रही थोड़ी बहुत सक्रियता के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी आर्द्रता 80 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि एक बार और 25 व 26 सितंबर को इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद इधर भी मानसूनी सक्र्रियता के सिमट जाने की संभावना है।
दशहरा तक शरद ऋतु करा सकती आगमन का आभास
बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि इस क्षेत्र में मानसून प्राय: पांच-छह अक्टूबर तक विदा लेता है लेकिन इस बार ज्यादा संभावना है कि यह 30 के पहले ही निकल जाए। इसके चलते शरद ऋतु भी जल्द ही दस्तक दे सकती है और काफी संभावना है कि दशहरा तक यह अपने आगमन का आभास करा दे। उन्होंने बताया कि इस बार में सबसे भारी मानसून के कारण अनेक बार बादल फटने, बाढ़ आने और भूस्खलन की घटनाएं हुईं हैं। इसी तरह इस बार ला नीना के चलते देश को औसत से अधिक ठंड का सामना करना पड़ सकता है और इसकी अवधि भी लंबी हो सकती है।
चार दिनों में बढ़ गया 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान
पिछले चार दिनों से वर्षा न होने के चलते आसमान साफ होता जा रहा है और वातावरण का तापमान बढ़ने लगा है। बीते चार दिनों में ही दिन का अधिकतम तापमान सोमवार तक 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़कर सामान्य लगभग तीन डिग्री ऊपर हो चला है। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक 36 डिग्री सेल्सियस रहा तो न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस घटकर सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक 26.4 पर आ गया। इस बीच आर्द्रता 90 से 70 प्रतिशत के बीच रही। अब गुलाबी ठंड का भी दौर जल्द शुरू हो सकता है।
