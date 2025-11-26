वाराणसी में दो दिन गिरेगा तापमान, फिर हो जाएगा स्थिर, नोट कर लें मौसम का रुख

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने तथा ठंड एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट का क्रम जारी है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि यह गिरावट दो दिन और जारी रह सकती है। इसके बाद तापमान स्थिर होगा और फिर दो-तीन दिनों तक इसमें हल्की क्रमिक वृद्धि होगी। तापमान बढ़ने के साथ ही कोहरे के घनत्व में भी थोड़ी कमी आएगी और भोर के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा रह सकता है। हालांकि कहीं-कहीं दिन चढ़ने पर कोहरा छंटने के बावजूद दिन में धुंध बनी रह सकती है। इस तरह मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम अभी इस सप्ताह ऐसे ही चलते रहने की संभावना है। मंगलवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों में हल्का कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर दृश्यता 400 मीटर तक पहुंच गई थी। उत्तरी-पश्चिमी हवा के चलते तीन दिनों में बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान में दो डिग्री तो न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मंगलवार को वहां अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस नीचे 26 तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस नीचे 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर बीएचयू क्षेत्र में तीन दिनों में अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। मंगलवार को इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे 27.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री नीचे 12 डिग्री सेल्सियस बीएचयू में रिकार्ड किया गया। शुष्क पछुआ हवा के चलते आर्द्रता में 11 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं बाबतपुर में मंगलवार को 10.8 ड‍ि‍ग्री सेल्‍स‍ियस न्‍यूनतम और अध‍िकतम 26 ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया था। जबक‍ि बुधवार को अध‍िकतम तापमान 26.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.1 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 10.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.5 ड‍िग्री कम रहा। आर्द्रता न्‍यूनतम 58% दर्ज क‍िया गया वहीं अध‍िकतम 74% दर्ज क‍िया गया। इस ल‍िहाज से 24 घंटों में डेढ़ ड‍िग्री तक तापमान में कमी दर्ज की गई है। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि दिसंबर की शुरुआत में एक पश्चिमी विक्षोभ इधर पहुंच सकता है, उसके प्रभाव से एक बार फिर तापमान में गिरावट शुरू होगी, संभव है कि उसके बाद पश्चिमी विक्षोभों का क्रम शुरू हो, तो ठंड में निरंतर वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी।