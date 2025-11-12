जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। लेक‍िन इस बीच मौसम व‍िभाग की ओर से राहत की खबर भी है। मौसम व‍िभाग ने अगले कुछ द‍िनों तक मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है। वातावरण में ठंड का असर कुछ कम होने की उम्‍मीद भी बढ़ी है। हालांक‍ि ठंड का असर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी पर भी अध‍िक न‍िर्भर करेगा। मौसम वि‍भाग की ओर से जारी अनुमानों में पूर्वांचल में राहत की आस है।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 28.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.8 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 12.5°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.7 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम आर्द्रता 52% और अध‍िकतम 68% फीसद दर्ज क‍िया गया। मौसम व‍िभाग की ओर से जारी र‍िपोर्ट के अनुसार अगले तीन से चार द‍िनों तक मौसम का रुख सामान्‍य रहने की उम्‍मीद है। जबक‍ि लगातार ग‍िर रहे पारे में सुधार के बीच अब तापमान कुछ द‍िनों तक 12 ड‍िग्री न्‍यूनतम के आसपास ही बने रहने की उम्‍मीद जगी है।