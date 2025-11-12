मौसम विभाग ने दी राहत की खबर, जान लें मौसम का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा
वाराणसी और पूर्वांचल में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में सुधार की उम्मीद जताई है, जिससे ठंड से राहत मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में तापमान सामान्य से कम रहा। अगले तीन-चार दिनों तक मौसम सामान्य रहने और तापमान में सुधार होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में कोहरा हो सकता है और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल सकता है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग की ओर से राहत की खबर भी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में सुधार की संभावना जताई गई है। वातावरण में ठंड का असर कुछ कम होने की उम्मीद भी बढ़ी है। हालांकि ठंड का असर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी पर भी अधिक निर्भर करेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमानों में पूर्वांचल में राहत की आस है।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 28.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 12.5°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा। न्यूनतम आर्द्रता 52% और अधिकतम 68% फीसद दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक मौसम का रुख सामान्य रहने की उम्मीद है। जबकि लगातार गिर रहे पारे में सुधार के बीच अब तापमान कुछ दिनों तक 12 डिग्री न्यूनतम के आसपास ही बने रहने की उम्मीद जगी है।
वाराणसी सहित पूर्वांचल में मौसम का रुख बदलने की अभी संभावना कम ही है। हालांकि अंचलों में कोहरा होने की सूरत बनने लगी है, जबकि दिन में धूप का गुनगुना अहसास भी हो रहा है। धूप की तल्खी नदारद है और धूप का ताप भी सामान्य हो चला है। शहर में सुबह धूप सेंकने लगे हैं तो गांव में अलाव भी सुलगने लगा है। मौसम विज्ञानी मान रहे हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में आगे होगा। इसके लिए पछुआ हवा का जोर होना प्रमुख शर्त है।
