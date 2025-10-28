जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर है। उमस के बाद सोमवार को सुबह और शाम से रात तक बार‍िश होने के बाद मौसम का रुख आधी रात के बाद बदल गया। आधी रात के बाद बादल कम हुए तो आसमान साफ होने के बाद ठंड में इजाफा हुआ। हालांक‍ि मंगलवार की सुबह हल्‍के बादलों के बीच सूरज की रोशनी भी ख‍िली और ठंडी हवाओं ने स‍िहरन भी दी।

पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने अवदाब के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे दिन बादल घिर रहे। शाम होते ही सात बजे से बेमौसम शुरू हुई रिमझिम वर्षा देर रात तक जारी रही। पूरे दिन सूर्य न निकलने के कारण दिन का अधिकतम तापमान ढाई से साढ़े तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। लगभग आठ से 10 से 14 किमी प्रति घंटा तक चली हवा ने सिहरन पैदा कर दी। सोमवार की सुबह से ही आसमान मेघाच्छादित बना रहा।

मौसम व‍िभाग की ओर से हालांक‍ि पूर्व में ही बार‍िश दर्ज करने की संभावना व्‍यक्‍त की थी। ल‍िहाजा अनुमान के अनुसार ही बार‍िश का रुख रहा है। जबक‍ि मौसम व‍िभाग ने आने वाले तीन द‍िनों में बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी का संकेत द‍िया है।

माना जा रहा है क‍ि बार‍िश की संभावना बनी होने के बाद चक्रवातीय पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों की वजह से बादलों की सक्र‍ियता आने वाले कुछ घंटों बाद दोबारा नजर आ सकती है। सोनभद्र तक बंंगाल की खाड़ी के चक्रवातीय हालातों का असर सैटेलाइट तस्‍वीरों में नजर आ रहा है। असर और व्‍यापक हुआ तो बूंदाबांदी का दौर दोबारा शुरू हो सकता है।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 30.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से 2.4 ड‍िग्री कम रहा। न्‍यूनतम तापमान 20.0°C दर्ज क‍िया गया जो साामान्‍य से 2.2 ड‍िग्री अध‍िक रहा। इस दौरान 004.0mm बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। जबक‍ि आर्द्रता न्‍यूनतम 76% और अध‍िकतम 77% दर्ज क‍िया गया। मौसम व‍िभाग द्वारा जारी चार्ट में तीन द‍िनों तक बादलों की सक्र‍ियता के संकेत हैं।

कल के बाद आएगा चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें