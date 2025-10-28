वाराणसी में बारिश के बाद ठंड में इजाफा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
वाराणसी में हाल ही में हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।
कल के बाद आएगा चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव
पश्चिम-मध्य एवं संलग्न दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर सकेंद्रित चक्रवाती तूफान "मोंथा" और प्रबल होकर गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 28 अक्टूबर की शाम/रात को आंध्र प्रदेश का तट पार करेगा। इसके बाद वह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा। इसके अवशेष के प्रभाव से 29-31अक्टूबर के बीच दक्षिणी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। लखनऊ स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर गुरुवार को पूर्वांचल के मिर्जापुर एवं वाराणसी मंडल के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इस दौरान बादलों की आवाजाही के परिणामस्वरूप प्रदेश के अधिकतम तापमान में जहां जबरदस्त दैनिक उतार-चढ़ाव संभावित है, वहीं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
