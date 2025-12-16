वाराणसी सहित पूर्वांचल में धूप ने खोली कोहरे की कलई, घुला गुनगुना अहसास, जान लें कैसा रहेगा आगे का मौसम
वाराणसी और पूर्वांचल में सुबह कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही यह पूरी तरह घुल गया। मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह कोई बड़ा बदलाव नहीं होने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मंगलवार की सुबह हल्के कोहरे में घुली रही। दिन चढ़ने के साथ ही कोहरा पूरी तरह घुल गया। कोहरे का असर पूरी तरह खत्म होने के साथ ही सात बजे तक सूरज की रोशनी पूरी तरह से प्रभावी होने लगी। सुबह का धुंधलका भी समय से गायब हो गया। सुबह सूरज के ताप का असर हुआ तो गुनगुनी धूप भी लोगों ने सेंकी और सर्दी से राहत महसूस की। मौसम विभाग की ओर से हालांकि इस सप्ताह किसी बड़े मौसम बदलाव का संकेत नहीं है।
पहाड़ों पर रह रह कर हो रही बर्फबारी का असर पूर्वांचल तक पूरी तरह से हवाओं के रुख की वजह से नहीं हो पा रहा है। माना जा रहा है कि पछुआ हवाओं का जोर हुआ तो जल्द ही मौसम का रुख बदलेगा और वातावरण में नमी का असर भी होगा। इसी के साथ ही मैदानी इलाके पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ जाएंगे। मौसम विभाग की ओर से अनुमान जारी किया गया है कि इस सप्ताह भी मौसम का रुख अमूमन एक जैसा ही होने की उम्मीद है।
बीते चौबीस घंटों में अधिकतम तापमान 24.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 11.0°C दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा। आर्द्रता इस दौरान न्यूनतम 8% और अधिकतम 93% दर्ज किया गया। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे सप्ताह वातावरण एक समान बने रहने का अनुमान है। जबकि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ तो मैदानी इलाकों में गलन का असर दोबारब शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी ओर बुधवार से मौसम में गलन के घुलने का अनुमान बुधवार से दोबारा जाहिर किया जा रहा है।
विमानों का संचालन सुचारु नहीं
वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह की उड़ानें इंडिगो ने पहले ही बंद कर दी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली की फ्लाइट दो घंटे विलंबित रही। बाकी उड़ानें समय पर है। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली की उड़ान आज दूसरे दिन भी निरस्त रहने की जानकारी दी गई है।
