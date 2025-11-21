वाराणसी और आसपास कोहरे का दौर शुरू, वातावरण में बढ़ गई आर्द्रता, जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख अब कोहरे की ओर हो चला है। हालांक‍ि पूर्वांचल के तापमान में गलन का दौर आने के बाद दोबारा तापमान में अध‍िकता का दौर शुरू हो चुका है। हालांक‍ि सुबह कोहरे का असर साफ नजर आने लगा है। वातावरण में नमी का दौर भी बढ़ा है लेक‍िन मौसम व‍िभाग की ओर से क‍िसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं क‍िया गया है।

बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 28.3°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से -0.9 ड‍िग्री कम दर्ज क‍िया गया। न्‍यूनतम 13.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से -1.3 कम दर्ज क‍िया गया। न्‍यूनतम आर्द्रता 63% और अध‍िकतम 92% फीसद दर्ज क‍िया गया। जबक‍ि वातावरण में नमी में इजाफा होने की वजह से ठंड का असर कुछ कम हुआ है। लेक‍िन कोहरे का दौर शुरू होने की वजह से सुबह दुश्‍वार‍ियां बढ़ गई हैं। मौसम व‍िभाग की ओर से इस सप्‍ताह क‍िसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं कि‍या गया है।