    वाराणसी और आसपास कोहरे का दौर शुरू, वातावरण में बढ़ गई आर्द्रता, जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:43 AM (IST)

    वाराणसी और आसपास के इलाकों में कोहरे का मौसम शुरू हो गया है। पूर्वांचल में तापमान बढ़ने के बावजूद सुबह कोहरा छाया रहता है। वातावरण में नमी बढ़ गई है, हालांकि मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। पिछले 24 घंटों में तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहा, लेकिन कोहरे के कारण सुबह के समय मुश्किलें बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में कोहरे का असर बढ़ने की संभावना है।

    वाराणसी में मौसम का रुख अब कोहरे की ओर हो चला है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख अब कोहरे की ओर हो चला है। हालांक‍ि पूर्वांचल के तापमान में गलन का दौर आने के बाद दोबारा तापमान में अध‍िकता का दौर शुरू हो चुका है। हालांक‍ि सुबह कोहरे का असर साफ नजर आने लगा है। वातावरण में नमी का दौर भी बढ़ा है लेक‍िन मौसम व‍िभाग की ओर से क‍िसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं क‍िया गया है। 

    बीते चौबीस घंटों में अध‍िकतम तापमान 28.3°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से -0.9 ड‍िग्री कम दर्ज क‍िया गया। न्‍यूनतम 13.0°C दर्ज क‍िया गया जो सामान्‍य से -1.3 कम दर्ज क‍िया गया। न्‍यूनतम आर्द्रता 63% और अध‍िकतम 92% फीसद दर्ज क‍िया गया। जबक‍ि वातावरण में नमी में इजाफा होने की वजह से ठंड का असर कुछ कम हुआ है। लेक‍िन कोहरे का दौर शुरू होने की वजह से सुबह दुश्‍वार‍ियां बढ़ गई हैं। मौसम व‍िभाग की ओर से इस सप्‍ताह क‍िसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं कि‍या गया है। 

    मीरजापुर और सोनभद्र के पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे का असर पहले शुरू हो चुका था। जबक‍ि अब अंचलों में कोहरे का असर स्‍थाई होने लगा है। दूसरी ओर पहाड़ों पर भी कुछ द‍िनों से स्‍थ‍ित‍ि स्‍थि‍र हो चुका है। पछुआ हवाओं और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर दोबारा शुरू होगा तो गलन का दौर दोबारा शुरू हो सकता है। माना जा रहा है क‍ि आने वाले द‍िनों में मौसम का रुख बदलेगा और कोहरे का असर जनजीवन को प्रभाव‍ित करेगा। 