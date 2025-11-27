वाराणसी में मतदाता के फोन करने पर बीएलओ बोले - "बूथ से आकर अपना फार्म लो"

जागरण संवाददाता, वाराणसी। एसआइआर यानी मतदाता सूची का संघन पुनरीक्षण कार्य मे जिलाधिकारी का आदेश कि‍ घर-घर जा कर फार्म भरवाकर लें। लेकिन, ऐसा सारनाथ में दिखने को नही मिल रहा है। बुद्धा सिटी कालोनी में तो बीएलओ किसी के घर नहीं पहुंचे, अभी बहुत से मतदाता को एसआइआर का फार्म तक नहीं मिला है। लोगों के अनुसार बीएलओ फोन करने पर बोलते है कि बूथ पर बैठे हैं आकर फार्म ले जाओ।

सारनाथ महाबोधि इंटर कालेज बूथ पर बैठ कर बीएलओ फार्म भरवा रहे हैं। या तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा ले रहे हैं या लोग खुद संपर्क कर रहे हैं। वहीं बुद्धा सिटी कालोनी में बीएलओ नहीं पहुंचे और न तो कोई जानकारी ही दिए।

कालोनी के मृत्यंजय सिंह का कहना है कि बीएलओ कालोनी में नहीं आये और ना ही जानकारी दिए। मैंने ऑनलाइन फार्म भरा है। अभी मेरी माता शांति व अन्य लोगों का फार्म नही मिला है। राकेश तिवारी, शशि राय, सौरभ श्रीवास्तव, शिव शंकर सिंह यादव का कहना है कि कालोनी में घर-घर बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। खुद हम लोग बूथ से फार्म लेकर भरे हैं। बीएलओ राजीव सिंह को फोन करने पर जबाब देते हैं कि बूथ पर बैठे हैं, आकर फार्म ले जायें।

यही स्थिति गंज मोहल्ले में है जहां के शिव नारायण मौर्य ने बताया कि अभी परिवार के लोगों का फार्म नहीं मिला है। इसी तरह शक्तिपीठ शिवम नगर कालोनी के अनूप श्रीवास्तव, यतीन्द्र नाथ मिश्रा आद‍ि का कहना है कि फार्म बूथ से लेकर भर कर जमा किये।