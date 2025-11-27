Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में मतदाता के फोन करने पर बीएलओ बोले - "बूथ से आकर अपना फार्म लो"

    By kk asthanaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:48 PM (IST)

    वाराणसी में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही सामने आई है। सारनाथ के कई इलाकों में बीएलओ घर-घर जाकर फार्म नहीं भरवा रहे, बल्कि मतदाताओं को बूथ पर बुला रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बीएलओ के फोन करने पर वे बूथ पर आकर फार्म लेने को कह रहे हैं। कई लोगों ने ऑनलाइन फार्म भरे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग फार्म भरने से वंचित हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    लोगों ने बताया क‍ि बीएलओ फोन करने पर बोलते है कि बूथ पर बैठे हैं आकर फार्म ले जाओ।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। एसआइआर यानी मतदाता सूची का संघन पुनरीक्षण कार्य मे जिलाधिकारी का आदेश कि‍ घर-घर जा कर फार्म भरवाकर लें। लेकिन, ऐसा सारनाथ में दिखने को नही मिल रहा है। बुद्धा सिटी कालोनी में तो बीएलओ किसी के घर नहीं पहुंचे, अभी बहुत से मतदाता को एसआइआर का फार्म तक नहीं मिला है। लोगों के अनुसार बीएलओ फोन करने पर बोलते है कि बूथ पर बैठे हैं आकर फार्म ले जाओ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारनाथ महाबोधि इंटर कालेज बूथ पर बैठ कर बीएलओ फार्म भरवा रहे हैं। या तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा ले रहे हैं या लोग खुद संपर्क कर रहे हैं। वहीं बुद्धा सिटी कालोनी में बीएलओ नहीं पहुंचे और न तो कोई जानकारी ही दिए।

    कालोनी के मृत्यंजय सिंह का कहना है कि बीएलओ कालोनी में नहीं आये और ना ही जानकारी दिए। मैंने ऑनलाइन फार्म भरा है। अभी मेरी माता शांति व अन्य लोगों का फार्म नही मिला है।

    राकेश तिवारी, शशि राय, सौरभ श्रीवास्तव, शिव शंकर सिंह यादव का कहना है कि कालोनी में घर-घर बीएलओ नहीं पहुंचे हैं। खुद हम लोग बूथ से फार्म लेकर भरे हैं। बीएलओ राजीव सिंह को फोन करने पर जबाब देते हैं कि बूथ पर बैठे हैं, आकर फार्म ले जायें।

    यही स्थिति गंज मोहल्ले में है जहां के शिव नारायण मौर्य ने बताया कि अभी परिवार के लोगों का फार्म नहीं मिला है। इसी तरह शक्तिपीठ शिवम नगर कालोनी के अनूप श्रीवास्तव, यतीन्द्र नाथ मिश्रा आद‍ि का कहना है कि फार्म बूथ से लेकर भर कर जमा किये।

    एसआइआर फार्म भरने की अंतिम तिथि चार दिसम्बर है। लेकिन सारनाथ की कालोनियों में आधे से अधिक लोगों का फार्म बाकी है। जबकि वही दूसरी तरफ बीएलओ राजीव सिंह का कहना है कि गंज व बरईपुर इलाकों में घर-घर जाकर फार्म वितरण किये हैं।