वाराणसी में 31 लाख 53000 मतदाताओं को गणना प्रपत्र का हो रहा वितरण, आनलाइन भी मिल रही सुविधा
वाराणसी में 31 लाख 53 हजार मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें मतदान केंद्र की जानकारी है। यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जिला प्रशासन का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है, जिससे वे चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। मतदाताओं में इस पहल को लेकर उत्साह है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद वाराणसी में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वाराणसी में 31 लाख 53000 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं।
बताया कि उनसे इसको भरवा कर पुनः प्राप्त किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए जनपद में तीन हजार बीएलओ लगे हुए हैं और प्रत्येक मतदाताओं से संपर्क बना रहे हैं। इन गणना प्रपत्रों को ईआरओ के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसको विधिवत भरकर बीएलओ को वापस करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो भी आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रपत्र को भर सकते हैं। इसलिए सभी से अपील है कि वह समय रहते अपने इस कार्य को पूर्ण कर लें जिससे कि तिथि तक इस कार्य को किया सके।
