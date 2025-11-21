जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद वाराणसी में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वाराणसी में 31 लाख 53000 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं।

बताया क‍ि उनसे इसको भरवा कर पुनः प्राप्त किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए जनपद में तीन हजार बीएलओ लगे हुए हैं और प्रत्येक मतदाताओं से संपर्क बना रहे हैं। इन गणना प्रपत्रों को ईआरओ के माध्यम से डिजिटलाइजेशन करने का कार्य किया जा रहा है।