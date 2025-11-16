Language
    वाराणसी में विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष बने गणेश गुप्ता

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    वाराणसी के विशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें प्रतीक गुप्ता अध्यक्ष और गणेश सेठ कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। अशोक सेठ चुनाव अधिकारी थे। अन्य पदाधिकारियों का भी चयन निर्विरोध हुआ। चुनाव अधिकारी ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

    वाराणसी में व‍िशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को कार्यालय गौरीशंकर कटरा व‍िशेश्वरगंज में संपन्न हुआ। 

    जागरण संवाददाता वाराणसी: व‍िशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को कार्यालय गौरीशंकर कटरा व‍िशेश्वरगंज में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी अशोक सेठ के अनुसार, पूर्व में घोषित तिथि 14.11.2025 को कुल प्राप्त फार्म में से वैध फार्म के अनुसार चुनाव में निर्विरोध चयनित प्रत‍िभाग‍ियों की सूची जारी की गई है। इस सूची निम्नलिखित है-

    1. अध्यक्ष - प्रतीक गुप्ता
    2. कार्यकारी अध्यक्ष - गणेश सेठ
    3. महामंत्री - पंकज अग्रवाल
    4. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - शरद केशरी
    5. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - राजेश गुप्ता
    6. उपाध्यक्ष - खुर्शीद अख्तर
    7. उपाध्यक्ष - अमित सेठ
    8. कोषाध्यक्ष - आलोक सेठ
    9. सह कोषाध्यक्ष - विनोद केशरी
    10. मंत्री - शशांक साहू
    11. मंत्री - आकाश जायसवाल
    12. संगठन मंत्री - सुनील चौरसिया
    13. संगठन मंत्री -जितेन्द्र जायसवाल
    14. मीडिया प्रभारी - राज किशोर
    15. प्रचार मंत्री - मनोज कपूर
    16. विधिक सलाहकार - राकेश तिवारी (advt)
    17. सलाहकार मंडल - दुर्गा दास गुप्ता
    18. कार्यकारिणी सदस्य - अजय यादव, विनय गुप्ता, आशीष गुप्ता, सूरज गुप्ता, संदीप जायसवाल।

    संरक्षक मंडल में अशोक सेठ, अलखनाथ गोस्वामी, रमाकांत जायसवाल और ओमकार माहेश्वरी शामिल हैं। चुनाव अधिकारी अशोक सेठ ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी और उनके कार्यकाल के सफल होने की कामना की। इस चुनाव ने व्यापार मंडल के सदस्यों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि की उम्मीद है।