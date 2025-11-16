वाराणसी में विशेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष बने गणेश गुप्ता

जागरण संवाददाता वाराणसी: व‍िशेश्वरगंज भैरोनाथ व्यापार मंडल का त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को कार्यालय गौरीशंकर कटरा व‍िशेश्वरगंज में संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी अशोक सेठ के अनुसार, पूर्व में घोषित तिथि 14.11.2025 को कुल प्राप्त फार्म में से वैध फार्म के अनुसार चुनाव में निर्विरोध चयनित प्रत‍िभाग‍ियों की सूची जारी की गई है। इस सूची निम्नलिखित है-

1. अध्यक्ष - प्रतीक गुप्ता

2. कार्यकारी अध्यक्ष - गणेश सेठ

3. महामंत्री - पंकज अग्रवाल

4. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - शरद केशरी

5. वरिष्ठ उपाध्यक्ष - राजेश गुप्ता

6. उपाध्यक्ष - खुर्शीद अख्तर

7. उपाध्यक्ष - अमित सेठ

8. कोषाध्यक्ष - आलोक सेठ

9. सह कोषाध्यक्ष - विनोद केशरी

10. मंत्री - शशांक साहू

11. मंत्री - आकाश जायसवाल

12. संगठन मंत्री - सुनील चौरसिया

13. संगठन मंत्री -जितेन्द्र जायसवाल

14. मीडिया प्रभारी - राज किशोर

15. प्रचार मंत्री - मनोज कपूर

16. विधिक सलाहकार - राकेश तिवारी (advt)

17. सलाहकार मंडल - दुर्गा दास गुप्ता

18. कार्यकारिणी सदस्य - अजय यादव, विनय गुप्ता, आशीष गुप्ता, सूरज गुप्ता, संदीप जायसवाल।