वाराणसी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    वाराणसी में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की तत्काल मृत्यु हो गई। घटना वाराणसी के बाहरी इलाके में हुई, जहाँ तेज गति को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और वाहन की तलाश जारी है। इस दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर टेढ़वा पुल के पास अपाचे बाइक से वाराणसी से जौनपुर जा रहे दो युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। ज्ञात होगी फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के टेढ़वा पुल के पास वाराणसी से किसी शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर जौनपुर की तरफ अपाचे बाइक से जाते समय हादसा हो गया। 

    बाइक से जा रहे दो युवक अमन सिंह पुत्र मुरारी सिंह (27 वर्ष) प्रीतम सिंह पुत्र शीतल सिंह (20 वर्ष) ग्राम बैजापुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर के रूप में पहचान हुई। यह घटना शनिवार की रात 12:40 पर टेढ़वापुल के पास किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो जाने से बुरी तरह घायल हो गए थे।

    सूचना मिलने पर बाबतपुर चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह व इंस्पेक्टर फूलपुर प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा ले गए जहां डॉक्टरों ने रात्रि 1:05 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस उन्हें शिवपुर स्थित मर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।

    अमन सिंह तीन भाइयों में तीसरे नंबर पर था वही प्रीतम सिंह दो भाइयों में दूसरे नंबर पर हैंं, यह लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपनी साइट से चल रहे थे क‍ि रांग साइड सामने से आ रहा कोई बड़ा वाहन टक्कर मारकर भाग गया। पुलिस सीसी फुटेज के माध्यम से वहां की तलाश कर रही है।