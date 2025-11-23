वाराणसी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, वाराणसी। फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर टेढ़वा पुल के पास अपाचे बाइक से वाराणसी से जौनपुर जा रहे दो युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। ज्ञात होगी फूलपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के टेढ़वा पुल के पास वाराणसी से किसी शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर जौनपुर की तरफ अपाचे बाइक से जाते समय हादसा हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाइक से जा रहे दो युवक अमन सिंह पुत्र मुरारी सिंह (27 वर्ष) प्रीतम सिंह पुत्र शीतल सिंह (20 वर्ष) ग्राम बैजापुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर के रूप में पहचान हुई। यह घटना शनिवार की रात 12:40 पर टेढ़वापुल के पास किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो जाने से बुरी तरह घायल हो गए थे।

सूचना मिलने पर बाबतपुर चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह व इंस्पेक्टर फूलपुर प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंडरा ले गए जहां डॉक्टरों ने रात्रि 1:05 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस उन्हें शिवपुर स्थित मर्चरी हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए।