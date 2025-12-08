जागरण संवाददाता, वाराणसी। थाना कोतवाली कमिश्‍नरेट में पंजीकृत एक मुकदमे में धारा 26 डी एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं के तहत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर की गई। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त काशी जोन के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में और सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। मुख्‍य आरोप‍ित शुभम जायसवाल और भोला प्रसाद केस के संदर्भ में दो अभियुक्तों को थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

दोनों अभियुक्तों को कफ सीरप से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप का अवैध व्यापार किया जा रहा था। अभियुक्तों ने जाली दस्तावेजों के माध्यम से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया और विभिन्न मेडिकल फर्मों के माध्यम से इस कफ सिरप का क्रय-विक्रय कर आर्थिक लाभ अर्जित किया।

विशाल कुमार जायसवाल की फर्म हरी ओम फार्मा ने 4,18,000 शीशियाँ कफ सीरप खरीदीं, जबकि भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स ने इसे झारखंड से खरीदा और लगभग 5 करोड़ रुपये में बेचा। इसी प्रकार, अभियुक्त बादल आर्य की फर्म काल भैरव ट्रेडर्स ने भी इसी तरह का व्यापार किया। अभियुक्तों ने फर्जी ई वे बिल भी तैयार किए, जिनकी पुष्टि संबंधित वाहनों के स्वामियों के बयानों से होती है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि उनकी मुलाकात डी.एस.ए. फार्मा के माध्यम से हुई थी, जहां उन्हें कफ सीरप के व्यापार में शामिल होने का लालच दिया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रति माह 30,000 से 40,000 रुपये का कमीशन दिया जाता था, जो उनके बैंक खातों में आता था और फिर जल्दी से शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक वर्ष के भीतर लगभग 7 करोड़ रुपये का व्यापार किया है, जबकि उनकी फर्म केवल दिखावे के लिए थी।

इस मामले में पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस ने इस कार्रवाई को सफल बताते हुए कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि इस प्रकार के अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। पुलिस आयुक्त ने इस कार्रवाई की सराहना की और कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें ताकि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके।

इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन अवैध ड्रग्स के कारोबार को लेकर गंभीर है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। वाराणसी में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस की सक्रियता महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई से यह भी संदेश मिलता है कि समाज में अवैध गतिविधियों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।