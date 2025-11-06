वाराणसी में महिला के कान से कुंडल छीनने वाले दो बदमाश माल व बाइक सहित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता (बड़ागांव) वाराणसी। पुलिस ने घर में अकेली महिला के कान से सोने के कुंडल छीनने वाले तीन अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को 48 घंटे के भीतर मुखबिर की सुचना पर गुरुवार को दोपहर बाद चिउरापुर गेट चौराहे के पास से दो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर उनके पास से लूटे गये कुंडल व घटना में प्रयुक्त बाइक और अन्य सामान बरामद किया है।

बताते चलें कि बीते मंगलवार को इसी थाना क्षेत्र के बाबतपुर गांव निवासिनी एक अकेली महिला को घर में अकेला देख बाइक सवार तीन युवकों द्वारा नेग के नाम पर चावल मांगने के दौरान जबरदस्ती डरा-धमका व आतंकित करते हुए उसके कान में पहना गया सोने का कुंडल छीनकर चावल एवं ढोलक छोड़कर कर भाग निकले थे।

इस मामले में मिली सुचना के आधार पर थाना प्रभारी बड़ागांव अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने उपरोक्त गिरफ्तारी स्थल के पास घेराबंदी कर सिंधोरा थाना क्षेत्र के गजेंद्रा रामनगर नई बस्ती निवासी हैदर अली एवं अमौत गांव निवासी सिन्टू को हिरासत में लेकर उनके पास उपरोक्त सामान बरामद किया है पुलिस की पूछताछ में पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दोस्त हैं और हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बधाई देने और गीत गाने के नाम पर लोगों को गुमराह करते हुए डरा धमकाकर कर गहने लुट लेते हैं।

बताया क‍ि हम लोगों ने उसी दिन रामेश्वर के जगापट्टी गांव में एक महिला से भी मंगलसूत्र छीन लिए थे इसी तरह मेरा एक साथी ने कपसेठी के गौड़ बस्ती में एक महिला को डरा-धमका उसका मंगलसुत्र लुट लिए था और आज भी हम दोनों लुट की नीयत से निकले थे और पकड़े गये। वही गिरफ्तार दोनों के पास से एक बोरी में दो किलो चावल,एक ढोलक सहित महिला के कान का कुंडल बरामद हुआ है।