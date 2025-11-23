Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी में कैंट के पास सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले दो युवक गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    वाराणसी में कैंट इलाके के नजदीक सड़क पर स्टंट करते दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। युवकों पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुल‍िस ने स्टंटबाजी में उपयोग की जा रही बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट पुलिस ने सड़क पर स्टंट कर राहगीरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले दो स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार क‍िया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्टंटबाजी में उपयोग की जा रही बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के अनुसार दोनों युवक लंबे समय से हाईवे पर स्टंट कर वायरल वीडियो बनाने में लगे थे। इनके हाथों पर एक विशेष प्रकार का टैटू बना हुआ है। जिसके आधार पर इनके अन्य साथियों की भी पहचान की जा रही है।

    गिरफ्तार युवकों में पहला मयंक, पुत्र रामसेवक, निवासी फुलवरिया, थाना कैंट और दूसरा आकाश, पुत्र ओमप्रकाश, निवासी पहलू का पूरा, थाना कैंट के रूप में हुई है।

    इस मामले में पुलिस का कहना है कि स्टंटबाजी न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम जनता की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे युवकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के मांगने पर दोनों युवक डीएल भी नहीं दिखा सके।