वाराणसी में कैंट के पास सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले दो युवक गिरफ्तार
वाराणसी में कैंट इलाके के नजदीक सड़क पर स्टंट करते दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। युवकों पर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट पुलिस ने सड़क पर स्टंट कर राहगीरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले दो स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्टंटबाजी में उपयोग की जा रही बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।
कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के अनुसार दोनों युवक लंबे समय से हाईवे पर स्टंट कर वायरल वीडियो बनाने में लगे थे। इनके हाथों पर एक विशेष प्रकार का टैटू बना हुआ है। जिसके आधार पर इनके अन्य साथियों की भी पहचान की जा रही है।
गिरफ्तार युवकों में पहला मयंक, पुत्र रामसेवक, निवासी फुलवरिया, थाना कैंट और दूसरा आकाश, पुत्र ओमप्रकाश, निवासी पहलू का पूरा, थाना कैंट के रूप में हुई है।
इस मामले में पुलिस का कहना है कि स्टंटबाजी न केवल सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम जनता की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे युवकों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के मांगने पर दोनों युवक डीएल भी नहीं दिखा सके।
