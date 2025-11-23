वाराणसी में कैंट के पास सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले दो युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, वाराणसी। कैंट पुलिस ने सड़क पर स्टंट कर राहगीरों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले दो स्टंटबाज युवकों को गिरफ्तार क‍िया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्टंटबाजी में उपयोग की जा रही बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा के अनुसार दोनों युवक लंबे समय से हाईवे पर स्टंट कर वायरल वीडियो बनाने में लगे थे। इनके हाथों पर एक विशेष प्रकार का टैटू बना हुआ है। जिसके आधार पर इनके अन्य साथियों की भी पहचान की जा रही है।