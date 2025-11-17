Language
    वाराणसी में म्यूजिक सिस्टम की जीप में ट्रक ने मारी टक्कर, पांच घायल

    By shailendra singh pintooEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    वाराणसी में एक म्यूजिक सिस्टम वाली जीप को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    हादसे के बाद ट्रक को चालक समेत पुलिस हिरासत में ले लिया गया हैं। 

    जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी। खजुरी पुलिस चौकी के सामने हाइवे पर रविवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने म्यूजिक सिस्टम की जीप के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। हादसे में म्यूजिक सिस्टम का चालक समेत उस पर सवार पांच लोग घायल हो गए।घायलो को अस्पताल भेजा गया। ट्रक को चालक समेत पुलिस हिरासत में ले लिया गया हैं। 

    मिर्जामुराद के शिवरामपुर गांव निवासी चालक अनिल यादव म्यूजिक सिस्टम की जीप को लेकर वैवाहिक समारोह में शिवपुर गया था। द्वारपूजा के बाद रात में लौटते समय जीप के पिछले हिस्से में ट्रक ने टक्कर मार दी।

    हादसे में म्यूजिक सिस्टम पर सवार चालक के ही गांव के रहने वाले कमलेश राजभर, जसवंत राय एवं पड़ोस के मोंगलावीर गांव निवासी मुकेश राजभर व किशन घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से मुकेश व किशन को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजने के साथ ही अन्य को अस्पताल भेजा।