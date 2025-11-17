वाराणसी में म्यूजिक सिस्टम की जीप में ट्रक ने मारी टक्कर, पांच घायल

जागरण संवाददाता, (मिर्जामुराद) वाराणसी । खजुरी पुलिस चौकी के सामने हाइवे पर रविवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने म्यूजिक सिस्टम की जीप के पिछले हिस्से में टक्कर मार दी। हादसे में म्यूजिक सिस्टम का चालक समेत उस पर सवार पांच लोग घायल हो गए।घायलो को अस्पताल भेजा गया। ट्रक को चालक समेत पुलिस हिरासत में ले लिया गया हैं।

मिर्जामुराद के शिवरामपुर गांव निवासी चालक अनिल यादव म्यूजिक सिस्टम की जीप को लेकर वैवाहिक समारोह में शिवपुर गया था। द्वारपूजा के बाद रात में लौटते समय जीप के पिछले हिस्से में ट्रक ने टक्कर मार दी।

हादसे में म्यूजिक सिस्टम पर सवार चालक के ही गांव के रहने वाले कमलेश राजभर, जसवंत राय एवं पड़ोस के मोंगलावीर गांव निवासी मुकेश राजभर व किशन घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से मुकेश व किशन को बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजने के साथ ही अन्य को अस्पताल भेजा।