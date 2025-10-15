वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने लिया टायर किलर्स का जायजा, जाम से शहर को निजात दिलाने की कोशिश
वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भोजूबीर तिराहे पर नए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान का निरीक्षण किया। अर्दली बाजार-यूपी कॉलेज मार्ग पर जाम कम करने के लिए टायर किलर्स का जायजा लिया। उन्होंने अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस दौरान यातायात पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भोजूबीर तिराहे पर लागू किये गए नये ट्रैफिक डायवर्जन प्लान का निरीक्षण किया। अर्दली बाजार से यूपी कालेज मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या दूर करने के लिए लगाए गए टायर किलर्स का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने बताया कि इससे मार्ग पर सीधे आवागमन नियंत्रित रहेगा और वाहनों को सदर तहसील से यू-टर्न लेकर आना होगा। पुलिस कमिश्नर ने सड़क किनारे हुए अतिक्रमण को संबंधित विभागों से बातचीत करके हटाने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों और राहगीरों से बातचीत करके यातायात व्यवस्था की स्थिति को समझा। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील किया कि नयी यातायात व्यवस्था का पालन करें। इस दौरान डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव, एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा रहे।
