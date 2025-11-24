जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में सोमवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। काशी में कंगना रनौत ने बाबा दरबार में हाज‍ि‍री लगाई तो वहीं भदोही में तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। जबकि‍ कई जगहों पर हादसे की भी घटनाएं सामने आई हैं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में कंगना ने अभि‍नेता धर्मेंद्र के न‍िधन पर जताया शोक, शारजाह से वाराणसी पहुंचे विमान के यात्रियों को नहीं मिला लगेज, दूल्हन ने लौटा दी बरात, डांसर ने ढाबा में किशोरी संग किया दुष्कर्म, दोपहिया वाहनों पर युवकों ने हमला बोला, पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, मानव तस्करी में आजीवन कारावास, झांसा देकर ठग ने उड़ाई वृद्धा की सोने की चेन आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में भदोही में डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर और ब‍िहार जा रही एक करोड़ रुपये से अध‍िक कीमत की शराब सोनभद्र में पकड़ाई आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप खबरें : कंगना ने अभि‍नेता धर्मेंद्र के न‍िधन पर जताया शोक, बाबा दरबार में लगाई हाज‍िरी वाराणसी : बॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री एवं बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन क‍िया। इस दौरान गेट नम्बर चार पर फैन्स का अभिवादन स्वीकार करते हुए गन्तव्य को रवाना हो गईं। उनको जानकारी हुई तो अभ‍िनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजल‍ि दी। उन्‍होंने बाबा दरबार में दर्शन पूजन करने के बाद काशी के व‍िकास को लेकर पीएम के प्रयासों की साराना की। उन्होंने कहा कि जैसा काशी हमने अपने पुराने ग्रंथों में पढ़ा है। वैसे ही हमारी काशी मैया दिख रही है प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि काशी ने मुझे गोद लिया है काशी मैया के आंचल में हम भी आए है।

शारजाह से वाराणसी पहुंचे विमान के यात्रियों को नहीं मिला लगेज, यात्रियों ने किया हंगामा वाराणसी : बाबतपुर के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को शारजाह से वाराणसी पहुंचे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का लगेज न आने से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान अपने निर्धारित समय से उड़ान भरकर वाराणसी पंहुचा लेकिन विमान से यात्रियों का लगेज बैग वाराणसी नहीं पंहुचा यात्री जिसे लेकर अगबबूला हो जमकर हंगामा करने लगे।

वाराणसी में स्‍टेज पर दूल्हन ने ल‍िया फैसला और शादी से इन्‍कार कर इस वजह से लौटा दी बरात वाराणसी : जयमाल के बाद शि‍वपुर क्षेत्र में एक दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस बाबत दुल्हन का आरोप है कि बारातियों ने उसके पिता का अपमान किया और शादी में अनावश्यक मांग रख दी। इस संबंध में दूल्‍हन का घूंघट में एक वीड‍ियो भी वायरल हो रहा है। इस बाबत फैसला लेने के बाद दूल्‍हन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और कहा कि वह इस लालची परिवार में अपनी शादी हरग‍िज नहीं करेगी।

वाराणसी में डांसर ने ढाबा में किशोरी संग किया दुष्कर्म, केस दर्ज होने के बाद फरार वाराणसी : डांसर युवक द्वारा बहला-फुसलाकर किशोरी संग ढाबा के कमरे में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बीते 11 नवंबर की बताई जा रही है। किशोरी के मां की तहरीर पर रविवार की रात डांसर करन के खिलाफ दुष्कर्म एवं उसकी मां कुसुम देवी के खिलाफ धमकी का केस दर्ज किया गया है। आरोपित युवक फरार है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। मिर्जामुराद थानांतर्गत बेनीपुर गांव निवासी युवक डांसर का काम करता है। डांसर का कछवांरोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत पड़ने वाले एक निवासिनी एक 17 वर्षीया किशोरी संग इंस्‍टाग्राम के जरिए दूर की रिश्तेदारी जोड़कर करीब आया।

व‍िद्यापीठ छात्रावास के बाहर खड़ी दोपहिया वाहनों पर देर रात स्कॉर्पियो सवार युवकों ने हमला बोला वाराणसी : महात्‍मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस स्थित नरेंद्र छात्रावास के बाहर रविवार देर रात अचानक अफरातफरी मच गई, जब एक स्कॉर्पियो सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और छात्रावास के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। व‍िभागीय सूत्रों के अनुसार इस घटना में विपिन सिंह और ऋषभ राजपूत नाम के युवकों का नाम सामने आ रहा है, जो इस तोड़फोड़ में शामिल बताए जा रहे हैं।

वाराणसी में कमरे में पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, पुल‍िस जांच में जुटी वाराणसी : जंसा थाना क्षेत्र के भतसार गांव में बीती रविवार की देर रात एक व्‍यक्‍त‍ि का शव घर के कमरे में पंखे के कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता शव मिला। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताते चलें क‍ि उपरोक्त गांव निवासी शीतला प्रसाद यादव (62) बीती देर रात को अपने कमरे में लगे पंखे के कुंडी से रस्सी के फंदे के सहारे लटकता देख परिजन हेरिटेज अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मानव तस्करी में दोषी करार दो महिला समेत सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा वाराणसी : भेलूपुर थाना में मानव तस्करी के दर्ज आपराधिक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी करार सात अभियुक्तों संतोष गुप्ता (मंडुवाडीह), मनीष जैन (जयपुर) महेश राणा (कोडरमा), मुकेश पंडित (हजारीबाग), महेश राणा (गिरिडीह), शिखा (शिवदासपुर) और सुनीता देवी (गिरिडीह) को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। गत शुक्रवार को अदालत ने सातों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि मुकर्रर की थी।

वाराणसी में शादी में ले जाने का झांसा देकर ठग ने उड़ाई वृद्धा की सोने की चेन, मुकदमा दर्ज वाराणसी : बीते शनिवार चौबेपुर चौराहे पर एक शातिर ठग शादी में ले जाने का बहाना बनाकर वृद्धा की सोने की चेन लेकर फरार हो गया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार केराकत के छितौना निवासी संजय यादव अपनी माता यशोदा देवी के साथ मामा पप्पू यादव, नरपतपुर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान स्प्लेंडर बाइक से पहुंचे एक युवक ने खुद को पप्पू यादव का भेजा हुआ बताते हुए साथ चलने को कहा।

भदोही में डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर भदाेही : सूर्या कारपेट कंपनी उगापुर के डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से सोमवार की दोपहर औराई के कोठरा निवासी 55 वर्षीय रामसूरत यादव, वासुदेवपुर दयालापुर 58 वर्षीय शीतला प्रसाद, सहसेपुर निवासी 35 वर्षीय शिवम दुबे की मौत हो गई। जबकि इसी हादसे में मध्यप्रदेश के सीधी जले के बंधवार, रामपुर निवासी 50 वर्षीय राजकिशोर तिवारी की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों डाइंग सेक्शन में मजदूरी करते थे।