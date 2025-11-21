Language
    Varanasi top news, 21 November 2025 : मौत बनकर दौड़ी स्कॉर्पियो, मानव तस्करी में सात अभियुक्त दोषी, खनन हादसे में चार गिरफ्तार सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:53 PM (IST)

    वाराणसी, 21 नवंबर 2025 की मुख्य खबरें: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कहर बरपाया। मानव तस्करी मामले में सात दोषी पाए गए। खनन हादसे में चार गिरफ्तार हुए। वहीं अजय राय चंदौली और मऊ में सरकार पर हमलावर नजर आए। 

    एक ही खबर में पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शुक्रवार को कई प्रमुख गत‍िव‍िध‍ियां बनी रहीं। आजमगढ़ में कई आपराध‍िक गत‍िव‍िध‍ियों पर कार्रवाई हुई तो दूसरी ओर सोनभद्र में खनन हादसे के कुछ आरोप‍ितों को पकड़ने की सूचना चर्चा में रही। इसके अलावा भी तमाम खबरें प्रमुखता से पाठकों के बीच शुक्रवार को चर्च‍ित रहीं। 

    वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी में सड़क पर मौत बनकर दौड़ी स्कॉर्पियो, वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को, वाराणसी में मानव तस्करी में सात अभियुक्त दोषी करार, सारनाथ के जापानी बौद्ध मंदिर में वार्षिकोत्सव का आयोजन आद‍ि की खबरें चर्चा में रहीं। 

    पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ जेल के पारि‍श्रमिक खाते से रुपये निकालने वाले बंदी की अवैध संपत्ति कुर्क, चंदौली में दवा व्यवसायी हत्याकांड में अजय राय ने भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना कहा, जौनपुर जेल में दहेज हत्या के आरोप में बंदी ने फंदे से लटककर दी जान, बिहार में भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था चुनाव आयोग पर अजय राय का बयान और सोनभद्र में एक माइंस मैनेजर और तीन माइंस मेठ गिरफ्तार आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।  

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें

    वाराणसी में सड़क पर मौत बनकर दौड़ी स्कॉर्पियो, स्कूटी सवार की मौत

    वाराणसी : कैंट थाना क्षेत्र के कैंटोमेंट इलाके में शुक्रवार की सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्षेत्र स्थित डीआईजी पीएसी कार्यालय के सामने एक तेज रफ्तार स्कार्पियो ने स्कूटी सवार व्यक्ति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई।सूचना मिलने पर कैंट पुलिस मौके पर पहुँची तो स्कूटी (UP 65 DA 1221) रोड पर क्षतिग्रस्त हालत में मिली। स्कूटी चालक की पहचान राजेश कुमार गौड़, पुत्र अशोक कुमार गौड़, निवासी बांग्ला नंबर 11 छावनी परिषद सदर बाजार, वाराणसी के रूप में हुई।

    वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई 18 दिसंबर को

    वाराणसी : राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अमेरिका के न्यूयार्क स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में संबोधन के दौरान कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताए जाने को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 27 मई 2025 को खारिज कर दिया था।

    वाराणसी में मानव तस्करी में सात अभियुक्त दोषी करार, नौ आरोपित दोषमुक्त किए गए

    वाराणसी : भेलूपुर थाना में मानव तस्करी के दर्ज आपराधिक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सात अभियुक्तों संतोष गुप्ता (मंडुवाडीह), मनीष जैन (जयपुर), महेश राणा (कोडरमा), मुकेश पंडित (हजारीबाग), महेश राणा (गिरिडीह), शिखा (शिवदासपुर) और सुनीता देवी (गिरिडीह) को दोषी करार दिया है। जबकि नौ आरोपितों अनुराधा देवी (हजारीबाग), जगबीर बरनवाल (कोडरमा), संगीता देवी (कोडरमा झारखंड), संतोष साव (कोडरमा), गुड़िया देवी (कोडरमा), यशोदा पंडित (हजारीबाग), शिवम गुप्ता उर्फ प्रवीण मोदनवाल (मंडुवाडीह), संजय गुप्ता उर्फ संजय मोदनवाल (मंडुवाडीह) व मदन मोदी उर्फ मदन बरनवाल (हजारीबाग) को दोषमुक्त कर दिया है।

    सारनाथ के जापानी बौद्ध मंदिर में वार्षिकोत्सव का आयोजन, दीप जलाकर शांति स्तूप की परिक्रमा 

    वाराणसी : धर्मचक्र इंडो जापान बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी के तत्वावधान में शुक्रवार को 744वां ओ एशिकी पर्व सारनाथ स्थित जापानी बौद्ध मंदिर का 33 वा एवं विश्व शांति स्तूप का 15 वां वार्षिकोत्सव जापानी मंत्रोच्‍चारण के साथ शांति स्तूप की परिक्रमा कर मनाया गया। बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी की अध्यक्षा भिक्षुणी म्यो जित्सु नागा कुबो के नेतृत्व में दर्जनों बौद्ध भिक्षु सुबह 10.30 बजे मन्दिर परिसर में बने शांति स्तूप के समक्ष बैठ कर जापानी मंत्रोच्‍चारण के बीच विश्व शांति की पूजा की।

    वाराणसी में 25,000 यज्ञकुंडों से प्रज्ज्वलित होगा 25,000 कुण्डीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ

    वाराणसी : स्वर्वेद महामंदिर धाम, उमरहां- वाराणसी में 25-26 नवंबर को विहंगम योग संत समाज के 102वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाला 25,000 कुण्डीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ अब अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। इस दिव्य आयोजन में लगभग डेढ़ लाख श्रद्धालु एक साथ 25,000 हवन-कुण्डों में आहुतियाँ अर्पित करेंगे, जो विहंगम योग के इतिहास का सबसे विराट यज्ञ होगा। विहंगम योग, जो अपनी उत्कृष्ट साधना पद्धति के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, इस ऐतिहासिक क्षण के माध्यम से एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। पूरे परिसर में हवन-कुण्डों का निर्माण युद्धस्तर पर चल रहा है।

    आजमगढ़ जेल के पारि‍श्रमिक खाते से रुपये निकालने वाले बंदी की अवैध संपत्ति हुई कुर्क

    आजमगढ़ : जिला कारागार के पारश्रमिक बंदी खाते से धोखाधड़ी कर 18 माह में 52.85 रुपये की निकासी करने वाले मुख्य आरोपित बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय के खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई। यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह के आदेश पर हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि बंदी रामजीत ने जेल के वरिष्ठ सहायक की मिली भगत से जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर कारागार पारश्रमिक खाते से 52.85 लाख रुपये निकाल लिए थे।

    चंदौली में दवा व्यवसायी हत्याकांड में अजय राय ने भाजपा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पर साधा निशाना कहा, जानें पूरा प्रकरण

    चंदौली : कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शुक्रवार को दोपहर हत्याकांड में मारे गए रोहि‍ताश पाल के रवि नगर स्थित आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके भाई सिद्धार्थ पाल, पुत्र सिद्धांत पाल से मुलाकात कर घटना के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्‍होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति फेल है। अपराधियों का हौसला बुलंद है। लोकप्रिय व्यक्ति की हत्या हो गई नगर में यह बहुत ही हृदय विधायक घटना है।

    जौनपुर जेल में दहेज हत्या के आरोप में बंदी ने फंदे से लटककर दी जान, जेल प्रशासन में हड़कंप

    जौनपुर : जिले की जिला कारागार में शुक्रवार को एक बंदी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर तकिया निवासी मोहम्मद सुफियान (24) दहेज हत्या के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। उसकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में वह जेल में था। सूत्रों के मुताबिक सुफियान ने जेल परिसर स्थित जनरेटर रूम में गमछे के सहारे फांसी लगा ली। सुबह जब जेल कर्मियों ने उसे लटकता देखा तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दी गई।

    बिहार में भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था चुनाव आयोग : अजय राय

    मऊ : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग भाजपा का फ्रंटल संगठन बन गया था। चुनाव आयोग ने काफी मनमानी की, लेकिन कांग्रेस आमजन को जगाने और वोट चोरी को बेनकाब करते रहने का कार्य करेगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर काजल मैरेज हाल के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित यह बातें कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। उनके कार्यकाल में देश की एक अलग पहचान थी।

    सोनभद्र में खनन हादसे में मुख्य आरोपित गिरफ्त से बाहर, एक माइंस मैनेजर और तीन माइंस मेठ गिरफ्तार

    सोनभद्र : खनन हादसे के सप्‍ताह भर बाद पुल‍िस की कार्यशैली पर उठते व‍िपक्ष के सवालों के बीच आख‍िरकार पुल‍िस‍िया कार्रवाई शुरू हुई है। कुछ आरोप‍ितों को पुल‍िस ने पकड़ा है लेक‍िन मुख्‍य आरोप‍ित तक पुल‍िस के हाथ अभी तक नहीं पहुंच सके हैं। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में 15 नवम्बर को कृष्णा माइनिंग वर्क्स पत्थर की खदान में हुए हादसे के छह दिनों बाद पुलिस ने घटना वाले दिन नामजद मुख्य आरोपितों को छोड़कर खदान में काम कराने वाले चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

