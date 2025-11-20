Language
    Varanasi top news, 20 November 2025 : पूर्वांचल में कोहरा, शारजाह का व‍िमान द‍िल्‍ली डायवर्ट और सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन सहि‍त पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    वाराणसी, 20 नवंबर 2025 की मुख्य खबरें: पूर्वांचल में कोहरे के कारण शारजाह की उड़ान दिल्ली की ओर मोड़ी गई। सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया, जिससे क्षेत्र में शोक है। 

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मऊ में व‍िधायक सुधाकर स‍िंंह के न‍िधन से लेकर रोडवेज बस के हादसे में तीन की मौत सहित कई अन्‍य ज‍िलों में भी हादसे सामने आए हैं। दूसरी ओर वाराणसी में सुबह कोहरे की वजह से वि‍मान डायवर्ट करने तक की नौबत आ गई। इसके अलावा भी अन्‍य प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    वाराणसी में कोहरे की पसरी चादर ने व‍िमानों को दी दुश्‍वारी, शारजाह का व‍िमान द‍िल्‍ली डायवर्ट, बनारस के दृष्टिबाधित छात्र अब सीखेंगे फ्रेंच भाषा, पूर्वांचल में बढ़ा कोहरे का जोर, गलन से कुछ राहत, ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज ने सुनवाई की अगली तिथि तीन दिसंबर मुकर्रर की, स्वर्वेद महामंदिर के पूर्व एकाउंटेंट के खिलाफ फ‍िर से गबन का मुकदमा दर्ज क‍िया गया आद‍ि प्रमुख खबरें रहीं। 

    जबक‍ि पूर्वांचल में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, मऊ में रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, तीन की मौत, आजमगढ़ में नगर पंचायत महराजगंज के लिपिक मनोज कुमार सिंह को निलंबित क‍िया गया, चंदौली में साठ हजार के वाहन पर पुल‍िस ने ठोंक द‍िया एक लाख रुपये का जुर्माना, जौनपुर में सपा नेता समेत सात के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज आद‍ि चर्च‍ित खबरें रहीं। 

    वाराणसी में कोहरे की पसरी चादर ने व‍िमानों को दी दुश्‍वारी, शारजाह का व‍िमान द‍िल्‍ली डायवर्ट

    वाराणसी : पूर्वांचल में पहली बार सीजन में कोहरा व्‍यापक घने स्‍वरुप में नजर आने के बाद सर्वाधि‍क दुश्‍वारी व‍िमानों को झेलनी पड़ी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शारजाह से वाराणसी पहुंचा, लेकिन दृश्यता कम होने के कारण उसे वाराणसी में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इस विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। सुबह सात बजे आई एक्स 184 विमान वाराणसी हवाई क्षेत्र में पहुंचा। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे विमान काफी देर तक हवा में चक्कर काटता रहा।

    बनारस के दृष्टिबाधित छात्र अब सीखेंगे फ्रेंच भाषा, फ्रांस से आकर न‍ित‍िन संवार रहे भव‍िष्‍य

    वाराणसी : बीएचयू के अंग्रेजी विभाग में एक अनोखी पहल के तहत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय वाराणसी के लिए नितिन श्रीवास्तव ने अंग्रेजी से फ्रेंच पुस्तकें दान की हैं। यह पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं और इनका उद्देश्य दृष्टिबाधित छात्रों को फ्रेंच भाषा सिखाना है। इस पहल के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्रों को फ्रेंच भाषा सीखने का एक नया अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे अपने भविष्य को और भी उज्ज्वल बना सकेंगे।

    पूर्वांचल में बढ़ा कोहरे का जोर, गलन से कुछ राहत, जानें कैसा रहेगा आगे का मौसम

    वाराणसी : पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर होने के साथ ही वातावरण का रुख अब कोहरे की ओर होने लगा है। गुरुवार की सुबह अंचल से लेकर शहर तक कुहासा घना हुआ और मानो कोहरे की चादर चारों ओर पसरा रहा। धुंधलका अंचलों में सघन रहा तो शहर में ठंंडी हवाओं के बीच सूरज का ताप देर से चढ़ा। गलन का असर कम रहा तो कोहरे की चादर ने भी देर से पांव स‍िकोड़े।

    ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज ने सुनवाई की अगली तिथि तीन दिसंबर मुकर्रर की

    वाराणसी : ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार के नियमित दर्शन-पूजन की इजाजत देने व किरण सिंह की ओर से बंद तहखानों का एएसआइ सर्वे करने की मांग समेत अन्य मुकदमों की गुरुवार को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान पक्षकारों ने ज्ञानवापी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के लिए समय मांग की। इसपर जिला जज ने उक्त सभी मामलों में अगली सुनवाई के लिए तीन दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

    स्वर्वेद महामंदिर के पूर्व एकाउंटेंट के खिलाफ फ‍िर से गबन का मुकदमा दर्ज क‍िया गया

    वाराणसी : स्वर्वेद महामंदिर धाम की दानराशि में एक बार फिर बड़ा घोटाला सामने आया है। बर्द्धमान (प. बंगाल) निवासी गणेश बर्णवाल की तहरीर पर पूर्व लेखाकार विवेक कुमार और उसके भाई अभिषेक कुमार (बैंक मैनेजर) पर धोखाधड़ी व गबन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। गणेश ने विहंगम योग के 101वें वार्षिकोत्सव हेतु 1.65 लाख रुपये दान स्वरूप जुटाकर विवेक को दिए थे। विवेक ने एचडीएफसी की नकद जमा पर्ची भेजकर राशि ट्रस्ट खाते में जमा होने का दावा किया। 

    यूपी में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री को दी थी शिकस्त

    मऊ : विधानसभा क्षेत्र घोसी के सपा विधायक 67 वर्षीय सुधाकर सिंह का गुरुवार को सुबह सात बजे उपचार के दौरान मेदांता अस्पताल लखनऊ में निधन हो गया है। विधायक सुधाकर सिंह दो दिन पहले मुख्तार अंसारी के बेटे मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी के वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली से लौट रहे थे। वाराणसी एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत खराब हुई। परिजनों ने वाराणसी में एक निजी अस्पताल भर्ती किया था। हालत खराब देखते हुए वाराणसी से लखनऊ के मेदांता अस्‍पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां आज सुबह उनका निधन हो गया।

    मऊ में रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, तीन की मौत, सात गंभीर

    मऊ : आजमगढ़-मऊ मार्ग स्थित शहर कोतवाली के शीतला माता मंदिर के पास गुरुवार की सुबह लगभग साढ़े नौ बजे आजमगढ़ डिपो की अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ई-रिक्शा में सामने से टक्कर मार दिया। इस टक्कर से ई-रिक्शा के पचखच्चे उड़ गए। इससे एक परिवार के ही तीन लोगों की मौत हो गई जबकि सात गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पांच बच्चे शामिल हैं। घटना के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएम व एसपी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों के हालात की जानकारी ली। वहीं बस में सवार सभी लोग बाल-बाल बच गए।

    आजमगढ़ में नगर पंचायत महराजगंज के लिपिक मनोज कुमार सिंह को निलंबित क‍िया गया

    आजमगढ़ : नगर पंचायत महराजगंज के लिपिक मनोज कुमार सिंह को बुधवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ अलग हुई नगर पंचायतों में अवैध रूप से काम करने, जेम पोर्टल पर रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने और जांच में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच में पाया गया कि बूढ़नपुर और मार्टिनगंज नगर पंचायतों को महराजगंज से अलग होने के बावजूद मनोज कुमार सिंह ने इन निकायों का अनियमित रूप से कार्य देखा।

    चंदौली में साठ हजार के वाहन पर पुल‍िस ने ठोंक द‍िया एक लाख रुपये का जुर्माना, बाद में कहा - 'गलती हो गई'

    चंदौली : पुलिस के कार्य और कारनामे अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसा ही एक मामला चंदौली जिले में सामने आया है, जहां एक ई-रिक्शा पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उसकी कीमत माल‍िक के अनुसार मात्र साठ हजार रुपये है। यह घटना 15 नवंबर को चकिया थाना क्षेत्र के मुरारपुर कटारि‍या गरला में हुई, जब यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान इस ई-रिक्शा का चालान काटा। चालक भोले का कहना है कि उसने चार महीने पहले यह ई-रिक्शा साठ हजार रुपये में खरीदा था।

    जौनपुर में सपा नेता समेत सात के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज

    जौनपुर : कोतवाली पुलिस ने सपा अल्पसंख्यक सभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अरशद कुरैशी सहित सात आरोपितों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर की। ख्वाजगी टोला मोहल्ला निवासी लाल मोहम्मद की पत्नी अफसाना बेगम ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा पुत्र मोहम्मद आसिफ आलम खां स्थित इब्राहिम की दुकान पर काम करता था। 

    नोट : वाराणसी और पूर्वांचल की अन्‍य खबरों के ल‍िए क्‍ल‍िक करें www.jagran.com