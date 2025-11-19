जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में कई प्रमुख खबरें बुधवार को चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में दो करोड़ की कोडीन युक्‍त कफ सीरप और फर्जी इन्‍वेस्‍टरों को पकड़ने सह‍ित अन्‍य कई खबरें चर्चा में बनी रहीं। जबक‍ि सोनभद्र में दो खनन कर्म‍ियों के लौटने की खबर भी खूब चर्चा में बनी रही।

वाराणसी में दालमंडी में अवैध निर्माण पर वीडीए की कार्रवाई, वाराणसी में जिम के नीचे बने गोदाम में दो करोड़ रुपये कीमत का प्रत‍िबंध‍ित कफ सीरप बरामद, वाराणसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने के आरोपी नास‍िक से हुए गिरफ्तार, वाराणसी के बसनी में आयोजित एकता यात्रा को स्वतंत्र देव सिंह ने किया रवाना, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर राजीव भवन में दुर्गा सप्तशती का हुआ पाठ और INTACH वाराणसी अध्याय द्वारा विरासत सप्ताह का शुभारंभ आद‍ि प्रमुख खबरें रहीं।

पूर्वांचल में बलिया में शराब तस्करों से सांठ-गांठ होने पर गोपालनगर चौकी प्रभारी सहित पूरी टीम निलंबित, सोनभद्र में दो खनन श्रमिकों को मरा हुआ मान रहे थे पर‍िजन, अचानक सामने देखकर उड़ गए होश, आजमगढ़ में गोवध सह‍ित अन्‍य मामलों में गैंग्स्टर मंगरू उर्फ मंगल की 11.39 लाख की संपत्ति कुर्क आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें : दालमंडी में अवैध निर्माण पर वीडीए की कार्रवाई, सरकारी काम में बाधा डालने पर मुकदमा वाराणसी : दालमंडी में अवैध निर्माण के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने एक महत्वपूर्ण ध्वस्तीकरण कार्रवाई की है। यह कार्रवाई काजीपुरा कला वार्ड स्थित भवन संख्या D 50/221 पर की गई, जहां अवैध निर्माण किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान, भवन संख्या D 648/भवन/83/नो. काजीपुरा कला के अंतर्गत 25-30 अज्ञात पुरुषों ने इसका विरोध किया। इनमें मो. सालिम, निवासी D 50/221 काजीपुरा कला वार्ड दालमंडी और इमरान उर्फ बब्बू भी शामिल थे।

वाराणसी में जिम के नीचे बने गोदाम में दो करोड़ रुपये कीमत का प्रत‍िबंध‍ित कफ सीरप बरामद, पुल‍िस जांच में जुटी वाराणसी : डीसीपी वरूणा जोन प्रमोद कुमार को मिली सूचना के आधार पर एसीपी रोहनियां संजीव शर्मा और रोहनियां थाना प्रभारी राजू सिंह की टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद किया गया। पकड़े गए सीरप की कीमत लगभग दो करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह गोदाम एक जिम के नीचे स्थित था और इसे किसी महिला प्रधान के पति का बताया जा रहा है। डीसीपी वरूणा ने बताया कि इस मामले में ड्रग विभाग और ANTF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

वाराणसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने के आरोपी नास‍िक से हुए गिरफ्तार वाराणसी : इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ लाखों की ठगी करने के तीन आरोपी को सारनाथ पुलिस ने ईडन अपार्टमेंट, थाना गंगापुर, नासिक (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मोबाइल, एटीएम कार्ड, मोबाइल, फर्जी मुहर, चेक बुक, पास बुक, पैन कार्ड सहित अन्य चीजें बरामद किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेज दिया। इस मामले में तीन आरोपी फरार हैं। सहायक पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना ने बताया कि सारनाथ के एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर सात लाख की ठगी करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले को लेकर जांच शुरू की गई।

वाराणसी के बसनी में आयोजित एकता यात्रा को स्वतंत्र देव सिंह ने किया रवाना वाराणसी : क्षेत्र के बसनी चौराहे पर बुधवार को सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सरदार पटेल के विचार राष्ट्रीय एकता, कठोर परिश्रम, आत्मबल और लोकतंत्र पर केंद्रित थे।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर राजीव भवन में दुर्गा सप्तशती का हुआ पाठ वाराणसी : भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर बुधवार को राजीव भवन, मैदागिन में जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्णाहुति का आयोजन भी किया गया। पूरे परिसर में वैदिक मंत्रों की गूंज, दीप प्रज्वलन और सुगंधित धूप से एक आस्था और संकल्प का वातावरण बना रहा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक और वार्ड स्तर के पदाधिकारी, वरिष्ठजन और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

INTACH वाराणसी अध्याय द्वारा विरासत सप्ताह का शुभारंभ, प्राचीन धरोहरों का भ्रमण वाराणसी : इंटैक वाराणसी अध्याय द्वारा आयोजित विरासत सप्ताह (19 से 25 नवंबर 2025) का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। उद्घाटन दिवस पर सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल बाबतपुर के लगभग 100 विद्यार्थियों ने गुरुधाम मंदिर का भ्रमण किया और इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार, लगभग 100 विद्यार्थियों ने कर्दमेश्वर महादेव मंदिर एवं कुंड का भी दर्शन किया और इसके प्राचीन इतिहास से अवगत हुए। INTACH वाराणसी अध्याय हर वर्ष 19 से 25 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस वर्ष 19 और 20 नवंबर को विद्यार्थियों के लिए गुरुधाम मंदिर तथा कर्दमेश्वर महादेव मंदिर का भ्रमण आयोजित किया गया।

बलिया में शराब तस्करों से सांठ-गांठ होने पर गोपालनगर चौकी प्रभारी सहित पूरी टीम निलंबित बलिया : रेवती थाना अंतर्गत चौकी गोपालनगर का शराब तस्करी से संबंधित वाट्सएप चैट व वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद गोपालनगर चौकी प्रभारी शुभेंद्र सिंह सहित वहां तैनात कांस्टेबल अफसर अली, विकास कन्नौजिया, पवन वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस बाबत जानकारी सामने आने के बाद सीओ बैरिया फहीम कुरैशी की जांच रिपोर्ट के आधार पर रेवती थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच अपर पुलिस अधीक्षक कृपाशंकर द्वारा की जा रही है।

सोनभद्र में दो खनन श्रमिकों को मरा हुआ मान रहे थे पर‍िजन, अचानक सामने देखकर उड़ गए होश सोनभद्र : खोखरीडाड़ टोला के राम खेलावन और रामकिशुन के घर की खुशियां लौट आई हैं। बिल्ली मारकुंडी में खनन हादसे के बाद दोनों परिवार में मातम का माहौल था। उनके स्वजन उनकी तलाश में कभी हादसा स्थल तो कभी पोस्टमार्टम हाउस की दौड़ लगाते रहे। दो शवों को भी देखा लेकिन वह उनके नहीं निकले। मंगलवार की शाम जब दोनों अपने घर लौटे तो उनके स्वजन में खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों अहराैरा पत्थर खदान में काम करने गए थे। रामखेलावन और रामकिशुन ने बताया कि वे दोनों कंप्रेशर का काम करते हैं। दो नवंबर रविवार को कंप्रेशर मशीन चलाने के लिए घर से निकले थे और रात्रि ओबरा में अजय राय के यहां सोए।

आजमगढ़ में गोवध सह‍ित अन्‍य मामलों में गैंग्स्टर मंगरू उर्फ मंगल की 11.39 लाख की संपत्ति कुर्क आजमगढ़ : पवई थाना की पुलिस ने गैंग्स्टर मंगरू उर्फ मंगल की लगभग 11.39 लाख रुपये की संपत्ति को बुधवार को कुर्क कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने जानकारी दी कि मंगरू, जो मानपुर थाना पवई का निवासी है, उसने गोवध और एनडीपीएस जैसे गंभीर अपराधों से अर्जित धन से फूलपुर तहसील के माहुल परगना में 31 डिसमिल जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर मंगरू ने एक पक्का मकान भी बनवाया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।