    Varanasi top news, 18 November 2025 : हत्‍यारोप‍ित को फांसी की सजा, सोनभद्र की खदान में अभ‍ियान खत्‍म, भदोही में ट्रेन में बम की सूचना सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:09 PM (IST)

    वाराणसी, 18 नवंबर 2025 की मुख्य खबरें: हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। सोनभद्र की खदान में तलाशी अभियान खत्म हो गया, जहाँ कोई और शव नहीं मिला। भदोही में ट्रेन में बम की झूठी सूचना से दहशत फैल गई। 

    वाराणसी और पूर्वांचल की पढ़ें टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में दुष्‍कर्म और हत्‍या के मामले में एक आरो‍प‍ित को फांसी की सजा दी गई है। जबक‍ि सोनभद्र में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य को समाप्‍त घोष‍ित कर द‍िया गया है। जबक‍ि भदोही में ट्रेन में बम होने की श‍िकायत के बाद जांच की गई है। 

    वाराणसी में बाल‍िका से दुष्‍कर्म और हत्‍या के आरोपी को फांसी की सजा, वाराणसी में सचिन तेंदुलकर की पत्नी और बेटी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, कंक्रीट मिक्सर पलटने से दो की मौत, गोदाम में लगी भीषण आग, दालमंडी में द‍िन भर व‍िवाद की स्‍थ‍ित‍ि, काशी में छाया जापानी परंपरा और पर्व का उल्‍लास आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    दूसरी ओर पूर्वांचल में सोनभद्र खदान हादसे में अब तक सात लोगों के मौत की पुष्टि, सोनभद्र में तीन दिनों तक थकान और चुनौती के बीच पत्थरों के मलबे में जिंदगी की चली तलाश, गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी दादर एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, बल‍िया में एसएचओ मुहम्मदाबाद का वेतन रोकने व गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रही।   

    पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की टॉप 10 खबरें

    वाराणसी में बाल‍िका से दुष्‍कर्म और हत्‍या के आरोपी को फांसी की सजा, 11 माह के भीतर आया फैसला

    वाराणसी : बीते वर्ष रामनगर में एक बालिका की हत्या के मामले में आरोपित इरशाद को अदालत ने मंगलवार को एडीजे पाक्‍सो कोर्ट न फांसी की सजा सुनाई है। लगभग 11 माह की जांच और सुनवाई के बाद जज ने इरशाद के कृत्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कठोर सजा सुनाई। पुल‍िस ने सप्‍ताह भर में इस मामले में चार्जशीट दाख‍िल कर आरोप‍ित को फांसी की बुन‍ि‍याद रखी थी।

    वाराणसी में सचिन तेंदुलकर की पत्नी और बेटी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन

    वाराणसी : क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर ने सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन किया। मां-बेटी ने इस दौरान न केवल भव्य कॉरिडोर की सुंदरता की सराहना की, बल्कि पूरी श्रद्धा से विधि-विधान के साथ बाबा विश्वनाथ का पूजन-अर्चन भी किया। पूजा के पश्चात, आम श्रद्धालुओं की तरह फर्श पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। अंजलि और सारा तेंदुलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धा के साथ दर्शन किए।

    वाराणसी में संदहां रिंग रोड ओवरब्रिज के पास कंक्रीट मिक्सर पलटा, दो की दर्दनाक मौत

    वाराणसी : क्षेत्र में मंगलवार भोर एक भीषण सड़क हादसा उस समय हुआ, जब संदहां के पास रिंग रोड पर बने ओवरब्रिज के समीप एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि ट्रक में सवार ड्राइवर और खलासी की दबकर मौके पर ही मौत हो गयी। मृतकों की पहचान राम कुमार यादव (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम पोखरा (बरसैता), जिला रिवा, मध्य प्रदेश तथा भोला नाथ भारत (उम्र 36 वर्ष), निवासी ग्राम पतेरी नारायण, पोस्ट मऊगंज, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के रूप में की गई है।

    वाराणसी में गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख की खली चूनी जलकर राख

    वाराणसी : बाजार स्थित बीडीआर लान के पीछे बने अजय–संजय गुप्ता के खली चूनी के गोदाम में मंगलवार को लगभग 12 बजे अचानक भीषण आग लग गई। सबसे पहले पड़ोसी शाधु चौबे ने धुआँ उठता देख फोन पर अजय गुप्ता को इसकी जानकारी दी। अजय ने तत्काल 112 पर सूचना दी। स्थानीय लोगों और अजय गुप्ता ने शुरुआती प्रयासों में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। गोदाम में रखी लाखों रुपये की खली चुनी आग की लपटों में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गई।

    वाराणसी की दालमंडी में द‍िन भर व‍िवाद की स्‍थ‍ित‍ि, धरना प्रदर्शन के बीच रही बाजार बंदी

    वाराणसी : दालमंडी क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के लिए मंगलवार को एडीएम सिटी के नेतृत्व में एक टीम दोपहर में पहुंची। इस दौरान दालमंडी चौड़ीकरण के कार्य में एडीएम के साथ पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। भवन में स्थित दुकानदार अधिकारियों से बातचीत करते हुए समय की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस कार्य के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। दालमंडी चौड़ीकरण के तहत मंगलवार को दो भवनों को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया था, जिन्हें विकास प्राधिकरण (VDA) द्वारा चिन्हित किया गया था।

    काशी में छाया जापानी परंपरा और पर्व का उल्‍लास, ओ एशिकी पर्व के लिए सज गया जापानी बौद्ध मंदिर

    वाराणसी : सारनाथ स्थित जापानी बौद्ध मंदिर को ओ एशिकी पर्व के अवसर पर बिजली के रंगीन झालरों और जापान के शकुरा फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। यह सजावट इस समय यहां आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस पर्व का आयोजन जापानी वाद्य यंत्रों और मन्त्रो के उच्चारण के साथ धूमधाम से किया जाएगा। धर्म चक्र इंडो जापान बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी की अध्यक्षा भिक्षु म्यो जित्सु नागा कुबो ने बताया कि 744वें ओ एशिकी पर्व के साथ-साथ मंदिर का 33वां और विश्व शांति स्तूप का 15वां वार्षिकोत्सव 20 और 21 नवंबर को मनाया जाएगा।

    सोनभद्र खदान हादसे में अब तक सात लोगों के मौत की पुष्टि, पेटीदार हुआ था पांच घायलों को लेकर फरार, चल रही तलाश

    सोनभद्र : बिल्ली मारकुंडी के कृष्णा माइनिंग वर्क्स में शनिवार को हुए खदान हादसे के बाद लगातार चौथे दिन भी रेस्क्यू जारी है। प्रशासन ने अब तक सात शव बरामद होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही पांच घायलों को भी चिह्नित किया है। इसमें से चार घायल अनपरा थाना क्षेत्र के कुलडोमरी गांव के निवासी हैं, जिन्हें पेटीदार घायल होने के बाद मौके से लेकर फरार हो गया था। आरोप है क‍ि उनका वाराणसी के किसी अस्पताल में उपचार कराया गया और ठीक होने के बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गया है जिनकी पुलिस को तलाश है।

    सोनभद्र में तीन दिनों तक थकान और चुनौती के बीच पत्थरों के मलबे में जिंदगी की चली तलाश

    सोनभद्र : बिल्ली-मारकुंडी पत्थर खदान में लगभग तीन दिनों तक 68 घंटे लंबा रेस्क्यू अभियान मानव धैर्य, तकनीक और साहस का अनोखा उदाहरण रहा। एनडीआरएफ की दो टीम, जिसमें 35-35 सदस्य आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में लगातार काम कर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं मिला। लंबे अभियान में जवानों की थकान, मौसम की चुनौती और पत्थर के भारी मलबे के बीच सिर्फ एक ही लक्ष्य था किसी न किसी रूप में जिंदगी की तलाश। 68 घंटे तक चले निरंतर प्रयास के दौरान टीमों ने बारी-बारी से शिफ्ट बदलते हुए काम किया, ताकि किसी भी समय खोज का प्रयास धीमा न पड़े।

    गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी दादर एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, भदोही में सघन जांच 

    भदोही : स्टेशन पर बम की सूचना के चलते गोरखपुर से मुंबई जाने वाली 15018 अप काशी दादर एक्सप्रेस को रोक दिया गया। यह घटना उस समय हुई जब रेलवे पुलिस को स्टेशन पर बम की जानकारी आई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के साथ जनपद पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। सुरक्षा दस्‍तों को सतर्क करते हुए पूरी टीम सहित सक्रियता बढ़ा दी गई।

    बल‍िया में एसएचओ मुहम्मदाबाद का वेतन रोकने व गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

    बलिया : चितबड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में लगभग दो साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने बार-बार सम्मन भेजने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर मामले के विवेचक-एसएचओ मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को उसका वेतन रोकने के लिए आदेश पारित किया है।

