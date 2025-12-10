जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में कई खबरें बुधवार को चर्चा में रहीं। युवक द्वारा पत्‍नी और उसके ब्‍वायफ्रेंड द्वारा आत्‍महत्‍या करने के मामले में एक द‍िन बाद आरोप‍ित पत्‍नी और सास के साथ मासूम बच्‍चे को भी जेल भेज द‍िया गया। दूसरी ओर मीरजापुर में बहू द्वारा प्रेमी को बुलाने के बाद हंगामा सह‍ित पूर्वांचल में मौसमी बदलाव की खबर भी चर्चा में बनी रही।

वाराणसी की खबरों में बीएचयू के 105वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रदान की जाएंगी 13,650 उपाधियां, इंडिगो संकट के नौवे दिन भी वाराणसी से 12 उड़ानें रद, आरोप‍ित सास के साथ पत्नी और डेढ़ साल का बच्‍चा भी गया जेल, मैं जीना चाहता था, मरने जा रहा हूं, पूर्वांचल में बनारस के बराबर मतदाता सूची से होने जा रहे हैं बाहर, भगोड़े और दुष्‍कर्म के आरोपित नित्यानंद की जड़ें काशी में हो रहीं मजबूत आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की खबरों में चंदौली में विदाई को लेकर ससुराल पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से झोंका फायर, सोनभद्र के दो नन्हें दीपक अब वडनगर में जलाएंगे प्रेरणा की लौ, मीरजापुर में बहू कमरे में मुस्‍ल‍िम प्रेमी संग पकड़ाई, बल‍िया में अंडे की चाहत ने करा द‍िया बवाल आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 105वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को प्रदान की जाएंगी 13,650 उपाधियां वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय 12 दिसंबर, 2025, शुक्रवार को अपना 105वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में कुल 13,650 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। मुख्य समारोह स्वतंत्रता भवन में प्रातः 11.00 बजे से आयोजित किया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य समारोह के दौरान मंच से 29 मेधावी विद्यार्थियों को 2 चांसलर पदक, 2 स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और 29 बीएचयू पदक प्रदान किए जाएंगे।

इंडिगो संकट के नौवे दिन भी वाराणसी से 12 उड़ानें रद, यात्र‍ियों ने झेली फजीहत वाराणसी : बाबतपुर- इंडिगो एयरलाइंस का संकट, जो बुधवार से शुरू हुआ था, अब धीरे-धीरे समाप्त होता दिखाई दे रहा है। हालांकि, एक सप्ताह बाद भी बुधवार को 12 विमानों का आवागमन नहीं हो सका, क्योंकि एयरलाइंस ने इन उड़ानों को निरस्त करने का निर्णय लिया।बुधवार को रात 2:45 बजे एक विमान, जो पुणे के लिए था, वाराणसी पहुंचा, लेकिन यह निर्धारित समय 3:30 बजे के बजाय 4 बजे वापस पुणे के लिए रवाना हुआ। इसी प्रकार, मुंबई का विमान भी अपने निर्धारित समय सुबह 9 बजे वाराणसी पहुंचा।

वाराणसी में फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में आरोप‍ित सास के साथ पत्नी और डेढ़ साल का बच्‍चा भी गया जेल वाराणसी : थाना क्षेत्र के बनकट गांव में मंगलवार सुबह 30 वर्षीय राहुल मिश्रा ने अपने टिन शेड के एक कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व उसने अपनी पत्नी संध्या सिंह, सास माधवी सिंह, और पत्नी के प्रेमी शुभम सिंह डेंजर को इस घटना का जिम्मेदार ठहराया था। इस मामले में राहुल की मां रानी देवी की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ थाना में बी एस ए की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया था। बुधवार को पुलिस ने पत्नी संध्या सिंह और सास माधवी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

'मैं जीना चाहता था, मरने जा रहा हूं... कम से कम 498A में संशोधन कर दें', ... और दे दी जान! वाराणसी : एक बाइक पर अंत‍िम सफर और साढ़े सात म‍िनट का वीड‍ियो..... यह जीवन के अंत‍िम सफर की दास्‍तान नहीं बल्‍क‍ि कहानी है उस प्रेम के मर जाने का जो जात पात से परे उपजा था। सात जन्‍मों तक एक साथ जीवन जीने के संकल्‍पों की यह अंति‍म बाइक की यात्रा काशी में ही नहीं देश भर में अब वायरल हो रही है। साथ ही वायरल हो रहा है सपनों के मर जाने का। कानून के श‍िकंजे में जकड़ कर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के पंजे में भि‍ंंचकर दम तोड़ देने का। सरपट दौड़ती बाइक पर दर्ज की गई अंत‍िम दास्‍तान सुनाने वाला तो नहीं रहा लेक‍िन लोगों को सुनने के ल‍िए छोड़ गया कानून के दुरुपयोग की वह दास्‍तान ज‍िसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A कहते हैं।

पूर्वांचल में बनारस के बराबर मतदाता सूची से होने जा रहे हैं बाहर, SIR में मिले चौंकाने वाले आंकड़े वाराणसी : मतदाताओं के सत्‍यापन के दौरान समूचे पूर्वांचल से अकेले बनारस के बराबर मतदाता गलत तरीके से सूची में मौजूद थे, उनको अब हटाने की तैयारी की जा रही है। 32 लाख से अध‍िक मतदाता समूचे पूर्वांचल में ल‍िस्‍ट से हटाए जाएंगे यह आंकड़ा अकेले वाराणसी यानी एक बड़े ज‍िले के मतदाताओं की संख्‍या के बराबर है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला ही नहीं बल्‍क‍ि SIR की सफलता की कहानी भी कह रहा है। अब इससे मतदान के प्रत‍िशत में भी इजाफा होने की उम्‍मीद है। आंकड़ों पर गौर करें तो वाराणसी में कुल मतदाता 31,53,705 हैं। जबक‍ि इसमें 11,37,130 नो मैपिंग में हैं। अब तक की जांच में 74,336 मृतक पाए गए हैं।

भगोड़े और दुष्‍कर्म के आरोपित नित्यानंद की जड़ें काशी में हो रहीं मजबूत, देखें चौंकाने वाले सुबूत वाराणसी : दुष्कर्म का आरोपित स्‍वामी नित्यानंद वैसे तो 2019 में भारत से भाग चुका है ले‍क‍िन काशी में न‍ित्‍यानंद के कैलास का प्रचार- प्रसार आज भी जारी है। प्रचार प्रसार करने के ल‍िए पोस्‍टर बैनर होर्ड‍िंंग सरेआम है और लोगों की नजर में भी हे लेकि‍न इस पर कोई रोक टोक या जांच जैसा कुछ भी नहीं। त्रि‍पुरा भैरवी मोहल्‍ले से गुजरेंगे तो सब कुछ सामान्‍य ही लगेगा हालांक‍ि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। स्वामी नित्यानंद विवादों में घिरे एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका वाराणसी में कोई स्थायी या ज्ञात निवास नहीं होने के बाद भी उनका अस्‍त‍ित्‍व मौजूद है। वैसे तो न‍ित्‍यानंद का जन्म तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हुआ था, और उनके ठिकाने अक्सर बदलते रहे हैं।

चंदौली में विदाई को लेकर ससुराल पक्ष ने लाइसेंसी बंदूक से झोंका फायर, कहा - 'मनमुताब‍िक नहीं म‍िली बहू' चंदौली : थाना क्षेत्र के रोहाखी गांव में बहू की विदाई को लेकर उत्पन्न विवाद में ससुराल पक्ष की ओर से गोली चलाई गई। यह घटना पचपरा गांव में हुई, जहां सतीश गुप्ता की बेटी का विवाह वर्ष 2019 में बिहार प्रांत के कैमूर जिले में हुआ था। इस विवाह की व्यवस्था रोहाखी गांव के शगल गुप्ता ने की थी। विवाह के बाद, वर पक्ष के शंभू गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उन्हें लड़की मन मुताबिक नहीं मिली। विदाई के बाद, सोमवार की रात लगभग एक बजे, शंभू गुप्ता अपने घर से रोहाखी गांव पहुंचे।

सोनभद्र के दो नन्हें दीपक अब वडनगर में जलाएंगे प्रेरणा की लौ, म‍िलेगा व‍िशेष प्रश‍िक्षण सोनभद्र : किसी जिले की पहचान केवल उसके भूगोल, खनिज या बाजार से नहीं उसकी असली पहचान होते हैं उसके बच्चे, उसकी नई पीढ़ी, जिनमें सपने भी होते हैं और उन्हें पूरा करने का साहस भी। इसी साहस ने सोनभद्र के दो छात्र कुमारी आयुषी और मास्टर राज सिंह को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्तर शुरू किए गए देश के फ्लेक्सिप प्रेरणा कार्यक्रम तक पहुंचा दिया है। इन दोनों मेधावी बच्चों का चयन देश के 20 जिलों में से हुआ है। उत्तर प्रदेश से इस चरण में सोनभद्र अकेला जिला है, जिसे यह सम्मान मिला है।

मीरजापुर में बहू कमरे में मुस्‍ल‍िम प्रेमी संग पकड़ाई, पंचायत में चप्‍पल से प्रेमी को मारने की शर्त पर द‍िखाई ढ‍िठाई मीरजापुर : थाना क्षेत्र के एक गांव में विवाहिता के घर में घुसने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का निवासी मुस्लिम समुदाय का युवक मंगलवार की रात लगभग नौ बजे विवाहिता के घर में घुस आया। ह‍िंंदू घर में मुस्‍ल‍िम प्रेमी के सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्‍थ‍ित‍ि बनी हुई है। युवक संग विवाहिता की जेठानी ने बातचीत की आवाज सुनी, तो उसने आस-पास के लोगों और पीआरबी पुलिस को बुलाया। इसके बाद दरवाजा खोलवाने पर ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसे जिगना पुलिस के सुपुर्द कर दिया।