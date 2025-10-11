जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi news today: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में कई प्रमुख खबरें द‍िन भर चर्चा में बनी रहीं। योगी का भदोही और गाजीपुर में दौरा था तो दूसरी ओर बीएचयू में हंगामा और मानसून की पूर्वांचल में सक्र‍ियता की खबर भी चर्चा में रही।

वाराणसी में शन‍िवार को बीएचयू में देर रात बिड़ला चौराहे पर छात्रों का हंगामा, वाराणसी में कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर आधा दर्जन दुकानों पर चला बुलडोजर, वाराणसी रोपवे दुन‍िया की सबसे आधुनिकतम सुरक्षा तकनीक, गले लगकर प्रेमी जोड़े ने सबके सामने वाराणसी के नमो घाट पर खा लिया सल्फास,व‍िदाई लेने से पहले पूर्वांचल में ठि‍ठक गया मानसून, वाराणसी में चेन स्नेचर गिरफ्तार आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वहीं पूर्वांचल की खबरें में बलि‍या में प्राथमिक विद्यालय के दो छात्र करंट की चपेट में, बल‍िया में मतांतरण की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा, भदोही में योगी का अमेरिकी टैरिफ से उपजी स्थितियों को लेकर टि‍प्‍पणी और गाजीपुर में उत्‍तर प्रदेश के व‍िकस‍ित राज्‍य पर ट‍िप्‍पणी भी खूब चर्चा में बनी रही।

बीएचयू में देर रात बिड़ला चौराहे पर छात्रों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के बिरला चौराहे पर शुक्रवार की आधी रात को छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। सुरक्षाकर्मियों द्वारा दो छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार की सूचना मिलने पर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। हालांक‍ि सुरक्षा कर्म‍ियों और प्रशासन‍िक अध‍िकार‍ियों की सतर्कता से थोड़ी देर में बवाल पर काबू पा ल‍िया गया। छात्रों ने बताया क‍ि व‍िवाद की शुरुआत कोने के बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हो गए और बिरला चौराहे पर नारेबाजी करने लगे। वाराणसी में कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर आधा दर्जन दुकानों पर चला बुलडोजर

वाराणसी। कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने के मामले में आधा दर्जन दुकानों पर शन‍िवार को बुलडोजर चलाया गया। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से दुकानों का आवंटन रद क‍िया गया है। पूरा प्रकरण कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का है। वाराणसी के सदर बाजार क्षेत्र में एक दुकान में बीते द‍िनों शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिससे आसपास की आधा दर्जन दुकानों को भी नुकसान पहुँचा। NHAI ने बताया, वाराणसी रोपवे दुन‍िया की सबसे आधुनिकतम सुरक्षा तकनीक संग होगी संचालि‍त

वाराणसी। देश के पहले अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में महीनों से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। इस परियोजना के तहत वाराणसी के एक लाख नागरिकों को रोपवे की सुविधा प्रदान की जाएगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने गोदौलिया स्टेशन के लिए प्रस्तावित स्थान में बदलाव किया है। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है जो बनारस में रोपवे का ज‍िम्‍मा संभाल रही है। गले लगकर प्रेमी जोड़े ने सबके सामने वाराणसी के नमो घाट पर खा लिया सल्फास, मचा हड़कंप

वाराणसी: साथ जीने और मरने की कसमें खाने के बाद नमो घाट पर प्रेमी जोड़े ने गले लगने के बाद सबके सामने ही सल्फास खा लिया। डाक्टर ने बताया कि दोनों का इलाज चल रहा है और दोनों खतरे के बाहर हैं। दोनों के स्वजन भी अस्पताल में मौजूद हैं। आदमपुर थाना क्षेत्र के नमो घाट पर शनिवार की दोपहर 1:30 बजे एक प्रेमी जोड़े ने सल्फास का सेवन कर लिया। जब लड़की की तबीयत बिगड़ी, तो नमो घाट पर मौजूद लोगों में से किसी ने आदमपुर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता से दोनों को इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। व‍िदाई लेने से पहले पूर्वांचल में ठि‍ठक गया Monsoon, बादलों ने डाल द‍िया डेरा

वाराणसी। मानसून उत्‍तर प्रदेश से आख‍िरकार व‍िदा होते-होते पश्‍च‍िम से आकर पूर्वांचल में ठ‍िठक गया है। बीते चौबीस घंटों से लौटता मानसूनी पूर्वांचल में ठहर गया है। वाराणसी सह‍ित जौनपुर, बल‍िया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, मीरजापुर चंदौली जैसे ज‍िलों में बादलों की सक्र‍ियता का दौर भी शन‍िवार को नजर आया। पूर्वांचल में शन‍िवार को बादलों की आवाजाही से सूरज का ताप भी थमा और सुबह होने वाली ठंडक स‍िहरन का रूप ले ली। द‍िन चढ़ा तो आते जाते बादलों ने बदरी का अहसास कराया और पर्याप्‍त बादलों की वजह से सूरज का ताप आसमान में ही रह गया। वाराणसी में चेन स्नेचर गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए चोरी के सामान

वाराणसी। दशाश्वमेध पुलिस ने एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शोभित डे उर्फ हर्ष यादव के रूप में हुई है। वह वाराणसी के खालिसपुरा दशाश्वमेध का निवासी है और उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। पुलिस ने उसके पास से एक पीली धातु की चेन, जिसका वजन 20 ग्राम है, 13,110 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।शोभित डे उर्फ हर्ष यादव ने एक महिला श्रद्धालु की चेन छीनी थी और उसे बेचकर पैसे कमाए थे। बलि‍या में प्राथमिक विद्यालय के दो छात्र करंट की चपेट में, एक की हालत गंभीर

बलिया। थाना क्षेत्र उभांव के अंतर्गत बेल्थरारोड के वार्ड नम्बर 9 इमिलिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को मध्यावकाश के दौरान खेलते समय दो बच्चे करंट की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद विद्यालय स्टाफ और वहां उपस्थित लोगों में अफरा-तफरी मच गई। दोनों बच्चों को किसी तरह छुड़ाकर सीएचसी सीयर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मऊ जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बल‍िया में मतांतरण की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा, आरोपित गिरफ्तार

बलिया। ज‍िले में रिश्तेदारी में आया युवक ग्रामीणों को नौकरी और आवास का प्रलोभन देता था। इस मामने में भीमपुरा क्षेत्र के किड़िहरापुर गांव में आरोप‍ित से पास से बाइबिल व प्रचार बैग बरामद होने के बाद पुल‍िस ने कार्रवाई की है। भीमपुरा क्षेत्र के किड़िहरापुर गांव में मतांतरण का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने का झांसा दे रहे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से बाइबिल और प्रचार बैग भी बरामद किया। अमेरिकी टैरिफ से उपजी स्थितियों को लेकर सरकार कई देशों के साथ कर रही एफटीए : योगी

भदोही। कारपेट एक्सपो मार्ट में चौथे व देश के 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर निर्यातकों को आश्वस्त किया। योगी ने कहा कि सरकार अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। विश्व के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उद्योग की नई संभावनाएं बन रही हैं। डबल इंजन की सरकार उद्योग के विकास, बेहतरी के लिए प्रयासरत है। गाजीपुर में बोले सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ -'उत्‍तर प्रदेश बनेगा व‍िकस‍ित राज्‍य'