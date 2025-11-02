जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: पूर्वांचल में बार‍िश के बाद अब खेतों में अंकुर‍ित फसल नजर आने लगी है। अंकुर‍ित धान और श्री अन्‍न को देख क‍िसानों के सामने बड़ी दुश्‍वारी नजर आने लगी है। वहीं वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में कई प्रमुख घटनाएं सामने आई हैं।

वाराणसी में बाबा दरबार में सोने का नाग समर्प‍ित, वाराणसी में नाइट क्लब की पांचवीं मंजिल से गिरे ट्रांसपोर्टर की मौत, वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की आठ कोच की रैक पहुंची बनारस, बनारस रेलवे स्‍टेशन पर पीएम नरेन्‍द्र मोदी के आगमन की तैयार‍ियों को परखने पहुंचे अध‍िकारी, चक्रवात "मोंथा" का प्रभाव समाप्त, राजातालाब तहसील परिसर में आत्मदाह करने वाले बुजुर्ग के परि‍जनों को सपा ने सौंपा चेक, बुद्ध अस्थि दर्शन को वियतनामी फूलों से सजा सारनाथ मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर और बीएचयू में कृषि विज्ञान संस्थान के पुराछात्रों के योगदान से निर्मित अतिथि गृह का कुलपति ने किया उद्घाटन आद‍ि प्रमुख खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल में विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में रात नौ बजे से अंधेरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार पलटी, दपंती समेत छह घायल आ‍दि‍ खबरें भी चर्चा में बनी रहीं। पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाॅप 10 खबरें : बाबा दरबार में सोने का नाग समर्प‍ित, भक्‍तों को होगा नया अनुभव वाराणसी : भारत राष्ट्र के सुख, समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित नौ दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों वै विष्णु: कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को प्रात: महायज्ञ की पूर्णाहुति की गई। इस कार्यक्रम का संयोजन एवं नेतृत्व मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने किया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विश्वभूषण मिश्रा, एसडीम डॉ. शंभू शरण, धर्म मार्ग प्रचारक श्री राधा मनोहर दास, आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी वी वी सुंदर शास्त्री, चेल्ला सुब्बा राव, मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड, एन वेंकटेश सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। वाराणसी में नाइट क्लब की पांचवीं मंजिल से गिरे ट्रांसपोर्टर की मौत, दोस्‍त लापता

वाराणसी : सिगरा थानांतर्गत मलदहिया क्षेत्र स्थित विनायक प्लाजा की पांचवीं मंजिल से गिरे ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह (30) की मौत हो गई। शनिवार की देर रात इस घटना से पूर्व माई टेबल नामक नाइट क्लब में उसके साथ झगड़ा भी हुआ था। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की आठ कोच की रैक पहुंची बनारस

वाराणसी : बहुप्रतीक्षित वाराणसी-खजुराहो-वाराणसी एक्सप्रेस पूर्वोत्तर रेल के हिस्से आई है। वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत की पहचान ट्रेन संख्या 26422 व खजुराहो-वाराणसी की पहचान ट्रेन संख्या 26421 होगी। पूर्वोत्तर रेल के बनारस रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री खजुराहो जाने के लिए सात नवंबर को ट्रेन संख्या 26422 को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि, यह ट्रेन उद्घाटन के बाद किस तिथि को यात्रियों को खजुराहो की सैर कराने के लिए पटरी पर लौटेगी, इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। यह जरूर है कि पर्यटकों में इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बनारस रेलवे स्‍टेशन पर पीएम नरेन्‍द्र मोदी के आगमन की तैयार‍ियों को परखने पहुंचे अध‍िकारी

वाराणसी: पीएम नरेन्‍द्र मोदी आगामी सात नवंबर को बनारस रेलवे स्‍टेशन पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तैयारियों के तहत रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बनारस स्टेशन पर पीएम के आगमन को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीआईजी शिवहरि मीणा, डीआरएम आशीष जैन, डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। चक्रवात "मोंथा" का प्रभाव समाप्त, शुष्क मौसम संग सुबह धुंध या कोहरे की बढ़ी संभावना

वाराणसी : बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान "मोंथा" के प्रभाव से पिछले सप्ताह प्रदेश में भारी वर्षा के साथ तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान अक्टूबर के लि‍हाज से न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया। वाराणसी में भी पांच ड‍िग्री तक अध‍िकतम तापमान में कमी आ गई थी। अब जब इसका प्रभाव समाप्त हो गया है, मौसम धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भागों में अधिकतम तापमान में 3-7°C की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजातालाब तहसील परिसर में आत्मदाह करने वाले बुजुर्ग के परि‍जनों को सपा ने सौंपा चेक

वाराणसी : राजातालाब तहसील परिसर में आत्मदाह कर मौत को गले लगाने वाले बुजुर्ग वशिष्ठ नारायण गोंड़ (बाबा) के आवास पर रविवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। स्वजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ ही मृतक की पत्नी गीता देवी को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक सौंपा। मिर्जामुराद के जोगापुर गांव निवासी वशिष्ठ नारायण गोंड़ (बाबा) ग्राम सचिवालय व जलजीवन मिशन के तहत स्थापित पेयजल टंकी के पास नवीन परतीं भूमि पर दो मड़ई लगाकर गुमटी में छोटी सी दुकान चलाने के साथ ही निवास करते रहे। बुद्ध अस्थि दर्शन को वियतनामी फूलों से सजा सारनाथ मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर

वाराणसी : सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष का दर्शन सोमवार से तीन दिनों तक बौद्ध अनुयायी करेंगे। इस विशेष अवसर के लिए मंदिर में सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के विहाराधिपति भिक्षु आर सुमित्ता नन्द थेरो ने जानकारी दी कि बुद्ध अस्थि दर्शन के लिए देश-विदेश से हजारों बौद्ध अनुयायी सारनाथ पहुँच चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर का 94वां वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें बुद्ध की अस्थि अवशेष का दर्शन 3 नवम्बर से 5 नवम्बर तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जा सकेगा। बीएचयू में कृषि विज्ञान संस्थान के पुराछात्रों के योगदान से निर्मित अतिथि गृह का कुलपति ने किया उद्घाटन

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुराछात्रों के योगदान से निर्मित पहले अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) का उद्घाटन महामना मालवीय की सामुदायिक सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने रविवार को कृषि विज्ञान संस्थान के पुरा विद्यार्थियों की संस्था - आभा (Alumni Association of BHU Agriculture) द्वारा निर्मित अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से इसे यादगार बनाया। कृषि विज्ञान संस्थान के लगभग 4000 पुरात्तन विद्यार्थियों के आर्थिक सहयोग से निर्मित यह अतिथि गृह लगभग 1000 वर्ग मीटर में फैला है। इसमें 17 कमरे और भोजन कक्ष के साथ-साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में रात नौ बजे से अंधेरा

मीरजापुर : मां विंध्यवासिनी धाम, जो आस्था का प्रमुख केंद्र है, गर्भगृह में कल रात से अंधकार में डूबा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह समस्या कल रात लगभग 9 बजे से उत्पन्न हुई थी। मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी दो समितियों, तीर्थ विकास परिषद और विंध्य विकास परिषद, के पास है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी इस समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। गर्भगृह में बिजली की अनुपस्थिति के कारण पूजन और आरती का कार्य प्रभावित हुआ। इस स्थिति को संभालते हुए कुछ पुरोहितों ने इन्वर्टर के बल्ब लगाकर थोड़ी रोशनी की व्यवस्था की, जिसके बाद माता का श्रृंगार और पूजन संभव हो सका। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार पलटी, दंपती समेत छह घायल