जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi Top news : वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में छठ के आयोजनों का दौर बना रहा। दूसरी ओर बादलों की आवाजाही का रुख बने रहने से द‍िन भर सूरज का ताप नजर नहीं आया। इसके अलावा हादसों का भी दौर पूर्वांचल में बना रहा।

वाराणसी की खबरों में फैशन की राजधानी पेर‍िस में ब‍िखरे छठ पूजा के रंग, दक्ष‍िण कोर‍िया में गूंजे छठी मैया के गीत, शारजाह उड़ान से पहले विमान का टायर खराब, पूर्वांचल में बादलों ने की बूंदाबांदी आद‍ि खबरें सोमवार को चर्चा में रहीं हैं।

इसके अलावा पूर्वांचल में बल‍िया में रसड़ा की मनीषा सिंगापुर में पांच वर्ष से मना रही हैं छठ पर्व, बलिया में छठ पूजा की तैयारी के दौरान युवक की पोखरे में डूबने से मौत, भदाेही पुलिस की दो पशु तस्करों से मुठभेड़, छठ पर रेलवे के इस कदम से ट्रेनों की गत‍ि हुई कुछ सुस्‍त, जौनपुर में युवक को पेट्रोल डालकर जलाया, मीरजापुर में गंगा स्नान के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत आद‍ि खबरें भी खूब चर्चा में बनी रहीं।

Chhath Puja in France: फैशन की राजधानी पेर‍िस में ब‍िखरे छठ पूजा के रंग वाराणसी/पेरिस : पूर्वांचल और बिहार का प्रमुख और पवित्र त्योहार छठ महापर्व विश्वभर में श्रद्धा और भव्यता के साथ देश ही नहीं व‍िदेशों में भी मनाया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार पेरिस, फ्रांस में भारतीय प्रवासी समुदाय ने एक भव्य छठ मिलन के आयोजन के लिए एकत्रित हुए। बिहार स्पंदन और बिहार फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस भर से 250 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पेरिस के प्रसिद्ध लोक गायक और पद्मश्री बेगम बटूल के पुत्र अनवर हुसैन द्वारा गणेश वंदना से हुई। Chhath In South Korea : दक्ष‍िण कोर‍िया में गूंजे छठी मैया के गीत, एक ड‍िग्री तापमान में कठ‍िन व्रत का आयोजन

वाराणसी/सियोल: ब‍िहार और पूर्वांचल का प्रमुख छठ महापर्व का उत्सव अब वैश्‍वि‍क हो चला है। कठ‍िन पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में भी परंपराओं के छठ पर्व का आयोजन व‍िदेशों में भी क‍िया जा रहा है। दक्षि‍ण कोर‍िया में इन द‍िनों खूब ठंड पड़ रही है। लेक‍िन, भारतीय दूतावास की उप मिशन प्रमुख की पत्नी ने कठ‍िन हालातों में भी छठ व्रत की परंपरा का दूसरे देश में भी न‍िर्वहन कर म‍िसाल दी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के हान नदी के तट पर छठ महापर्व का आयोजन पर‍िवार ने धूमधाम से किया। इस अवसर पर भारतीय दूतावास में उप मिशन प्रमुख के पद पर कार्यरत पटना न‍िवासी निशिकांत सिंह की प्रतापगढ़ की न‍िवासी पत्नी शालिनी स‍िंंह ने इस पवित्र पर्व का व्रत किया। शारजाह उड़ान से पहले विमान का टायर खराब, यात्रियों को दूसरे विमान से भेजा गया

वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में उड़ान भरने से पहले टायर में खराबी आ गई। इस कारण विमान को ग्राउंड कर दिया गया और शारजाह जाने वाले यात्रियों को चार घंटे की देरी से दूसरे विमान से भेजा गया। जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करने के बाद सभी को विमान में बैठाया। विमान एप्रन से उड़ान भरने के लिए तैयार था, तभी चालक दल को टायर में खराबी की जानकारी मिली। पूर्वांचल में बादलों ने की बूंदाबांदी, मौसम व‍िभाग ने भी जारी क‍िया है अलर्ट

वाराणसी : मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुरूप ही मौसम का रुख लगातार पूर्वांचल में बदलाव की ओर बना हुआ है। मौसम व‍िभाग ने बादलों की सक्र‍ियता का संकेत द‍िया था। अब दो द‍िन से आसमान में बादलों की आवाजाही का रुख बना हुआ है। वातावरण में उमस में इजाफा हुआ है और मौसम का रुख बदली की ओर होने के साथ ही सोमवार को पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। मौसम वि‍भाग ने पूर्व में ही माह के आख‍िर में बादलों के संकेत द‍िए थे। रव‍िवार को द‍िन भर आसमान बादलों की कैद में बना रहा। सूरज की रोशनी नजर भी आई तो ताप में कोई असर नहीं द‍िखा। बल‍िया में रसड़ा की मनीषा सिंगापुर में पांच वर्ष से मना रही हैं छठ पर्व

बलिया : सूर्योपासना का महापर्व छठ पूजा की आस्था कितनी भी दूर चली जाए, किंतु उसके प्रति श्रद्धा कम नहीं होती। बलिया जनपद के रसड़ा नगर की एक बेटी ने भारतीय संस्कृति से दूर सिंगापुर में रहते हुए भी पिछले पांच वर्षों से छठ महापर्व को पूरी भक्ति भावना के साथ मनाने का संकल्प लिया है। रसड़ा नगर के भगत सिंह तिराहा निवासी प्रमुख समाजसेवी राजेश गुप्ता की पुत्री मनीषा जायसवाल ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2015 में गोरखपुर जनपद के मनोज कुमार जायसवाल के साथ हुआ। मनोज जायसवाल सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट का कार्य करते हैं। बलिया में छठ पूजा की तैयारी के दौरान युवक की पोखरे में डूबने से मौत

बलिया : मनियर क्षेत्र के मल्हौवा गांव में सोमवार को छठ महापर्व की तैयारी के दौरान 18 वर्षीय युवक अनुज पासवान की पोखरे में डूबने से मौत हो गई। अनुज अपने घर के निकट स्थित पोखरे पर छठ पूजा की वेदी बना रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद उसे पोखरे से बाहर निकाला। अनुज को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की आकस्मिक मृत्यु से पूरे गांव में शोक का माहौल व्याप्त हो गया है। छठ महापर्व के उल्लास के बीच गांववासियों ने गहरा दुःख व्यक्त किया। भदाेही पुलिस की दो पशु तस्करों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के बाएं पैर में लगी गाेली

भदोही: एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप), ऊंज व गोपीगंज पुलिस ने रविवार की देर रात 25-25 हजार के इनामी दो पशु तस्कर जावेद अहमद कलिंजरा मोड़ के पास से व गोपीगंज पुलिस ने अमवामाफी गांव के पास से मुनव्वल अली को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों दाएं पैर में गोली लगी। घायल तस्कर को पुलिस ने डीघ व गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जावेद प्रयागराज जिले के पूरा मुफ्ती थाना के पुरानी बाजार बिहका व मुनव्वर गोपीगंज के अमवामाफी गांव का निवासी है। वह गैंगस्टर आरोपित भी है। उस खिलाफ भदोही जिले में गो तस्करी के तीन, चंदौली में गो हत्या व तस्करी के छह और प्रयागराज में तीन मुकदमे दर्ज हैं। छठ पर रेलवे के इस कदम से ट्रेनों की गत‍ि हुई कुछ सुस्‍त, वजह जानकर आप भी कहेंगे "बढ़‍िया फैसला"

चंदौली : इस बार छठ महापर्व के अवसर पर रेलवे ने डीडीयू रेल मंडल को हाई अलर्ट पर रखा है। मंडल में 50 से अधिक स्थानों पर सरोवर, तालाब और छठ महापर्व के भव्य आयोजन स्थल हैं। इन स्थानों पर ट्रेनों का परिचालन कासन और सीटी बजाकर किया जा रहा है। रेल मंडल से 24 घंटे के अंतराल में 650 से अधिक मेल, पैसेंजर और मालगाड़ियां संचालित हो रही हैं। छठ महापर्व की भीड़ को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना ने स्वयं मास्टर प्लान तैयार किया है। जौनपुर में युवक को पेट्रोल डालकर जलाया, हालत गंभीर

जौनपुर : बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव में रविवार की रात लगभग ढाई बजे सो रहे एक युवक पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के सदस्यों ने शोर सुनकर आग बुझाई और घायल युवक को समीप स्थित नौपेड़वा सीएचसी अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उक्त गांव निवासी राजेन्द्र प्रसाद यादव का 30 वर्षीय पुत्र विनोद कुमार यादव एक वाहन चालक है, जो अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। मीरजापुर में गंगा स्नान के दौरान दो किशोरों की डूबने से मौत