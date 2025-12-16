जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को मौसम का रुख बीते द‍िनों की अपेक्षा कुछ सुकून भरा रहा। वातावरण में ठंड का असर रहा तो कोहरा जल्‍द ही छंट भी गया। वहीं जौनपुर में माता प‍िता की हत्‍या के मामले में पुल‍िस ने फारेंस‍िक व‍िशेषज्ञों को भी बुलाया गया और गोमती में शव के टुकड़ों की तलाश की।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी में दंपती ने की आत्महत्या, महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा, सारनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ा 18 मामलों का वांछित अभियुक्त, नए साल में वाराणसी और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा, वायुसेना पायलट के घर में चोरी, निर्भया दिवस पर महिला हिंसा के खिलाफ जन आक्रोश साइकिल रैली, वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में धूप ने खोली कोहरे की कलई आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में जौनपुर में माता-पिता की हत्या करने के बाद बेटे ने शवों के कटर से कर दिए थे कई टुकड़े, आजमगढ़ में रुपए के लेन-देन में विवाद, इलाके में हवाई फायरिंग से दहशत और स‍िंगरौली में घने कोहरे में पिकअप पलटी, चार मजदूरों की मौत, तीन की हालत गंभीर आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी में दंपती ने की आत्महत्या, स्‍कूल से लौटी सात साल की बेटी चीख पड़ी तो मचा हड़कंप वाराणसी : चौबेपुर क्षेत्र के रामपुर गांव में मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे एक हृदय विदारक घटना सामने आई। गांव निवासी शनीदेवल राजभर 26 वर्ष और उनकी पत्नी चांदनी राजभर 22 वर्ष ने अपने ही घर में साड़ी के सहारे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है।बताया गया कि दंपती की बड़ी सात साल की बेटी आदिति जब स्कूल से घर लौटी तो घर का दरवाजा बाहर से खुला हुआ था। अंदर जाने पर उसने अपने माता-पिता को पंखे से लटका देखा और घबराकर बाहर निकलकर शोर मचाने लगी।

महंगे मोबाइल का शौक पूरा करने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ा, वाराणसी के मन्दिर में चोरी का राजफाश वाराणसी : सारनाथ बरईपुर में मन्दिर चोरी के मामले में सारनाथ पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर एक चोर को फरीदपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया। उसके पास से एक बाइक, दो मोबाइल फोन और दानपेटी में से 1235 रुपये बरामद हुए। यह चोर महंगे मोबाइल फोन का शौक पूरा करने के लिए चोरी करता था। थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को बरईपुर क्षेत्र में प्राचीन महलिया माई मन्दिर से चांदी के मुकुट, चेहरा और दानपेटी में रखा दान का पैसा चोरी हुआ।

वाराणसी में सारनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ा 18 मामलों का वांछित अभियुक्त, तमंचा बरामद वाराणसी : कई मामलों में वांछ‍ित नाजायज तमंचा के साथ आख‍िरकार सारनाथ पुल‍िस के हत्‍थे चढ़ ही गया। शातिर अभियुक्त विजय सिंह उर्फ अजय सिंह उर्फ मिंटू थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार क‍िया गया तो पुल‍िस ने राहत की सांस ली। वाराणसी के पुलिस आयुक्त द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में और अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में, थाना सारनाथ पुलिस टीम ने "ऑपरेशन चक्रव्यूह" के तहत मुखबिर की सूचना पर विजय सिंह उर्फ अजय सिंह उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बनारस‍ियों की मौज कर दी, नए साल में वाराणसी और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ानों की हुई घोषणा वाराणसी : थाईलैंड और उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू कैरियर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक फरवरी, 2026 से वाराणसी और बैंकॉक के बीच साप्ताहिक उड़ानों की शुरुआत करने की घोषणा की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक, आलोक सिंह ने इस अवसर पर कहा, “बैंकॉक के लिए इस नॉन-स्टॉप सेवा की शुरुआत भारत के सबसे अधिक मांग वाले अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों में से एक तक सहज पहुंच प्रदान करती है।

वाराणसी में वायुसेना पायलट के घर में चोरी, लाखों के आभूषण गायब वाराणसी : शिवपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर स्थित महेश नगर कॉलोनी में वायु सेना के एक पायलट के मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने घर से हजारों रुपए नगद और लाखों के कीमती आभूषण चुरा लिए। यह घटना पड़ोस‍ियों के अनुसार रात के समय हुई, जब परिवार के सदस्य घर में नहीं थे। पुल‍िस ने बताया क‍ि वायु सेना के पायलट का नाम शुभम पांडे है तथा उनके पिता भी वायु सेना से सेवानिवृत और वर्तमान में प्राइमरी स्कूल के सह अध्यापक अखिलेश पांडेय यहां रहते हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की।

निर्भया दिवस पर वाराणसी में महिला हिंसा के खिलाफ निकाली जन आक्रोश साइकिल रैली वाराणसी : बल‍िया की बेटी के द‍िल्‍ली में दुष्‍कर्म और न‍िर्ममता से हत्‍या के व‍िरोध को लेकर वाराणसी में मंगलवार को न‍िर्भया द‍िवस मनाया गया। निर्भया दिवस के अवसर पर मंगलवार को प्रधानमंत्री के सांसद आदर्श नागेपुर से सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं ने घरेलू महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न व शराब बिक्री के खिलाफ साइकिल रैली निकाली। आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा आयोजित जन आक्रोश साइकिल रैली में आराजीलाइन और सेवापुरी ब्लाक के दर्जनों गांव से आई सैकड़ों महिलाएं और बालिकाएं नागेपुर स्थित लोक समिति आश्रम पर जुटी।

वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में धूप ने खोली कोहरे की कलई, घुला गुनगुना अहसास, जान लें कैसा रहेगा आगे का मौसम वाराणसी : पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में मंगलवार की सुबह हल्‍के कोहरे में घुली रही। द‍िन चढ़ने के साथ ही कोहरा पूरी तरह घुल गया। कोहरे का असर पूरी तरह खत्‍म होने के साथ ही सात बजे तक सूरज की रोशनी पूरी तरह से प्रभावी होने लगी। सुबह का धुंधलका भी समय से गायब हो गया। सुबह सूरज के ताप का असर हुआ तो गुनगुनी धूप भी लोगों ने सेंकी और सर्दी से राहत महसूस की। मौसम व‍िभाग की ओर से हालांक‍ि इस सप्‍ताह क‍िसी बड़े मौसम बदलाव का संकेत नहीं है। पहाड़ों पर रह रह कर हो रही बर्फबारी का असर पूर्वांचल तक पूरी तरह से हवाओं के रुख की वजह से नहीं हो पा रहा है।

जौनपुर में माता-पिता की हत्या करने के बाद बेटे ने शवों के कटर से कर दिए थे कई टुकड़े जौनपुर : ऐसा जघन्य अपराध कोई पेशेवर अपराधी भी नहीं कर सकता, जैसा बीटेक उपाधिधारक पुत्र अंबेश कुमार ने किया। उसने गत आठ दिसंबर की रात मसाला कूटने वाले लोहे के बट्टे से माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद टीएमटी (सरिया) कटर मशीन से माता-पिता के शवों के कई टुकड़े कर डाले फिर बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया और उनके गुमशुदा होने का स्वांग रचकर खुद खोजने में जुट गया था। नौ माह कोख में रखकर जन्म देने वाली मां व लाड़-प्यार करने वाले पिता की नृशंस हत्या करते समय न उसकी आंखों में आंसू आए, न हाथ कांपे।

आजमगढ़ में रुपए के लेन-देन में विवाद, इलाके में हवाई फायरिंग से दहशत आजमगढ़ : सिधारी थाना क्षेत्र के राउत मऊ गांव में सोमवार की रात रुपए के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के दौरान एक पक्ष द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राउत मऊ गांव के निवासी श्याम सुंदर यादव ने बताया कि वह रात लगभग 8:00 बजे अपने घर के पास खड़ा था। इसी समय गांव का विनोद यादव बाइक पर वहां पहुंचा और दोनों के बीच रुपए के लेन-देन को लेकर कहासुनी होने लगी।