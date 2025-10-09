वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षा समारोह के बाद कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी और विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर उठाए गए सवालों के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने चीफ प्राक्टर डा. राजकुमार सोनी को उनके पद से हटा दिया। कुलपति के आदेश पर कार्यवाहक कुलसचिव डा. विनोद कुमार सिंह ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया।