Varanasi Top 10 News 9 October 2025 : बीएचयू में छात्रा की मौत पर हंगामा, जौनपुर में डाक्टर को मारी गोली सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। बीएचयू में जहां छात्रा की ह्रदयाघात से मौत हो गई वहीं पूर्वांचल में दीपावली पर बारिश की संभावना चौंकाने वाली घटना है। मौसम का रुख अचानक बदलने के बाद पूर्वांचल में दीवाली का बाजार काफी चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी पूर्वांचल में कई प्रमुख घटनाएं सामने आईं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की दस प्रमुख खबरें -
BHU में महिला महाविद्यालय की छात्रा की हृदयाघात से मृत्यु, सड़क पर छात्राओं का प्रदर्शन
- वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय (एमएमवी) की एक छात्रा की हृदयाघात से हुई आकस्मिक मृत्यु ने विश्वविद्यालय परिसर में शोक की लहर दौड़ा दी है। छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं दोपहर बाद आक्रोशित छात्राओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं की मांग है कि बीमारी की स्थिति में समय से इलाज उनको उपलब्ध कराया जाए।
सनातन परंपरा में दीक्षित यूरोप के भक्तों सहित इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के स्वामी प्रबुद्धानंद पूरी महाराज का काशी में आगमन
- वाराणसी। सनातन धर्म, संस्कृति और इसके महान आदर्शों को वैश्विक स्तर पर फैलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय वेदांत सोसाइटी के महासचिव स्वामी प्रबुद्धानंदपुरी महाराज ने पिछले 10-20 वर्षों में यूरोप के विभिन्न देशों जैसे स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग और भारत के विभिन्न प्रांतों में सत्संग का आयोजन किया है। स्वामीजी भागवत गीता, वेदांत, उपनिषद और सनातन धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से भगवान के सत्य और प्रेम का संदेश मानवता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
वाराणसी को कूड़ाघर मुक्त करने की दिशा में पीलीकोठी में ‘‘स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेन्ट स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन’’ शहर को समर्पित
- वाराणसी। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने पीलीकोठी क्षेत्र में ‘‘स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेन्ट स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन’’ का उद्घाटन कर। स्टेशन के माध्यम से काशी को कूड़ाघर मुक्त करने की दिशा में पहल की है। पहले जहां कूड़े का ढेर लगा रहता था और दुर्गन्ध फैली रहती थी, वहीं अब नगर निगम ने 5.48 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन, धनेसरा तालाब का सौन्दर्यीकरण और वाहन पार्किंग का कार्य किया है। इस स्मार्ट ट्रान्सफर स्टेशन के लिए आईसीआईसीआई बैंक एवं आईसीआईसीआई फाउन्डेशन ने सीएसआर के तहत 1.28 करोड़ रुपये की धनराशि से दो कैप्सुल, दो काम्पैक्टर, एक स्टेटिक मशीन और एक हुक लोडर प्रदान किया है।
चुनावी तामझाम के बीच पंचायतें अब ‘जीपीडीपी’ बनाने में जुटीं, पंचायतों का सतत विकास लक्ष्य पर जोर
- वाराणसी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ पंचायतों को इसी साल पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) का प्लान भी बनाना है। पंचायती राज विभाग की ओर से पंचायतों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस क्रम में पंचायतों में बैठकें शुरू हो गई हैं। प्रस्ताव सौंपा जा रहा है। द्वितीय चरण की बैठक दिसंबर में होनी है। इसके बाद फाइनल प्रस्ताव पर पंचायतें सर्वसम्मति से मुहर लगाएंगी। इसके बाद शासन से तय पोर्टल व वेबसाइट पर वर्क प्लान फीड होंगे। इसी आधार पर अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शासन से बजट आवंटित होगा।
चेतगंज की नक्कटैया में दिखेगा मिशन सिंदूर का पराक्रम, ट्रंप टैरिफ की दिखेगी झलक
- वाराणसी। चेतगंज की विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया में मिशन सिंदूर का पराक्रम दिखाई देगा। वहीं, ट्रंप टैरिफ के जवाब में भारत की स्वदेशी अपनाओ की झलक भी दिखेगी। श्री चेतगंज रामलीला समिति के तत्वावधान में आयोजित यह नक्कटैया करवाचौथ के दिन दस अक्टूबर को 139 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता उर्फ बच्चू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र गिरी महाराज एवं तनुज पांडेय ने संयुक्त रूप से दी।
उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू’ नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत' का आधार, रोजगार के आंकड़ों ने दिखायी झलक
- वाराणसी। वर्ष 2017 के बाद से एक ओर जहां सरकारी नौकरियों का द्वार खोला गया, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 97,339 युवाओं को नौकरी मिली है। 282 रोजगार मेलों में 3,970 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया है। कानून व्यवस्था, कारोबार के अनुकूल माहौल और बेहतर कनेक्टिविटी ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल स्थिति बनाई है।
पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र कासिमाबाद से रसड़ा तक की सड़क जर्जर
- गाजीपुर। जहूराबाद विधानसभा से विधायक और प्रदेश के पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र का प्रमुख मार्ग कासिमाबाद से रसड़ा की सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में है। ब्लाक मुख्यालय के पास सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन बेहद दुरुह हो गया है। बरसात के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को चलना दूभर हो जाता है। आए दिन पैदल यात्री और बाइक सवार गड्ढों में फिसलकर घायल हो रहे हैं। यह मार्ग गाजीपुर जनपद को बलिया, देवरिया, गोरखपुर और बिहार राज्य से जोड़ता है, इसलिए इसकी दयनीय स्थिति न केवल स्थानीय बल्कि अंतरजिला यातायात को भी प्रभावित कर रही है।
गाजीपुर पुलिस ने जनसुनवाई पोर्टल में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया
- गाजीपुर। जनपद पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार की आनलाइन शिकायत प्रणाली जनसुनवाई पोर्टल (आइजीआरएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के लगातार निर्देश और मानिटरिंग के परिणामस्वरूप माह सितंबर 2025 में जिले की पुलिस ने प्रदेश में प्रथम रैंक प्राप्त की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए मूल्यांकन में यह स्पष्ट हुआ कि जनपद की कार्यवाही 100 प्रतिशत सटीक और समयबद्ध रही।
जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति ने चीफ प्राक्टर को भी पद से हटाया
- जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षा समारोह के बाद कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी और विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर उठाए गए सवालों के मद्देनजर विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने चीफ प्राक्टर डा. राजकुमार सोनी को उनके पद से हटा दिया। कुलपति के आदेश पर कार्यवाहक कुलसचिव डा. विनोद कुमार सिंह ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया।
जौनपुर में हिस्ट्रीशीटर ने चिकित्सक पर दिनदहाड़े चलाई गोली, पेट को छीलते हुई निकली
- जौनपुर। जंघई-मछलीशहर मार्ग पर मोलनापुर गांव में गुरुवार को दिनदहाड़े हिस्ट्रीशीटर ने हत्या के इरादे से होमियोपैथिक चिकित्सक को गोली मार दी। गोली पेट छीलती हुई निकल गई। चिकित्सक का सीएचसी मछलीशहर में उपचार चल रहा है। गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। मोलनापुर निवासी 53 वर्षीय डा. राज सिंह चौहान गोधना बाजार में क्लीनिक चलाते हैं। दोपहर करीब 12.15 बजे वह बाइक से घर भोजन करने आए थे।
