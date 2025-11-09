Varanasi top 10 news, 9 November 2025 : गंगा में क्रूज हेलीकाप्टर संग मॉक ड्रिल, प्रेमिका पर हमले के बाद पकड़ाया और कोडीन सीरप की बरामदगी सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी, 9 नवंबर 2025 की मुख्य खबरों में गंगा नदी में क्रूज और हेलीकॉप्टर के साथ सुरक्षा मॉक ड्रिल शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति को प्रेमिका पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसके पास से कोडीन सीरप बरामद की गई। शहर की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में रविवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। पीएम के जाने के बाद ट्रेन की स्थिति जानने से लेकर गंगा के जलस्तर में कमी और पूर्वांचल में कई वारदात इस दौरान चर्चा में रहे।
वाराणसी में गंगा में क्रूज, हेलीकॉप्टर और मोटर बोट पर सुरक्षा बलों का एक्शन देख सकते में आए लोग, प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने वाला प्रेमी लखनऊ में गिरफ्तार, 11 नवंबर से नियमित चलेगी बनारस - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, दालमंडी में दुकानदारों का प्रदर्शन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थल का किया औचक निरीक्षण, वाराणसी में कोडीन सीरप का काला कारोबार बेनकाब आदि खबरें चर्चा में रहीं।
वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़ में गोशाला में घुसकर गोकशी, प्रेम-प्रसंग के विवाद में प्रेमी ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, बलिया में पड़ोसियों ने पहले युवक को कुल्हाड़ी से काटा, जौनपुर में जय नगर एक्सप्रेस के एसी पैनल से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद आदि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें टॉप 10 पूर्वांचल और वाराणसी की खबरें :
गंगा में क्रूज, हेलीकॉप्टर और मोटर बोट पर सुरक्षा बलों का एक्शन देख सकते में आए लोग, देखें वीडियो...
- वाराणसी : सर्दियों में रविवार की सुबह जब गंगा में बढ़ा हुआ पानी और धुंधलके में अचानक हेलीकाप्टर क्रूज पर उतर कर सक्रिय होता नजर आए तो बनारस के लोगों का चौंकना स्वाभाविक है। कुछ यही नजारा रविवार को उस समय नजर आया जब क्रूज पर हेलीकाप्टर उतरते और एनएसजी और एयरफोर्स की ड्रिल देख बनारसी अचानक रोमांच से भर उठे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार गंगा में रविदास घाट पर ड्रिल का आयोजन कर सुरक्षा को जांचा गया। इस दौरान क्रूज पर हेलिकॉप्टर को उतारने का प्रयास किया गया।
वाराणसी में प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने वाला प्रेमी लखनऊ में गिरफ्तार
- वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र के मलहिया स्थित रमत्व विला गेस्ट हाउस में युवती द्वारा आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फील्ड यूनिट को बुलाकर दरवाजा तोड़कर देखा तो युवती की सांस चल रही थी। पुलिस ने तत्काल युवती को इलाज के लिए बीएचयू अस्पताल भेजा जहां उपचार चल रहा है। मूलरूप से पन्नूगंज सोनभद्र के रहने वाले मनीष कुशवाहा और अंजली का दो तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा है। दोनों के घर वालों ने शादी की तय कर दी थीं इसी बीच शनिवार की शाम युवक और युवती लंका थाना क्षेत्र के रमना चौकी अंतर्गत मलहिया इलाके में रमत्व विला गेस्ट हाउस पहुंचे जहां एक विला में रुके थे।
11 नवंबर से नियमित चलेगी बनारस - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी
- वाराणसी : बनारस - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन मंगलवार यानी 11 नवंबर से शुरू हो जाएगा। सप्ताह में छह दिन (गुरुवार को छोड़कर) दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का संचालन होगा। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस (प्राथमिक अनुरक्षण) बनारस स्टेशन पर ही किया जाएगा। ट्रेन की गति सीमा 58.62 किलो मीटर प्रति घंटे निर्धारित है। दोनों गंतव्यों के बीच 469 किलो मीटर की दूरी आठ घंटे में तय होगी। इस ट्रेन के नियमित संचालन का आधिकारिक शेड्यूल रविवार को रेलवे बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया।
वाराणसी: दालमंडी में दुकानदारों का प्रदर्शन, मकान मालिकों पर मनमानी का आरोप
- वाराणसी : दालमंडी क्षेत्र में दुकान और मकान बेचने को लेकर विवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मकान मालिक और दुकानदारों के बीच असहमति के मामले सामने आ रहे हैं। जहां एक ओर मकान मालिक पैसे लेकर चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। रविवार को इसी प्रकार का एक मामला प्रकाश में आया। दालमंडी चौड़ीकरण के अंतर्गत भवन संख्या सीके 43/40 के स्वामी सुमन ओझा, पीयूष ओझा, कंचन देवी, गुंजा मिश्रा और सोनी सिंह हैं। इन पांचों के नाम पर एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिला है।
वाराणसी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थल का किया औचक निरीक्षण
- वाराणसी : निर्वाचक नामावलीयों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को सकुशल और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मतदेय स्थल प्राथमिक विद्यालय अकथा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित सुपरवाइजर व बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ के मोबाइल में बीएलओ ऐप के एडवांस वर्जन की प्रक्रिया की जानकारी ली और उन्हें बेहतर तरीके से उपयोग करने के बारे में भी बताया।
वाराणसी में कोडीन सीरप का काला कारोबार बेनकाब, एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई, मुकदमा दर्ज
- वाराणसी : नशे के नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) वाराणसी ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने मेसर्स शिवांश फार्मा और उसके प्रोपराइटर शुभम चौरसिया पुत्र राजू चौरसिया निवासी रेउवा, चिरईगांव के खिलाफ गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। एफएसडीए की रिपोर्ट पर थाना चौबेपुर में एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि शिवांश फार्मा ने ओएमएचएस मेडिकेयर, हरिहपुर (रोहनिया) से OHMEREX–T सिरप (100 मिली) की कुल 32,871 बोतलें 15 जुलाई से 13 अक्टूबर 2025 के बीच 18 बिलों के माध्यम से खरीदीं।
आजमगढ़ में गोशाला में घुसकर गोकशी, मांस लेकर आरोपित फरार
- आजमगढ़ : अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोरथानी गांव निवासी हरिराम यादव के गौशाला में घुसकर अज्ञात व्यक्ति ने दो गायों को काट दिया और उसका मांस भी उठा ले गए। हरिराम अपने गौशाला पर ही रहते थे। शनिवार की रात पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वह गांव में अपने घर सोने चले गए। बताया कि सुबह दूध दुहने के लिए आए तो देखा गौशाला का ताला टूटा हुआ है और अंदर का मंजर बड़ा ही भयानक है। गोशाला में गायों का सिर और उनके खाल पड़े थे।
प्रेम-प्रसंग के विवाद में प्रेमी ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, जेवर लेकर फरार
- आजमगढ़ : थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में प्रेमिका के घर में घुसकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और जेवरात लूटकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है।मिली जानकारी के अनुसार, मेहनगर थाना क्षेत्र के विषहम मिर्जापुर की रहने वाली एक महिला का पति विदेश में रहता था। इस दौरान महिला का एक युवक से प्रेम-प्रसंग हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले महिला का पति विदेश से घर लौट आया और करीब तीन माह से घर पर ही रह रहा था।
बलिया में पड़ोसियों ने पहले युवक को कुल्हाड़ी से काटा, फिर बीच सड़क पर रख दिया शव
- बलिया : मनियर क्षेत्र के महलीपुर गांव में पड़ोसियों ने एक युवक ने कुल्हाड़ी से काटा डाला जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नशे में धुत तीन आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया। इसके बाद युवक के शव को बीच सड़क पर रख दिया। घटना रविवार रात साढ़े नौ बजे के आसपास युवक के घर से महज 50 मीटर की दूरी पर की है। मृतक 24 वर्षीय चंदन राजभर के पिता गणेश राजभर की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित रघुनंदन राजभर व उसका भाई अभिनंदन राजभर पुत्र केदार राजभर निवासी महलीपुर व रिश्तेदार राजू राजभर पुत्र नागेंद्र राजभर निवासी करम्बर, थाना खेजूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
जौनपुर में जय नगर एक्सप्रेस के एसी पैनल से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद
- जौनपुर : बिहार में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान के तहत राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को शनिवार की रात शाहगंज जंक्शन पर बड़ी सफलता मिली। प्लेटफार्म नंबर-तीन पर खड़ी 04652 जय नगर एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान कोच बी-9 के एसी पैनल में 10 बोरियों में भरकर छिपाई गई 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे लखनऊ प्रकाश डी, एसपी रेलवे पुलिस प्रयागराज प्रशांत वर्मा व डिप्टी एसपी रेलवे वाराणसी कुुंवर प्रभात सिंह के निर्देश पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की सघन तलाशी की जा रही है।
नोट : वाराणसी और पूर्वांचल की खबरों के लिए क्लिक करें www.jagran.com
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।