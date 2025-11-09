जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में रव‍िवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। पीएम के जाने के बाद ट्रेन की स्‍थ‍ित‍ि जानने से लेकर गंगा के जलस्‍तर में कमी और पूर्वांचल में कई वारदात इस दौरान चर्चा में रहे।

वाराणसी में गंगा में क्रूज, हेलीकॉप्टर और मोटर बोट पर सुरक्षा बलों का एक्‍शन देख सकते में आए लोग, प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने वाला प्रेमी लखनऊ में गिरफ्तार, 11 नवंबर से नियमित चलेगी बनारस - खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस, दालमंडी में दुकानदारों का प्रदर्शन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदेय स्थल का किया औचक निरीक्षण, वाराणसी में कोडीन सीरप का काला कारोबार बेनकाब आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़ में गोशाला में घुसकर गोकशी, प्रेम-प्रसंग के विवाद में प्रेमी ने घर में घुसकर महिला पर किया हमला, बल‍िया में पड़ोसियों ने पहले युवक को कुल्हाड़ी से काटा, जौनपुर में जय नगर एक्सप्रेस के एसी पैनल से 120 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।