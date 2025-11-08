जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शन‍िवार को पीएम नरेन्‍द्र मोदी का वाराणसी दौरा ही चर्चा में बना रहा। सुबह से लेकर दोपहर तक शहर में मंत्र‍ियों का दौरा जारी रहा। वहीं अन्‍य गत‍िव‍िध‍ियां भी चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी में पीएम मोदी ने दिखाई चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी, पीए का भाषण, वाराणसी जंक्शन पर बनेंगे तीन नए प्लेटफ़ॉर्म, अख‍िलेश ने व‍िधायक पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही, 12 राष्‍ट्रीय पक्षी मोर और प्रत‍िबंध‍ित तोते की तस्‍करी उजागर, वाराणसी में मकान का झांसा देकर 23 लाख रुपये हड़पे और दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण फिर शुरू आद‍ि खबरें रहीं।

वहीं पूर्वांचल में मीरजापुर के विंध्याचल स्टेशन पर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ स्वागत, बल‍िया में खेत में चरते समय भैंस के मुंह में आया विस्फोटक, ऐतिहासिक ददरी मेले की तारीख एक सप्ताह बढ़ी, 32 दिनों तक लोगों के लिए सजा रहेगा मीना बाजार आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाॅप 10 खबरें : वाराणसी से पीएम मोदी ने दिखाई चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार की सुबह लगभग 8:40 बजे वाराणसी से देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने ट्रेन में सवार बच्चों से मुलाकात की और उनके अनुभवों को भी सुना। यह विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सुगम, त्वरित और अधिक आरामदायक यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। तीर्थ यात्राएं देवदर्शन का नहीं बल्‍क‍ि भारत की आत्‍मा को जोड़ने वाली पव‍ित्र परंपरा : नरेन्‍द्र मोदी

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को काशी के बनारस रेलवे स्टेशन से चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चार वंदे भारत के साथ आज देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत का संचालन होने लगा है। यह रेलवे की अगली पीढ़ी की तैयारी है। रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के अभियान का एक मजबूत कदम है। यह ट्रेन भारतीयों द्वारा भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी ट्रेन है जिसे देखकर विदेशी भी अचंभित होते हैं। मीरजापुर के विंध्याचल स्टेशन पर पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ स्वागत

मीरजापुर : वाराणसी से खजुराहो को जाने वाली आठ कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शनिवार को सुबह दस बजकर 25 मिनट पर विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह पहली ऐसी ट्रेन है जिसका ठहराव जनपद में हो रहा है। ट्रेन पांच मिनट स्टेशन पर रुकी। इस दौरान छात्र-छात्राएं व विशिष्ट जन सवार हुए। इसके बाद आगे के लिए रवाना हो गई। इस दौरान ट्रेन को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मझवां विधायक सुचिस्मिता मौर्या सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। वाराणसी में बोले रेलमंत्री अश्‍व‍िनी वैष्‍णव - 'वाराणसी जंक्शन पर बनेंगे तीन नए प्लेटफ़ॉर्म'

वाराणसी : वाराणसी जंक्शन के द्वितीय प्रवेश द्वार पर एक और तृतीय प्रवेश द्वार पर दो नए प्लेटफ़ॉर्म बनेंगे। यहां रोपवे और रेलवे स्टेशन को इंट्रीग्रेटेड करके री- डेवलपमेंट प्लान बनाया जा रहा है। यह बातें केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। वह शनिवार को वाराणसी जंक्शन पर निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि मौजूदा स्थिति में वाराणसी से रोजाना 150 ट्रेनों का आवागमन होता है। अख‍िलेश यादव ने व‍िधायक सौरभ श्रीवास्‍तव पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही, जानें पूरा प्रकरण

वाराणसी : "ऐसे अराजक भाजपाई विधायक के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज़ होना चाहिए। ये तो प्रधान संसदीय क्षेत्र में भाजपाई दबंगई का एक उदाहरण है बाक़ी जगह की तो बात ही क्या करना। निंदनीय-दंडनीय!" यह शब्‍द हैं सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव का बनारस में कैंट व‍िधायक व भाजपा नेता सौरभ श्रीवास्‍तव को लेकर। अखि‍लेश की पोस्‍ट एक्‍स पर जारी होने के बाद यह प्रकरण एक बार फ‍िर से चर्चा में आ गया है। पूरा मामला शुक्रवार की शाम को पीएम नरेन्‍द्र मोदी के वाराणसी आगमन के दौरान की है। 12 राष्‍ट्रीय पक्षी मोर और प्रत‍िबंध‍ित तोते की तस्‍करी उजागर, चार तस्‍कर गिरफ्तार

वाराणसी : उत्तर प्रदेश की विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने वाराणसी में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए वन्य जीवों की तस्करी करने वाले चार तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तस्करों के पास से 245 प्रतिबंधित तोते और 12 मोर (जो कि राष्ट्रीय पक्षी हैं) बरामद किए गए। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखौना चौराहे के निकट की गई, जहां तस्कर एक वाहन में इन जीवों को ले जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए तस्करों में मो. वसीम उर्फ अरमान, निवासी आसनसोल, पश्चिम बंगाल। मो. आयूब, निवासी मोहल्ला दुबराज, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। नितेश दिवाकर, निवासी कसेंदा, कौशाम्बी और अमन कुमार, निवासी गोविंदपुर, प्रयागराज आद‍ि शाम‍िल हैं। वाराणसी में मकान का झांसा देकर 23 लाख रुपये हड़पे, केस दर्ज वाराणसी : मकान देने के झांसे में फंसा कर एक व्यक्ति से 23 लाख रुपया हड़पने के मामले में पीड़ित की तहरीर पर सारनाथ पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि जैतपुरा के ओसानगंज के रहने वाले रोहित दुबे ने अपनी माँ पुनीता दुबे के नाम पर सारनाथ के बेनीपुर इलाके में डुप्लेक्स भवन खरीदने के लिए डेवलपर मेसर्स शानवी होम्स एंड डेकोर प्रा. लि कारपोरेट का कार्यालय पटेल कटरा पहड़िया के निदेशक संतोष कुमार सिंह निवासी नदेसर केंट से 15 मार्च 2024 को अनुबंध हुआ। वाराणसी: दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्तीकरण फिर शुरू

वाराणसी : दालमंडी के चौड़ीकरण के मामले में ध्वस्तीकरण का अभियान कार्तिक पूर्णिमा के बाद पुनः आरंभ किया गया है। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में चौक थाने के बैरक को तोड़कर कार्रवाई शुरू की गई है। इस ध्वस्तीकरण के तहत बैरक के साथ-साथ एक अन्य दुकान को भी ध्वस्त किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मुआवजा देने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से निपटा जा सके। बल‍िया में खेत में चरते समय भैंस के मुंह में आया विस्फोटक, उड़ गया मुंह का ह‍िस्‍सा

बलिया : बैरिया क्षेत्र के गंगा तटवर्ती दियरांचल में चरने गई भैंसों के झुंड में से बिहारी यादव निवासी जगदेवां की एक भैंस खेत में पड़ी हुई विस्फोटक चबाने लगी। इस दौरान हुए विस्फोट से भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। चरवाहे उसे उठाकर जैसे-तैसे गांव लाए। उपचार के लिए पहुंचे राजकीय पशु चिकित्सालय बैरिया के पशु चिकित्साधिकारी ने जांच कर बताया कि भैंस की हालत गंभीर है। मुंह के अगले हिस्से का मांस विस्फोट में उड़ जाने के कारण टांका लगाने लायक भी नहीं बचा है। जैसे तैसे पट्टी बांधी गई। ऐतिहासिक ददरी मेले की तारीख एक सप्ताह बढ़ी, 32 दिनों तक लोगों के लिए सजा रहेगा मीना बाजार