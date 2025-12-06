Varanasi top 10 news, 6 December 2025 : ट्रेन की घोषणा के घंटे भर में सभी सीटें फुल, इंडिगो क्राइससिस जारी और नातिन ने फोड़ा नाना का सिर सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी, 6 दिसंबर 2025 की मुख्य खबरों में ट्रेन की घोषणा के तुरंत बाद सभी सीटें भर जाने से यात्रियों को निराशा हुई। इंडिगो एयरलाइंस में संकट जारी है, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। इंडिगो क्राइसिस का असर शनिवार को भी बना रहा। दिन में विमानों के नहीं आने से यात्रियों की जहां फजीहत खूब हुई तो वहीं दूसरी ओर ट्रेन शुरू करने के बाद घंटे भर में ही सभी सीटें भर गईं। इसके अलावा कफ सीरप प्रकरण सहित हादसे और मौसम आदि की खबरें चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी की खबरों में विमान रद होने के बाद ट्रेन चलाने की घोषणा के एक घंटे में ही फुल हो गईं मुम्बई की सभी सीटें, बनारस से मुंबई तक चलेगी विशेष ट्रेन, वाराणसी में पर्यटन को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान, वाराणसी में घरेलू बिजली का बिल आ गया दो लाख रुपये, बाबरी को लेकर वाराणसी में दालमंडी की दुकानें रहीं बंद आदि खबरें चर्चा में रहीं।
पूर्वांचल की खबरों में केशव मौर्य ने मीरजापुर में कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर ढांचा बनाया गया तो उसे भी अयोध्या की तरह ढहा दिया जाएगा वहीं जौनपुर में उन्होंने मदरसे और मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का बयान दिया। मीरजापुर में नातिन ही निकली नाना के सिर पर हमला करने वाली, मीरजापुर में ही अश्लील इशारे और टार्च जलाकर करता था छेड़खानी और आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय महिला सहित चार बदमाश आदि खबरें खूब चर्चा में रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :
Indigo Crisis: विमान रद होने के बाद ट्रेन चलाने की घोषणा के एक घंटे में ही फुल हो गईं मुम्बई की सभी सीटें, सभी श्रेणियों में वेटिंग
वाराणसी : विमान यात्रियों के समक्ष उत्पन्न संकट में राहत देने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बनारस स्टेशन से रविवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार गाड़ी संख्या 01082 बनारस- लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स स्पेशल बनारस से शाम 7.40 बजे प्रस्थान करेगी।
विमानों के रद होने के बाद रेलवे ने शुरू की मदद, बनारस से मुंबई तक चलेगी विशेष ट्रेन
वाराणसी : इंडिगो एयरलाइंस के संकट का असर लगातार पांचवे दिन शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्पष्ट रूप से देखा गया। इस दौरान कई उड़ानें रद हो गईं और कई उड़ानों में विलंब हुआ, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब रेलवे यात्रियों की मदद के लिए आगे आई है। एयरपोर्ट से संचालित होने वाली इंडिगो की कुल 44 उड़ानें हैं, जिनमें से 22 यहां आती हैं और इतनी ही प्रस्थान करती हैं। शनिवार को 18 उड़ानें रद की गईं, जबकि 18 उड़ानें विलंबित रहीं।
इंडिगो एयरलाइंस संकट के कारण वाराणसी में पर्यटन को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान
वाराणसी : बाबतपुर- इंडिगो एयरलाइंस संकट के कारण वाराणसी पर्यटन को 50 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। पर्यटन वेलफेयर एसोसिएशन (टी डब्लू ए) उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की समस्याओं के चलते देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद कर दी, जिससे वाराणसी में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। प्रतिदिन लगभग 3000-4000 पर्यटक इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से काशी आते हैं। ये पर्यटक अच्छे होटलों में ठहरते हैं, टैक्सी बुक करते हैं और खरीदारी करते हैं।
वाराणसी में घरेलू बिजली का बिल आ गया दो लाख रुपये, उपभोक्ता हर ओर से चक्कर काटकर हुआ निराश
वाराणसी : घमहापुर गांव के निवासी धर्मेंद्र देव के घरेलू बिजली का बिल पिछले नवंबर माह में पैंतीस सौ रुपये आया था, जबकि दिसंबर में यह बिल अचानक दो लाख सत्रह हजार रुपये हो गया। इस असामान्य वृद्धि के कारण धर्मेंद्र ने बिजली विभाग के कार्यालय का चक्कर काटना शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पास दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है, जिससे केवल घर की आवश्यक बिजली चलती है।
बाबरी को लेकर वाराणसी में दालमंडी की दुकानें रहीं बंद, पुलिस ने किया सुरक्षा मार्च
वाराणसी : राम मंदिर को लेकर अदालत का आदेश आने और मंदिर बनने के बाद भी मुस्लिम समाज छह दिसंबर को बाबरी को लेकर विरोध जता रहा है। वाराणसी में भी बरसी को लेकर मुस्लिम समाज द्वारा दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन शनिवार को किया गया। हर वर्ष यह दिन कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम लोगों के बीच बाबरी शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाराणसी में भी इस विरोध की स्पष्ट झलक देखने को मिली, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में दुकानों पर ताले लटके हुए थे। विशेष रूप से चर्चित बाजार दालमंडी में सभी दुकानें बंद रहीं, और वहां की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर ढांचा बनाया गया तो उसे भी अयोध्या की तरह ढहा दिया जाएगा : केशव मौर्य
मीरजापुर : एसआइआर अभियान बिहार में सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब देश के 12 राज्यों में जारी है। उत्तर प्रदेश और विशेषकर जनपद मीरजापुर में भी यह अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ एसआइआर कार्य में जुटे हुए हैं। मतदाता सूची का शुद्धीकरण होने के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) जैसे दल मतदाता सूची में हेरफेर करके और बूथों को लूटकर सत्ता में पहुंचने में सफल हो जाते थे। कहा कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर ढांचा बनाया गया तो उसे भी अयोध्या की तरह ढहा दिया जाएगा।
नातिन ही निकली नाना के सिर पर हमला करने वाली, वजह उड़ा देगी आपके होश
मीरजापुर : कछवां थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कछवा के दर्जियान वार्ड क्षेत्र में शुक्रवार की रात को 56 वर्षीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ। इस घटना की सूचना मिलते ही कछवा पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की, जिससे यह पता चला कि घायल व्यक्ति की नातिन ने ही प्रेम प्रपंच के विरोध करने पर अपने नाना पर घर में रखे पत्थर के सिलबट्टे से प्राणघातक हमला कर दिया। घटना स्थल पर पहुंचे सीओ सदर अमर बहादुर ने बताया कि थाना कछवां के कस्बा चौकी क्षेत्र से एक अधेड़ व्यक्ति के सिर पर प्रहार से चोट आने की सूचना प्राप्त हुई थी।
अश्लील इशारे और टार्च जलाकर करता था छेड़खानी, पुलिस ने कालर पकड़कर पहुंचाया थाने
मीरजापुर : राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक महिला ने शनिवार को थाने में पहुँचकर एक व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी। महिला ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ अश्लील इशारे किए और सोते समय अभद्रता करने के लिए टार्च जलाकर उसे परेशान किया। इसके अलावा, उसने सोते समय का फोटो खींचकर उसे वायरल करने की भी धमकी दी। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्याय संहिता की धारा 112 के तहत मामला पंजीकृत किया।
मदरसे और मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए : केशव मौर्य
जौनपुर : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जौनपुर में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया और उनके अनुयायियों को दबाने का कार्य किया। मौर्य ने आरोप लगाया कि सपा के शासनकाल में संविधान का उल्लंघन हुआ और अब जब वे विपक्ष में हैं, तब उन्हें संविधान की याद आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पिता सवधू यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार शाम हेलीकाप्टर से समसपुर (पनीयरिया) करंजकला स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे थे।
आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े टप्पेबाजी करने वाले अंतरजनपदीय महिला सहित चार बदमाश
आजमगढ़ : फूलपुर थाना की पुलिस और स्वाट की संयुक्त टीम ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से चार लाख रुपये के आभूषण, 2.90 लाख रुपये नकद, तीन कार, चार मोबाइल फोन और अवैध असलहा बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान असगर अली, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सलीम उर्फ बब्लू और रुकसाना के रूप में हुई है, जो सभी थाना बछरावा, जनपद रायबरेली के निवासी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार बदमाशों ने मऊ, बलिया सहित अन्य जनपदों में ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है।
