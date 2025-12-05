Language
    Varanasi top 10 news, 5 December 2025 : शुभम का दुबई से वीडियो जारी, आसमान पर व‍िमान क‍िराया और BHU सेंट्रल लाइब्रेरी में आग सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    वाराणसी, 5 दिसंबर 2025 की मुख्य खबरों में शुभम का दुबई से वीडियो, विमान किराए में वृद्धि और बीएचयू सेंट्रल लाइब्रेरी में आग लगने की घटना शामिल है। शुभ ...और पढ़ें

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल से टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में शुक्रवार को द‍िन भर कफ सीरप प्रकरण को लेकर चर्चा का माहौल गर्म रहा। वाराणसी में सोनभद्र पुलि‍स ने जांच की और आरोप‍ित के सीए के यहां फाइलों की पड़ताल की है। इसके अलावा मौसम के बदलने और अलग अलग ज‍िलों में हादसे भी दर्ज क‍िए गए हैं। 

    वाराणसी के प्रमुख खबरों में शुभम ने दुबई से जारी किया वीडियो, सोनभद्र की एसआईटी ने शुभम के सीए विष्णु अग्रवाल से वाराणसी में की पूछताछ, जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल, इंड‍िगो संकट से व‍िमान का क‍िराया आसमान पर जा पहुंचा, वाराणसी में व‍िमानों की लेट लतीफी से यात्रियों की फजीहत, भारत और रूस की प्रगाढ़ दोस्ती के लिए आरती कर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना और BHU सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग, मौके पर भगदड़ की स्‍थि‍त‍ि आद‍ि खबरें चर्चा में रहींं। 

    वहीं पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में बल‍िया में सड़क दुर्घटना में किन्नर की मौत, चंदौली में सुबह की सैर पर निकले व्यवसायी की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या और मीरजापुर में प्रेमिका ने प्रेमी पर जबरन गर्भपात करने का लगाया आरोप, समझौते में हुई शादी आद‍ि खबरों की चर्चा में बनी रही।  

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :

    शुभम ने दुबई से जारी किया वीडियो, कहा- बीच में न आएं अखिलेश, योगी से लगाई न्याय की गुहार 

    वाराणसी : कोडिन कफ सीरप के काली कमाई करने वाले शुभम जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो जारी है। बताया जाता है कि यह वीडियो उसने दुबई में शूट किया है। इसमें उसने खुद पर लगे आरोपों की सफाई दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से उसके खिलाफ बयानबाजी न करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। 13 मिनट के वीडियो में वह काफी परेशान नजर आ रहा है। इसमें कह रहा है कि इंटरनेट मीडिया, न्यूज़ चैनलों और बड़े नेताओं की प्रेस क्रांफ्रेस में उसके बारे में गलत कहा जा रहा है।

    सोनभद्र की एसआईटी ने शुभम के सीए विष्णु अग्रवाल से वाराणसी में की पूछताछ

    सोनभद्र : सोनभद्र की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने हाल ही में शुभम् के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की। यह पूछताछ उनके पिता भोला जायसवाल से पूछताछ के बाद की गई। विष्णु अग्रवाल शैली ट्रेडर्स का लेखा जोखा संभालते हैं, और उनकी जानकारी मामले की जांच के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एसआईटी की टीम सुबह दस बजे से दोपहर 2.30 बजे तक विष्णु अग्रवाल के कार्यालय में रही। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों की जांच की और आवश्यक जानकारी एकत्र की।

    स्नातक एमएलसी मतदाता सूची और एसआईआर को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल

    वाराणसी : समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी से मिलकर स्नातक एमएलसी मतदाता सूची एवं एस आई आर में धांधली पर आपत्ति दर्ज कराई। स्नातक एमएलसी श्री आशुतोष सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर स्नातक मतदाता सूची में मतदाताओं के फॉर्म भरकर जमा किए गए थे। तीन दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, जिसका अध्ययन करने पर पता चला कि समाजवादी पार्टी के मतदाताओं के नाम सूची में बड़े पैमाने पर सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

    इंड‍िगो संकट से व‍िमान का क‍िराया आसमान पर जा पहुंचा, होश उड़ा देंगी कीमतें

    वाराणसी : व‍िमानन कंपन‍ियों ने इंड‍िगो संकट को देखते हुए अपनी कीमतों में दोगुना से अध‍िक तक कीमतों में इजाफा कर द‍िया है। कीमतें इस समय आसमान पर पहुंच गई हैं। वाराणसी से द‍िल्‍ली तक की कीमतों में दूसरी कंपन‍ियां दो गुना तक कीमत वसूल रही हैं। जबक‍ि कई व‍िमानों में सीटें फुल होने के बाद यात्रि‍यों के सामने संकट की स्‍थ‍ित‍ि आ गई है। वाराणसी में पर्यटन सीजन की शुरुआल है और शुक्रवार और शन‍िवार के ल‍िए किसी भी शहर के लिए किसी भी विमान में सीट उपलब्‍ध नहीं है।

    वाराणसी में व‍िमानों की लेट लतीफी और न‍िरस्‍त होने से यात्रियों की हो रही फजीहत

    वाराणसी : देश भर में व‍िमानों के रद होने और लेट लतीफी की वजह से यात्र‍ियों की काफी फजीहत हो रही है। वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी अमूमन यही स्‍थ‍ित‍ि बनी हुई है। काठमांडू से आने वाली बुद्धा एयर की फ्लाइट यू 4161 अपने निर्धारित समय सुबह 8:05 बजे से 20 मिनट पूर्व 7:45 बजे वाराणसी पहुँची फिर यही विमान यू 4162 बनकर अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट पूर्व 8:25 बजे काठमांडू के लिए रवाना हुई। वहीं शारजाह से वाराणसी आने वाली फ्लाइट शाम करीब पांच बजे वाराणसी पहुंचकर शाम सात बजे वापस शारजाह के लिए रवाना होगी।

    भारत और रूस की प्रगाढ़ दोस्ती के लिए आरती कर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना

    वाराणसी : पारंपरिक, मजबूत और विश्वसनीय भारत-रूस दोस्ती की नई इबारत लिखने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता के अवसर पर नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारी। इस अवसर पर भारत-रूस के बहुमुखी और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की गई। नमामि गंगे टीम के सदस्यों ने भारत-रूस के राष्ट्रीय ध्वज और प्रधानमंत्री मोदी तथा राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीरें लेकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना की।

    BHU सेंट्रल लाइब्रेरी में लगी आग, मौके पर भगदड़ की स्‍थि‍त‍ि, बड़ी मुश्‍क‍िल से पाया आग पर काबू

    वाराणसी : बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लगने के बाद छात्रों के बीच भगदड़ की स्‍थ‍ित‍ि हो गई। सुबह करीब दस बजे के आसपास भवन के ऊपरी भाग में धुआं देखे जाने के बाद मौके पर लोगों को जबतक पूरी तरह घटना की जानकारी होती तबतक धुआं और भरने के साथ ही आग भी भड़क उठी। आनन फानन दमकल कर्म‍ियों को व‍िभाग की ओर से सूचना दी गई तो टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। पर‍िसर में मौजूद कर्मचार‍ियों के अनुसार धुआं भरने के बाद अचानक तेज आग धधकने लगी।

    बल‍िया में सड़क दुर्घटना में किन्नर की मौत, चार घायल, स्कार्पियो जली 

    बलिया : एनएच-31 पर स्थित हल्दी थाने से 300 मीटर पूरब हल्दी चट्टी पर गुरुवार की रात दो वाहनों की टक्कर के बाद स्कार्पियो में आग लग गई। वहीं टेंपो के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में एक किन्नर की मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भि‍जवाया। टेंपो में छह लोग सवार थे, जो बारात में कार्यक्रम करने के बाद वापस लौट रहे थे।

    चंदौली में सुबह की सैर पर निकले व्यवसायी की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या

    चंदौली : सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के तुलसी आश्रम स्टेशन के निकट एक परचून विक्रेता उमा मौर्य की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है। यह घटना उस समय हुई जब वह सुबह टहलने के लिए अपने घर से निकले थे। इस निर्मम हत्या ने क्षेत्र में कोहराम मचा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। उमा मौर्य एक स्थानीय परचून विक्रेता थे। उनकी हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिजनों के अनुसार, वह सुबह की सैर पर निकले थे, लेकिन लौटकर नहीं आए।

    मीरजापुर में प्रेमिका ने प्रेमी पर जबरन गर्भपात करने का लगाया आरोप, समझौते में हुई शादी

    मीरजापुर : राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और जबरन गर्भपात करने का आरोप लगाया और जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो प्रेमी ने मंदिर में शादी कर ली। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती और मड़िहान थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक एक आईटीआई कॉलेज में पढ़ते थे। इसी दौरान युवक की युवती दोनों संपर्क में आए और युवक ने युवती से शादी करने का झांसा देकर उसका दो वर्षों तक शारीरिक शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तो वह उसका गर्भपात करा दिया।

