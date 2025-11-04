जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top 10 news : पूर्वांंचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को ठंड का मौसम रहा तो वाराणसी में न्‍यूनतम पारा 15 ड‍िग्री तक जा पहुंचा। जबक‍ि देव दीपावली की तैयार‍ियों का दौर द‍िन भर चलता रहा तो दूसरी ओर पीएम के वाराणसी आगमन को लेकर भी प्रशासन‍िक तैयार‍ियों का दौर जारी रहा।

मंगलवार को वाराणसी में पीएम के लिए बनारस स्टेशन पर बना सेफ हाउस, गलतफहमी में विमान के इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश, वाराणसी में न्‍यूनतम पारा 15 ड‍िग्री तक पहुंचा, बैकुंठ चतुर्दशी पर काशी विश्वनाथ धाम परिसर में श्री बैकुंठेश्वर महादेव विग्रह का रुद्राभ‍िषेक और वाराणसी में शीतला घाट पर कांग्रेस कमेटी ने क‍िया मां गंगा का दुग्धाभिषेक आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

वहीं पूर्वांचल में आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने सोते समय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की, बलि‍या में पत्नी से विवाद के बाद पति ने मालगाड़ी के सामने कूद कर दे दी जान, व‍िंध्‍याचल में दस फीट लंबा अजगर बना दहशत का सबब, सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के सहारे पंखे से लटकता मिला महिला का शव, देश भर में फैला है प्रतिबंधित कफ सीरप तस्करों का सिंडिकेट आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें : वाराणसी में पीएम के लिए बनारस स्टेशन पर बना सेफ हाउस, प्लेटफार्म आठ पर बन रहा मंच वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बनारस स्टेशन आगमन के दौरान स्टेशन परिसर में सेफ हाऊस बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री इसमें समय बिता सकेंगे। ऐसी स्थिति में यहां आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसे सेफ हाऊस नाम दिया गया है। पीएम के आगमन के पूर्व और दौरान एसपीजी स्वयं इस हाऊस की सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी। इसमें प्रधानमंत्री के बात करने के लिए फोन, हॉटलाइन आदि की व्यवस्था कर दी गई है। जरूरी होने पर उनके वाहन के साथ काफिला की निकासी दूसरे गेट से भी हो सकती है। गलतफहमी में विमान के इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश, पूछताछ के बाद विमान यात्री को छोड़ा

वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को वाराणसी से मुंबई जाने के लिए एप्रन से रनवे पर जा रहे विमान का यात्री द्वारा अचानक इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करता देख क्रू मेंबर ने यात्री को रोका और पायलट को सूचना दी पायलट ने तत्काल एटीसी से संपर्क कर विमान को वापस एप्रन पर लाया। एप्रन पर आने के बाद दोनों यात्रियों को विमान से उतारा गया और सुरक्षाकर्मियों को सौंपा गया सुरक्षाकर्मीयी ने उनसे देर रात तक पूछताछ की उसके बाद फूलपुर पुलिस को आरोपी यात्री शैलेश यादव ने बताया कि क्रू मेंबर्स द्वारा विमान सुरक्षा की ब्रीफिंग की जा रही थी। वाराणसी में न्‍यूनतम पारा 15 ड‍िग्री तक पहुंचा, देव दीपावली पर बढ़ सकती है स‍िहरन

वाराणसी : पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में ठंड का व्‍यापक असर शुरू हो चुका है। सुबह कोहरे और धुंध की अंचलों में जहां हल्‍की चादर नजर आने लगी है वहीं दूसरी ओर अचानक से बार‍िश के बाद तापमान में कमी का दौर शुरू हो चुका है। वातावरण में आर्द्रता में कमी आई है तो दूसरी ओर सीजन में अब तक सबसे कम तापमान सुबह दर्ज क‍िया गया। घरों में अब चादर और कंबल से आगे रजाई वाली ठंड का दौर नजर आने लगा है। मंगलवार की सुबह वातावरण में पूरी तरह ठंड का असर घुला रहा। बैकुंठ चतुर्दशी पर काशी विश्वनाथ धाम परिसर में श्री बैकुंठेश्वर महादेव विग्रह का रुद्राभ‍िषेक वाराणसी : बैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थित श्री बैकुंठेश्वर महादेव विग्रह में भगवान श्री विश्वेश्वर जी के सान्निध्य में वैदिक विधि से रुद्राभिषेक अनुष्ठान सम्पन्न हुआ। इसके पश्चात “विष्णु सहस्रनाम” का पाठ किया गया, जिसमें तुलसी अर्चन एवं बैकुंठेश्वर महादेव का पूजन विधिपूर्वक किया गया। इस विशेष अवसर पर काशी स्थित बारह ज्योतिर्लिंगों, नौ शक्तिपीठों, माता श्री विशालाक्षी मंदिर तथा महामृत्युंजय मंदिर से शास्त्रोक्त विधि द्वारा जल लाकर भगवान श्री विश्वेश्वर का जलाभिषेक भी किया गया। धाम परिसर में बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर सुंदरकाण्ड पाठ का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव से किया गया। वाराणसी में शीतला घाट पर कांग्रेस कमेटी ने क‍िया मां गंगा का दुग्धाभिषेक

वाराणसी : शीतला घाट पर मंगलवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से मां मां गंगा का दुग्धाभिषेक क‍िया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता और पदाध‍िकारी मौके पर मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाध‍िकार‍ियों ने मां गंगा को दुग्‍ध अर्प‍ित कर गंगा का जयघोष क‍िया। महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में मंगलवार दशाश्वमेध स्थित माता शीतला मंदिर के पास माँ गंगा को कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित होने के 17वें वर्षगांठ पर पंचमेवा आदि से पूजन अर्चन कर दुग्धाभिषेक किया गया। आजमगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने सोते समय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की

आजमगढ़: तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमजेपुर गांव में सोमवार की आधी रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार, रंजीत यादव उर्फ चत्ते (50) अपने बरामदे में सो रहे थे, तभी बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर साइलेंसर लगे तमंचे से गोली चलाई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी डा. अनिल कुमार के नेतृत्व में फारेंसिक टीम और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित की हैं। बलि‍या में पत्नी से विवाद के बाद पति ने मालगाड़ी के सामने कूद कर दे दी जान

बलिया : स्थानीय थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से फोन पर झगड़ा होने के बाद मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान फेफना थाना क्षेत्र के कपूरी नरायनपुर निवासी विश्वकर्मा शर्मा (28) के रूप में हुई है, जो पेशे से वेल्डिंग का काम करता था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी माल्देपुर में हुई थी। विश्वकर्मा के छोटे भाई अमित शर्मा, जो बाहर नौकरी करते हैं, ने बताया कि भैया और भाभी के बीच पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। व‍िंध्‍याचल में दस फीट लंबा अजगर बना दहशत का सबब, मोहल्‍ले में करनी पड़ रही न‍िगरानी

मीरजापुर : व‍िंंध्‍याचल क्षेत्र में इन द‍िनों अजगर के वीड‍ि‍यो वायरल होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पकरीतर मुहल्ले सह‍ित आसपास दिख रहा 10 फीट लंबा अजगर का वीड‍ियो ही नहीं बल्‍क‍ि देखने वाले भी इसकी आहट से दहशत में हैं। विंध्याचल के चिकानटोला स्थित पकरीतर मुहल्ले में इन दिनों एक विशाल अजगर के देखे जाने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह अजगर लगभग आठ से दस फीट लंबा है और रात करीब बारह बजे के आसपास भोजन की तलाश में निकलता है। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में साड़ी के सहारे पंखे से लटकता मिला महिला का शव

सोनभद्र : राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अमौली गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार की सुबह 24 वर्षीय शिखा शुक्ला का शव उसके ससुराल में फंदे से लटकता मिला। मृतका के ससुर भाजपा के नेता और गांव के प्रधान हैं। उसका शव पंखे से साड़ी के सहारे लटका मिला। जानकारी पर मौके पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। भाई अनूप पांडेय का आरोप है कि उसके जीजा का गांव की ही महिला से अवैध संबंध था। देश भर में फैला है प्रतिबंधित कफ सीरप तस्करों का सिंडिकेट, बांग्‍लादेश भी होती है सप्‍लाई