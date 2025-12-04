जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल और वाराणसी में गुरुवार को कई प्रमुख खबरें चर्चा में बनी रहीं। मीरजापुर में कफ सीरप मामले में कार्रवाई सह‍ित मौसमी बदलाव और अन्‍य हादसे की खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी की प्रमुख खबरों में IIT BHU छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिरह जारी, एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन के खिलाफ केस, मां अन्नपूर्णा की जयंती पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूजन, BHU के शारीरिक शिक्षा विभाग की मुहिम सफल, काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से आया दूसरा दल आद‍ि खबरों की चर्चा बनी रही।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में जौनपुर में सरकारी वेबसाइट में सेंधमारी कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले पांच अंतरजनपदीय जालसाज गिरफ्तार, जौनपुर के माड़ियाहूं में खाना बनाते सिलिंडर फटा, मीरजापुर में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप की बिक्री, मीरजापुर में अगहन मास की पूर्णिमा पर मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन को उमड़ी आस्थावानों की भीड़ आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : IIT BHU छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिरह जारी, छह दिसंबर को अगली सुनवाई वाराणसी : आइआइटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाह और पीड़िता के मित्र से आरोपित आनंद चौहान के वकील संजीव चौबे और कुंदन कुमार सिंह ने जिरह की। जिरह पूरी न होने के कारण अदालत ने इसे जारी रखते हुए छह दिसंबर की अगली तिथि निर्धारित की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहे।

एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले तीन के खिलाफ केस वाराणसी : बाबतपुर स्‍थ‍ित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर गांगकला (बड़ागांव) निवासी संजय सिंह से एक लाख रुपए के लगभग रुपये की ठगी किये जाने पर फूलपुर पुलिस ने तीन लोगों के ख‍िलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित संजय सिंह पुत्र हरिश्चंद्र सिंह ने कमिश्नरेट वाराणसी से शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी शशिकांत गौतम उर्फ आशीष निवासी बरवा थाना फूलपुर ने 23 अगस्त 2023 को स्वयं को एयरपोर्ट पर कार्यरत बताते हुए उसके बेटे को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर पहले 81,500 रुपये लिए, उसके बाद अपने परिचित रघुवंश सिंह के माध्यम से 22,000 रुपये और जमा कराए।

मां अन्नपूर्णा की जयंती पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में पूजन, समृद्धि, पोषण और जनकल्याण की कामना वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की जयंती के अवसर पर भक्तिभाव से परिपूर्ण श्री यंत्र की पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। इस विशेष पूजा का आयोजन कुमकुम, हल्दी और शास्त्र नामों के उच्चारण के साथ विधिवत् रूप से किया गया। पूजा के दौरान मंदिर के शास्त्रियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से माता अन्नपूर्णा से समृद्धि, पोषण और जनकल्याण की कामना की। पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि और नैवेद्य अर्पण कर मां अन्नपूर्णा की पूजा संपन्न की गई।

BHU के शारीरिक शिक्षा विभाग की मुहिम सफल, बीपीएड प्रोग्राम को म‍िली मान्यता वाराणसी : शारीरिक शिक्षा विभाग, बी एच यू में गुरुवार को छात्र काफी प्रसन्‍न नजर आए। बीते द‍ि‍नों धरना प्रदर्शन के बाद चर्चा में आए बीपीएड छात्रों ने जागरण को बताया क‍ि हमारी जीत हुई, हमारी मांग पूरी हुई। इससे पूरे देश के छात्रों का भला हुआ जिन्होंने बीपीएड की डिग्री धारण की है। स्नातक किसी भी विषय के साथ-साथ दो वर्षीय बी.पी.एड प्रोग्राम को मान्यता मिल गई है। नवोदय विद्यालय समिति एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने छात्रों की बात सुनी और उसके आधार पर निर्णय लिया।

काशी तमिल संगमम 4.0 : तमिलनाडु से आया दूसरा दल, डमरू वादन और पुष्पवर्षा संग स्वागत वाराणसी : काशी तमिल संगमम-4.0 में दक्षिण भारत से आने वाले आगंतुकों का सिलसिला जारी है। बुधवार की देर रात दूसरा दल विशेष ट्रेन से बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचा। इस दल में बड़ी संख्या में अध्यापक (टीचर्स डेलिगेशन) शामिल थे। स्टेशन पर उतरते ही मेहमानों का पारंपरिक तरीके से डमरू वादन, पुष्प वर्षा और ‘हर-हर महादेव’ तथा 'वणक्कम काशी’ के उदघोष से स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’ और वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी स्वयं उपस्थित रहे।

जौनपुर में सरकारी वेबसाइट में सेंधमारी कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले पांच अंतरजनपदीय जालसाज गिरफ्तार जौनपुर : सरकारी वेबसाइट में सेंधमारी कर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाले पांच अतंरजनपदीय जालसाजों को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। इन जालसाजों देशभर में तकरीबन तीन हजार जन्म प्रमाण पत्र इसी तरह से तैयार किए हैं। इसमे उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र के तकरीबन सौ जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है। इन सभी के पास तीनों राज्यों के ग्राम पंचायत अधिकारी के लागिन व पासवर्ड भी मिले हैं।

जौनपुर के माड़ियाहूं में खाना बनाते सिलिंडर फटा, दम्पती सहित चार झुलसे, पति गंभीर जौनपुर : मड़ियाहूं कोतवाली के हिंनौती गांव में बुधवार रात लगभग नौ बजे खाना बनाते समय एक गैस सिलिंडर के फटने से दम्पती सहित एक ही परिवार के चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में मुन्नू की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया है। घटना के समय मुन्नू की पत्नी समीना खाना बना रही थीं। इस दम्पती के साथ उसी कमरे में उनके पुत्र मेराज और मुन्नू का भतीजा शाहि‍द भी मौजूद था। अचानक गैस सिलिंडर फट गया, जिससे चारों लोग झुलस गए।

मीरजापुर में प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सीरप की बिक्री, चार दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज मीरजापुर : कोडीनयुक्त कफ सीरप को लेकर जांच की जा रही है। प्रतिबंधित कफ सीरप की खरीद-बिक्री करने और संबंधी कागजात नहीं दिखाने पर औषधि निरीक्षक जनपद के चार दवा दुकानदारों पर एफआइआर दर्ज कराया है। उन्होंने थाना जमालपुर में एक व अदलहाट में तीन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इन दुकानदारों ने लगभग 2,01,000 शीशी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की है और मौके पर दवा की दुकानें बंद मिली। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक संतोष कुमार पटेल ने बताया कि दवा की दुकानों के निरीक्षण के दौरान चार फर्माें के द्वारा कोडीनयुक्त कफ सीरप औषधि के क्रय-विक्रय का कागजात नहीं दिखाया था।

मीरजापुर में अगहन मास की पूर्णिमा पर मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन को उमड़ी आस्थावानों की भीड़ मीरजापुर : अगहन मास की पूर्णिमा के अवसर पर व‍िन्ध्याचल स्थित मां विन्ध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तड़के सुबह से ही भक्तगण मंदिर परिसर में लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन और पूजन के लिए प्रतीक्षा करते नजर आए। मंदिर के प्रभारी उदय प्रताप ने जानकारी दी कि इस पावन अवसर पर लगभग एक लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की।