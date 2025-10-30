जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल के ज‍िलों में दो द‍िनों से रह रहकर हो रही बरसात की वजह से तापमान में कमी आई है। इसके साथ ही बार‍िश की वजह से खेतों में उपज भी प्रभाव‍ित हुई है इसके अलावा भी वाराणसी और पूर्वांचल के अन्‍य ज‍िलों में कई प्रमुख घटनाएं गुरुवार को चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी में चक्रवात मोंथा के प्रभाव से वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में हो रही बार‍िश, नगर निगम को चार जोन में बांटने के आरोप का प्रशासन ने क‍िया खंडन, नावों का पंजीकरण और संचालन अब भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा, बुद्ध अस्थि दर्शन से शुरू होगा मूलगंध कुटी मंदिर का वार्षिकोत्सव, वाराणसी में ईसीजी जांच एवं थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया से हृदय रोगियों को मिली जीवनरक्षक सुविधा, कठपुतली नाटक 'हिन्द के सरदार' का काशी में हुआ प्रथम प्रदर्शन और दालमंडी की सूरत बदलने के ल‍िए द‍िन भर चली कवायद, रज‍िस्‍ट्री का दौर जारी आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

इसके अलावा गाजीपुर में बोले अख‍िलेश यादव- "नीतीश केवल चुनावी चेहरा, नहीं बनेंगे मुख्‍यमंत्री", आजमगढ़ में साब‍िर भगा ले गया हिंदू युवती, मतांतरण की जानकारी म‍िलते ही हुई बरामदगी और जौनपुर में काशी विश्वनाथ का दर्शन कर अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवेलर ट्रक से टकराई, 11 घायल आद‍ि खबरें पूर्वांचल में चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाप 10 खबरें : चक्रवात मोंथा के प्रभाव से वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में हो रही बार‍िश, बूंदाबांदी से पारा धड़ाम वाराणसी : बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” बुधवार की शाम 5:30 बजे छत्तीसगढ़ के आसपास अवदाब के रूप में संकेंद्रि‍त हो गया था। गुरुवार को भी सुबह वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल में तापमान में कमी के साथ ही बूंदाबांदी का रुख बना रहा। आगामी 12 घंटों में यह लगभग उत्तरी दिशा में आगे बढ़ने के साथ कमजोर पड़कर सुस्पष्ट निम्नदाब क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन इसके अवशेष के प्रभाव से 30-31 अक्टूबर को दक्षिणी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। नगर निगम को चार जोन में बांटने के आरोप का प्रशासन ने क‍िया खंडन, कांग्रेस ने ल‍िया श्रेय

वाराणसी : अपर नगर आयुक्त ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में जनसंख्या के वर्तमान प्रक्षेपण के आधार पर नगर निगमों को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत जनसंख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित कर पुनरीक्षण एवं पुनर्गठन किया जा रहा है। इसमें पांच लाख की जनसंख्या पर एक जोन का गठन किया गया है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। जिसमें जोन की संख्या 04 निर्धारित की गयी है। नावों का पंजीकरण और संचालन अब भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा

वाराणसी : गंगा में देव दीपावली पर अनोखा जल उत्‍सव नजर आएगा। नौकाओं से गंगा में ट्रैफ‍िक जाम की नौबत आ जाएगी। ल‍िहाजा गंगा में नौकाओं की भीड़ भी अब एक बड़ी चुनौती नजर आने लगी है। अब गंगा में नौकाओं के संचालन और यातायात का नि‍यंत्रण अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करेगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी है कि गंगा में संचालित नावों का नियंत्रण वाराणसी जल पुलिस द्वारा किया जाता है। पहले जनपद में नावों का पंजीकरण और सीएनजी संचालन का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता था। बुद्ध अस्थि दर्शन से शुरू होगा मूलगंध कुटी मंदिर का वार्षिकोत्सव

वाराणसी: सारनाथ स्थित महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर का 94वां वार्षिकोत्सव 3 नवम्बर से भगवान बुद्ध अस्थि दर्शन के साथ चार दिवसीय समारोह की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर बौद्ध मंदिर और परिसर को पंचशील झंडों से सजाया गया है। यह जानकारी मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर के विहाराधिपति भिक्षु आर सुमित्ता नन्द थेरो ने गुरुवार को महाबोधि सोसाइटी कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि 3 से 5 नवम्बर तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मूलगंध कुटी बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध अस्थि अवशेष का दर्शन होगा। वाराणसी में ईसीजी जांच एवं थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया से हृदय रोगियों को मिली जीवनरक्षक सुविधा

वाराणसी : जनपद वाराणसी के शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ईसीजी की सुविधा प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही है। इस माह में अब तक कुल 3048 ईसीजी परीक्षण किए गए हैं, जिनसे हृदय एवं श्वसन रोगों से संबंधित गंभीर बीमारियों की समय पर जानकारी प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि इस अवधि में छह रोगियों को इंजेक्शन टेनेक्टप्लेस लगाकर थ्रांबोलाइसिस प्रक्रिया के माध्यम से जीवनरक्षा की गई। कठपुतली नाटक 'हिन्द के सरदार' का काशी में हुआ प्रथम प्रदर्शन

वाराणसी : भारत के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सामाजिक संस्था आशा ट्रस्ट के तत्वावधान में क्रिएटिव पपेट आर्ट्स ग्रुप द्वारा सरदार पटेल के जीवनवृत्त पर आधारित कठपुतली नाटक “हिन्द के सरदार” का प्रदर्शन भंदहा कला कैथी स्थित आशा लाइब्रेरी में किया गया। यह नाटक पटेल जी के जीवन पर आधारित देश का पहला कठपुतली नाटक है, जिसमें कुल 78 कठपुतलियों का प्रयोग किया गया है। 54 मिनट की इस प्रस्तुति में 6 कठपुतली कलाकारों ने भाग लिया। दालमंडी की सूरत बदलने के ल‍िए द‍िन भर चली कवायद, रज‍िस्‍ट्री का दौर जारी

वाराणसी : दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। गुरुवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने अच्छू मियां कटरा में एक भवन का नाप-जोख किया और उस पर लाल निशान लगा दिया। इसके साथ ही क्षेत्र में मुनादी कराई गई कि जिन भवनों को चिन्हित किया गया है, उनके मालिक चौक थाना परिसर में लगाए गए कैंप में जाकर रजिस्ट्री करवा लें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भवन मालिक ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में बोले अख‍िलेश यादव- "नीतीश केवल चुनावी चेहरा, नहीं बनेंगे मुख्‍यमंत्री"

गाजीपुर : सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए ने बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को केवल चुनावी चेहरा बनाया है। वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों का उदाहरण भी दिया। दोहराया कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। गठबंधन उनका सहयोग करेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनपर बनी फिल्म को भाजपा का कोई विधायक देखने नहीं पहुंचा। उनकी सरकार थियेटर में ही गिर गई। आजमगढ़ में साब‍िर भगा ले गया हिंदू युवती, मतांतरण की जानकारी म‍िलते ही हुई बरामदगी

आजमगढ़ :अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में कथित मतांतरण मामले में गायब युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन युवती के मिलने से उसके परिवार ने राहत की सांस ली है।मकदुमपुर गांव की 21 वर्षीय युवती को गांव के ही एक विशेष वर्ग के युवक ने बहला-फुसला कर भगा लिया था। युवती के पिता, राम हरख राजभर ने गांव के एक युवक साबिर पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पुत्री का मतांतरण कराने के उद्देश्य से उसे भगा लिया। काशी विश्वनाथ का दर्शन कर अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रैवेलर ट्रक से टकराई, 11 घायल