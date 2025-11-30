Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi top 10 news, 30 November 2025 : कफ सीरप मामले में मुख्‍य आरोप‍ित के प‍िता गिरफ्तार, 'मन की बात' में काशी तमिल संगमम, 86 साइलेंसर पर चला बुलडोजर सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:10 PM (IST)

    वाराणसी, 30 नवंबर 2025 की मुख्य खबरें: कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी के पिता की गिरफ्तारी हुई। 'मन की बात' में काशी तमिल संगमम की चर्चा से इस आयोजन को राष्ट्रीय पहचान मिली। सोनभद्र में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए मोडीफाइड 86 साइलेंसरों पर बुलडोजर चलाया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    एक ही खबर में पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में रव‍िवार को कफ सीरप के मामले में मुख्‍य आरोप‍ित के प‍िता के पकड़े जाने के बाद कई अन्‍य कार्रवाइयों के रास्‍ते खुले हैं। जांच एजेंस‍ियों ने भी अब पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है क‍ि अब जल्‍द ही अन्‍य खुलासे होंगे। इसके अलावा भी र‍वि‍वार को कई अन्‍य खबरें चर्चा में रहीं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी की खबरों में 'मन की बात' में काशी तमिल संगमम पर बोले पीएम, वाराणसी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अभ्यर्थी पकड़ाया, अफगानी नागरिक की हो रही जांच-पड़ताल, BHU में ‘काशी तमिल संगमम् 4.0’ के लिए ‘रन फॉर KTS’ का आयोजन, रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत आद‍ि खबरें प्रमुख थीं। 

    वहीं पूर्वांचल की खबरों में कफ सीरप मामले के मास्‍टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा, सोनभद्र में जांच में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसर पर चला बुलडोजर, सोनभद्र में एनसीएल जयंत सीएचपी में करंट की चपेट से संविदा श्रमिक की मौत, आजमगढ़ में गोवंश लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, भदोही में गोवंशीय पशु को बचाने में कार खड़े डंपर में घुसी, दो की मौत आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

     

     

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें

    'मन की बात' में काशी तमिल संगमम पर बोले पीएम, उत्‍तर से दक्षि‍ण के संबंधों पर कही यह बात

    वाराणसी : नवंबर माह के अंतिम दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में काशी के आयोजन पर चर्चा की। मोदी ने कहा, "साथियो, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है।मैं बात कर रहा हूँ – 'काशी तमिल संगमम' की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी-तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी-तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है – Learn Tamil – तमिल करकलम्।

    वाराणसी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अभ्यर्थी पकड़ाया

    वाराणसी : कैंट क्षेत्र स्थित कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) परीक्षा के दौरान नकल का गंभीर मामला सामने आया। परीक्षा में एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कमरा संख्‍या– पांच में परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी विनोद कुमार यादव, रोल नंबर 6115862, पुत्र राम दौर यादव, निवासी अजोसी, थाना सिकरारा, जौनपुर, पर निगरानी दल को संदेह होने पर जांच की गई।

    वाराणसी में पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक की हो रही जांच-पड़ताल

    वाराणसी : कछवांरोड पर शनिवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक सवार अफगानी नागरिक को हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल की जा रही हैं। अफगानी नागर‍िक के पास से यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीस की ओर से जारी रिफ्यूजी कार्ड व मोबाइल फोन मिला हैं। आईबी व एलआईयू की टीम कार्ड के सत्यापन समेत नागरिकता की जांच-पड़ताल कर रही हैं। थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि अफगानिस्तान के काबुल निवासी पीर बादशाह बाइक पर सवार होकर कोलकाता से नागपुर जा रहा था।

    BHU में ‘काशी तमिल संगमम् 4.0’ के लिए ‘रन फॉर KTS’ का आयोजन

    वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में ‘रन फॉर केटीएस 4.0’ मैराथन का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आगामी काशी तमिल संगमम् 4.0 (KTS 4.0) के संदर्भ में आयोजित किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को होना है। इस मैराथन ने छात्रों में ऊर्जा, सांस्कृतिक एकता और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को और मजबूत किया। कार्यक्रम की शुरुआत BHU के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, “BHU अपने आप में एक राष्ट्र की तरह है, जहाँ देशभर से छात्र अध्ययन करने आते हैं।

    वाराणसी में रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत

    वाराणसी : जंसा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के सामने रविवार सुबह 9बजे रेलवे ट्रैक पार करते समय एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार खेमापुर गांव की रहने वाली माधुरी देवी रोज की तरह रेलवे ट्रैक पार कर सोनबरसा गांव स्थित एक दोना पत्तल कारखाने में काम करने जा रही थी। इसी दौरान वाराणसी से भदोही की तरफ जा रही ट्रेन के गुजरने के तुरंत ही दूसरी ट्रैक पर भदोही से वाराणसी की जा रही तेज रफ्तार ट्रेन आ गईं। जिसकी चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    कफ सीरप मामले के मास्‍टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा

    सोनभद्र : कफ सीरप मामले के मास्‍टरमाइंड और भगोड़े शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को सोनभद्र पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह कहीं भागने की तैयारी कर रहे थे। सोनभद्र पुलिस ने बताया कि अवैध रूप से कफ सीरप के कारोबार की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

    सोनभद्र में जांच में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसर पर चला बुलडोजर

    सोनभद्र : यातायात माह के तहत चलाये गए अभियान में पकड़े गए मोडिफाइड 86 साइलेंसरों पर रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात डा. चारू द्विवेदी की अगुवाई में बुल्डोजर चलाया गया। सभी को नष्ट कर दिया गया। एएसपी ने बताया कि यातायात माह में थाना पुलिस अथवा यातायात पुलिस ने विभिन्न चेकिंग प्वाइंटों पर मोडिफाइड 86 साइलेंसर को पकड़ा था। हिदायत दी गई कि इस तरह के साइलेंसर युक्त वाहन चलाते हुए पाए गए तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

    सोनभद्र में एनसीएल जयंत सीएचपी में करंट की चपेट से संविदा श्रमिक की मौत

    सोनभद्र : सीमा से सेट मध्य प्रदेश सिंगरौली जनपद में स्थित एनसीएल जयंत परियोजना के कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) में रविवार अपराह्न एक संविदा श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान चकरिया गांव निवासी अरविंद खैरवार के रूप में हुई है, जो एचडी सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डिंग का कार्य करता था। रविवार अपराह्न लगभग 12 बजे अरविंद वेल्डिंग मशीन को स्थानांतरित कर रहा था, तभी मशीन में अचानक करंट आ गया और वह उसकी चपेट में आ गया।

    आजमगढ़ में गोवंश लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, बिहार ले जाने की थी तैयारी

    आजमगढ़ : पवई थाना की पुलिस ने रामपुर खुर्द गांव के पास रविवार की सुबह गोवंश लदे एक ट्रक को जब्त किया है। अंधेरे का लाभ उठा कर चालक भागने में कामयाब रहा। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली क‍ि एक ट्रक में गोवंश लाद कर सुल्तानपुर के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम घेराबंदी कर ट्रक की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद उक्त संदिग्ध ट्रक सामने से आते हुए दिखाई पड़ा।

    भदोही में गोवंशीय पशु को बचाने में कार खड़े डंपर में घुसी, दो की मौत, चार की हालत गंभीर

    भदोही : औराई कोतवाली के तिउरी गांव के पास रविवार की सुबह दस बजे हाईवे पर घूम रहे गोवंशीय पशु को बचाने में एक ही परिवार के छह लोगों से भरी हुंडई कार हाईवे किनारे खड़े डंपर में घुस गई। कार चला रहे वाराणसी के गिलटबजार शिवपुर के 38 वर्षीय विनय श्रीवास्तव और उनकी 35 वर्षीय बहन श्वेता की मौत हो गई। जबकि उनकी 32 वर्षीय पत्नी श्रेया श्रीवास्तव, 46 वर्षीय मौसी सीमा देवी, 48 वर्षीय चाची अंजनी श्रीवास्तव और 10 वर्षीय भाई जैकेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

    नोट : पूर्वांचल और वाराणसी की अन्‍य खबरों के ल‍िए क्‍ल‍िक करें www.jagran.com