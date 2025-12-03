Varanasi top 10 news, 3 December 2025 : अधिवक्ता की मौत पर सवाल, अजय राय ने लगाए आरोप और गार्ड की गोली से युवक की मौत सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में बुधवार को कई खबरें चर्चा में बनी रहीं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम और सोनभद्र में कफ सीरप घोटाले वाले आरोपित के पिता को अदालत द्वारा रिमांड भी चर्चा में रही। इसके साथ ही मौसम और अन्य हादसों की खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।
वाराणसी की प्रमुख खबरों में अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की संदिग्ध मौत पर उठे सवाल, अजय राय ने लगाए गंभीर आरोप, गंगा में वृद्ध ने दी जान, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मार्च निकालकर रुसी राष्ट्रपति पुतिन के आने का किया स्वागत और जिलाधिकारी ने एसआईआर कार्यों का किया औचक निरीक्षण आदि खबरें रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्चांचल की टॉप 10 खबरें :
अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की संदिग्ध मौत पर उठे सवाल, पत्नी ने लगाई गुहार
वाराणसी : बर्थरा कला गांव के निवासी अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पत्नी भारती सिंह ने चौबेपुर थाने में तहरीर देकर कई लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने अभी तक हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया। भारती ने बताया कि इससे पहले 30 नवंबर 2024 को भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। भारती सिंह का आरोप है कि कुछ लोग उनके पति की हत्या के मामले को समझौते के जरिए दबाने का प्रयास कर रहे हैं।
अजय राय ने लगाए गंभीर आरोप, कहा - "बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद “दामाद” जैसी VVIP ट्रीटमेंट," देखें वीडियो
वाराणसी : कफ सीरप प्रकरण के चर्चा में आने के बाद से ही इससे जुड़ी कड़ियों को लेकर पुलिस सक्रिय है। प्रदेश और प्रदेश से बाहर तक कार्रवाई कर करोड़ों के इस कफ सीरप कांड को लेकर रोज कार्रवाई चर्चा में बनी हुई है। वहीं इसी मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहे बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को लेकर पुलिस और सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा हमला बोला हैं।
गंगा में वृद्ध ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा - 'मेरे साथ धोखा हुआ, पैसा लोगों ने नहीं दिया'
वाराणसी : दशाश्वमेघ थाने के बड़ा देव मोहल्ले में हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान और आवास है। सुरेन्द्र केशरी उर्फ मुन्ना, 67 वर्ष, यहां रहते थे। उनके तीन लड़कियां और एक पुत्र है। बीते दिन, ढाई बजे, सुरेन्द्र अपने कर्मचारी के साथ घर से बिना बताये निकले और दशाश्वमेघ पहुंचे, जहां गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी ने बताया कि सुरेन्द्र ने उन्हें नाश्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वे लौटे तो सुरेन्द्र नहीं दिखे। तत्काल सूचना परिवार को दी गई। परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और खोजने पर गणेश घाट पर शव मिला, जिसे बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में मार्च निकालकर रुसी राष्ट्रपति पुतिन के आने का किया स्वागत
वाराणसी : एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आने का शोर है तो दूसरी ओर पीएम के संसदीय क्षेत्र में पुतिन के आने का स्वागत विशाल भारत संस्थान द्वारा ‘भारत-रूस मैत्री मार्च’ निकालकर किया गया। मोदी और पुतिन के पोस्टर के साथ निकला मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार तक गया। भारत रूस सम्बन्ध जिन्दाबाद, भारत रूस की दोस्ती, दुनिया के लिए जरूरी जैसे नारे लगाए जा रहे थे। पुतिन के आने की खुशी उसी तरह मनाई जा रही थी, जैसे किसी मेहमान के आने पर मनाया जाता है।
जिलाधिकारी ने एसआईआर कार्यों का किया औचक निरीक्षण, बूथों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश
वाराणसी : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्रों की फीडिंग और मैपिंग के कार्यों का बुधवार को जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कटिंग मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज तथा कम्पोजिट विद्यालय, कबीरचौरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फीडिंग और मैपिंग की अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बूथवार ड्यूटी पर लगे कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की और कुछ कार्मिकों से मैपिंग और फीडिंग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की।
आजमगढ़ में कैश वैन के गार्ड की बंदूक से चली गोली, एक की मौत, कैश वैन सहित गार्ड फरार
आजमगढ़ : फूलपुर नगर पंचायत में कैश वैन के गार्ड की बंदूक से गोली चलने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एसआइएस सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन के गार्ड अजय सिंह और रविंद्र नाथ सिंह फूलपुर बाजार स्थित यूनियन बैंक में कैश डिलेवरी करने आए थे। इसी दौरान सड़क पार कर रहे गार्ड अजय सिंह को बाइक वाले ने धक्का मार दिया और बंदूक चल गई।
डीडीयू जंक्शन के फुट ओवरब्रिज से 35 लाख से अधिक की नकदी बरामद, हिरासत में युवक
चंदौली : पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल व राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार की देर रात 35 लाख 33 हजार रुपए से अधिक की नकदी बरामद की है। जंक्शन पर चेकिंग के दौरान हुई इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बरामद नकदी 500 रुपए के नोट हैं। आरपीएफ व जीआरपी ने जिस युवक को हिरासत में लिया है वह रुपयों को प्रयागराज से वाराणसी ले जा रहा था। बता दें कि पीडीडीयू जंक्शन के पैदल गामी पुल क्षेत्र में हुई।
गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ-तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, साथी अंधेरे में हुआ फरार
गाजीपुर : स्वाट टीम और सुहवल थाना पुलिस की मंगलवार की रात संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर गौ-तस्कर मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। रात में रजागंज क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गोवंश से भरा पिकअप और दो बाइक सवार तस्कर गहमर की ओर जा रहे हैं। कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन दिखने पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवारों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।
जौनपुर में विवाहिता की मौत, पति देवर समेत छह पर दहेज हत्या का मुकदमा
जौनपुर : बरसठी थाना के बारीगाव (जुब्बापुर) गांव में मंगलवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता प्रीती की मौत हो गईं। मौके पर पहुंचे मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष के पति देवर समेत छह लोगों पर बहन की गला दबा कर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। भदोही जनपद के मानिकपट्टी रया निवासी नंदन मिश्रा ने पुलिस से शिकायत की कि मेरी बहन की शादी सात मई 2021 को बारीगांव (जुब्बापुर) निवासी राहुल मिश्रा के साथ हुई थी।
कफ सीरप तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला एनडीपीएस न्यायालय में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
सोनभद्र : कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लाए गए कफ सीरप के तस्कर वाराणसी निवासी भोला प्रसाद जायसवाल को सोनभद्र पुलिस ने बुधवार को दोपहर बाद जनपद के एनडीपीएस न्यायालय में पेश किया। यहां न्यायालय ने आरोपित को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सौंपने का आदेश दिया। इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दिया कि आरोपित भोला प्रसाद जायसवाल पूरे परिवार के साथ थाइलैंड भागने की फिराक में था।
