    Varanasi top 10 news, 29 October 2025 : दालमंडी में चौड़ीकरण शुरू, राष्‍ट्रपत‍ि संग काशी की श‍िवांगी और गंगा में अन‍ियंत्र‍ित हुई नाव सहि‍त पढ़ें टाॅप 10 खबरें﻿

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:19 PM (IST)

    वाराणसी, 29 अक्टूबर 2025 की मुख्य खबरों में दालमंडी में चौड़ीकरण का काम शुरू होना शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। राष्ट्रपति के साथ काशी की शिवांगी की मुलाकात हुई। गंगा नदी में एक नाव अनियंत्रित हो गई थी, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं। शहर में अन्य विकास कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं।

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टाॅप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news: वाराणसी और पूर्वांचल में बुधवार को मौसम का रुख तल्‍ख बना रहा। रात में हुई बार‍िश के बाद द‍िन में भी कई जगह बूंदाबांदी दर्ज की गई। उमस से राहत म‍िली और ठंडी हवाओं के जोर के बीच मौसम सुहाना बना रहा। वहीं इसके अलावा भी वाराणसी और पूर्वांचल में कई प्रमुख घटनाएं चर्चा में बनी रहीं। 

    वाराणसी में दालमंडी में चौड़ीकरण का काम शुरू, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद, राष्‍ट्रपत‍ि के साथ वाराणसी की श‍िवांगी स‍िंह की जारी तस्‍वीर ने द‍िलाई आपरेशन सि‍ंदूर की याद, पूर्वांचल में बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान, वाराणसी में बीच गंगा की धारा में अन‍ियंत्र‍ित हुई नाव, ज्ञानवापी के सीलबंद तालाब पर लगे ताला का कपड़ा बदलने पर आदेश दस नवंबर को, बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला में दिखा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का अनोखा संगम, ‘अंवरा तरे’ अक्षय नवमी पर सुलगेगा अहरा, जमेगी भोज की पंगत, उपमुख्यमंत्री ने दवा लिखने में मनमानी करने वाले डाक्टरों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    पूर्वांचल में बलिया में बकरी के बच्चे को लेकर मामूली विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या और चंदौली में सेल्फी लेते समय चंद्रप्रभा नदी में डूबे पियूष और यश का शव मिला आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं। 

    दालमंडी में चौड़ीकरण का काम शुरू, कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद

    वाराणसी : दालमंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत, प्रशासन ने मुआवजा प्राप्त कर चुके दुकानदारों से दुकानों को खाली करवाने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। लोक निर्माण विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंचकर दुकानों को खाली करवाना शुरू किया है। दोपहर में एडीएम सिटी आलोक सिंह के साथ डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल पुलिस फोर्स के साथ चौक स्थित दाल मंडी के अंदर बनी दुकानों को खाली करने के लिए पहुंचे।

    राष्‍ट्रपत‍ि के साथ वाराणसी की श‍िवांगी स‍िंह की जारी तस्‍वीर ने द‍िलाई आपरेशन सि‍ंदूर की याद

    वाराणसी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राफेल विमान में उड़ान भरी, जिससे राफेल की मारक क्षमता का स्मरण एक बार फिर लोगों के मन में जागृत हुआ। आपरेशन स‍िंंदूर के दौरान पाक मीडिया द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार की भी याद आई, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने राफेल को मार गिराया है और वाराणसी निवासी राफेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह उसके कब्जे में हैं। हालांकि उस समय वाराणसी में शिवांगी के परिवार ने इसे पाकिस्तान का दुष्प्रचार बताया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आधिकारिक एक्स हैंडल से शिवांगी सिंह के साथ एक तस्वीर साझा की गई है, जिसमें शिवांगी उनके साथ खड़ी नजर आ रही हैं।

    पूर्वांचल में बेमौसम बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान

    वाराणसी : पूर्वांचल में लगातार हो रही बारिश ने किसानों के लिए राहत और दुश्वारी दोनों का कारण बनी है। इस मौसम का सबसे अधिक प्रभाव धान की फसल पर पड़ा है। कई जिलों में तेज हवाओं के चलते फसलें गिर गई हैं, जबकि कई स्थानों पर बोरों में रखी फसलें भीग चुकी हैं। इसके अलावा, श्री अन्‍न की पौध भी इस बेमौसम बारिश से प्रभावित हुई है।अरब सागर में बने चक्रवाती अवदाब से उत्पन्न बादलों के कारण हो रही बारिश ने कटाई के लिए रखी गई धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, मोंथा के प्रभाव से गुरुवार और शुक्रवार को भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

    वाराणसी में बीच गंगा की धारा में अन‍ियंत्र‍ित हुई नाव, एनडीआरएफ ने 20 लोगों को बचाया

    वाराणसी : गंगा नदी में बुधवार की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया, जब गंगा में सैलानियों से भरी एक नाव बेकाबू हो गई और उसमें सवार लगभग 20 सैलानी फंस गए। मौसम की खराबी के कारण, दोपहर करीब डेढ़ बजे तेज हवाओं और बारिश के बीच नाव अनियंत्रित हो गई, जिससे लोग नदी में गिरने लगे। इस स्थिति की जानकारी मिलते ही, देश के विभिन्न हिस्सों से आए यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। हालांकि, मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता से पहुंचकर सभी फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित दूसरी नाव में ले जाकर नदी के किनारे छोड़ा, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।

    ज्ञानवापी के सीलबंद तालाब पर लगे ताला का कपड़ा बदलने पर आदेश दस नवंबर को

    वाराणसी : ज्ञानवापी के सीलबंद तालाब पर लगे ताले के कपड़े को बदलने के आदेश के लिए जिला जज संजीव शुक्ला ने दस नवंबर की तिथि निर्धारित की है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग करने वाली महिलाओं की ओर से उपस्थित वकील मान बहादुर सिंह और सुधीर त्रिपाठी ने जर्जर हो चुके कपड़े को बदलने की मांग दोहराई। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील एखलाक अहमद, रईस अहमद और तौहिद खान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रार्थना पत्र पर पुनः आपत्ति जताई।

    बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला में दिखा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का अनोखा संगम

    वाराणसी : देव दीपावली और गंगा महोत्सव के अवसर पर चौकाघाट स्थित अर्बन हाट, सांस्कृतिक संकूल में (24 अक्टूबर-23 नवंबर) तक आयोजित 31 दिवसीय बनारस महोत्सव हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन बुधवार को प्रदेश के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा कि यह मेला भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का अनोखा संगम है।

    ‘अंवरा तरे’ अक्षय नवमी पर सुलगेगा अहरा, जमेगी भोज की पंगत, कहीं पूड़ी-सब्जी तो कहीं बाटी-चोखा की सुवास

    वाराणसी : नए युग की पीढ़ियां भले ही दाल-भात लौकी की तरकारी से आगे बढ़ पिज्जा-बर्गर तक पहुंच चुकी हों, परंतु कुछ पर्व उन्हें नितांत सनातन परंपरा से जोड़ सनातन की वैविध्यता व वैज्ञानिकता से परिचित कराते हैं। इसी तरह का एक आरोग्य पर्व अक्षय नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी गुरुवार को मनाई जाएगी, जब ‘अंवरा तरे’ अहरे सुलगेंगे और परिवार, कुटुंब, इष्ट-मित्रों संग जमेगी भोज की पंगत। कहीं बाटी-चोखा दाल तो कहीं पूड़ी-सब्जी, खीर की सुवास वातावरण में होगी, आस्था, श्रद्धा और परंपरा के बीच स्वास्थ्य की चर्चा होगी और लोग अमृत तुल्य आंवला के महात्म्य से अवगत होंगे।

    उपमुख्यमंत्री ने दवा लिखने में मनमानी करने वाले डाक्टरों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

    वाराणसी :उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इसमें उनका तेवर सख्त दिखा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों में अब एक भी दवा की कमी नहीं होनी चाहिए। मानक के अनुरूप 100 प्रतिशत दवाएं हमेशा उपलब्ध रहें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संदीप चौधरी को व्यवस्था सुनिश्चित न कराने को लेकर फटकार लगाई। कहा, ब्रांड नेम की या बाहरी दवाएं लिखने वाले डाक्टरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए।

    बलिया में बकरी के बच्चे को लेकर मामूली विवाद में महिला की पीट-पीटकर हत्या

    बलिया : सिकंदरपुर क्षेत्र के चकखान गांव में बुधवार को बकरी के बच्चे के घर में घुसने को लेकर मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। पिटाई के कारण नेटर नट की पत्नी विक्की देवी (35) गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्वजन आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि यहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। चकखान गांव में नट विरादरी का परिवार रहता है। सुगिया देवी व विंदु देवी का परिवार पड़ोसी हैं। आरोप है कि सुगिया देवी की बकरी का एक बच्चा विंदु देवी के घर घुस गया और वहां रखा खाना जूठा कर दिया।

    चंदौली में सेल्फी लेते समय चंद्रप्रभा नदी में डूबे पियूष और यश का शव मिला

    चंदौली : छठ पूजा के अवसर पर नाव पर सवार होकर सेल्फी लेने के दौरान नाव पलट जाने से चंद्रप्रभा नदी में गिरकर लापता हुए पियूष और यश के शव बुधवार की सुबह नदी में उतराए मिले। शवों को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद से ग्रामीण और प्रशासन लगातार नदी में डूबे किशोरों की तलाश कर रहे थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने काफी खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदी के किनारे लापता किशोरों के बारे में जानने के लिए जुटे रहे।

    नोट : वाराणसी और पूर्वांचल की अन्‍य प्रमुख खबरों के ल‍िए क्‍ल‍िक करें - www.jagran.com