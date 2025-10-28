जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top 10 news: वाराणसी सह‍ित समूचे पूर्वांचल में मंगलवार को सुबह छठ का आयोजन धूम धाम से हुआ। वहीं दूसरी ओर द‍िन भर बादलों की सक्र‍ियता भी बनी रही। बादलों की आवाजाही के बीच सोनभद्र सह‍ित कई ज‍िलों में बार‍िश और बूंदाबांदी दर्ज की गई। ज‍िसकी वजह से तापमान में कमी आई है।

वाराणसी की खबरों में बार‍िश के बाद ठंड में इजाफा, मध्य प्रदेश से वाराणसी आए अध्यापक ने होटल के कमरे में आत्महत्या की, वाराणसी में किसानों को गेहूं का बीज मिलना शुरू, योगी सरकार के प्रयास से बनारस के घाटों पर होगा संगीत, वाराणसी में वाटर मेट्रो की तैयारी, बीएचयू वैज्ञानिक ने ड्रैगन फ्रूट के छिलकों से दही को बनाया अधिक पौष्टिक आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वहीं पूर्वांचल की खबरों में पाकिस्तान बार्डर पर मानसिक रोगी को बीएसएफ ने हिरासत में लिया, बलिया में छठ पर्व पर कार्बाइड गन ने छीन ली किशोर की आंख की रोशनी, चंदौली में दो महिला और एक बच्चे की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत, चंदौली में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की हत्या, भूसे में मिला शव आद‍ि चर्च‍ित खबरें रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख खबरें : वाराणसी में बार‍िश के बाद ठंड में इजाफा, मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया अलर्ट वाराणसी : पूर्वांचल में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर है। उमस के बाद सोमवार को सुबह और शाम से रात तक बार‍िश होने के बाद मौसम का रुख आधी रात के बाद बदल गया। आधी रात के बाद बादल कम हुए तो आसमान साफ होने के बाद ठंड में इजाफा हुआ। हालांक‍ि मंगलवार की सुबह हल्‍के बादलों के बीच सूरज की रोशनी भी ख‍िली और ठंडी हवाओं ने स‍िहरन भी दी। पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने अवदाब के प्रभाव से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे दिन बादल घिर रहे। शाम होते ही सात बजे से बेमौसम शुरू हुई रिमझिम वर्षा देर रात तक जारी रही। मध्य प्रदेश से वाराणसी आए अध्यापक ने होटल के कमरे में आत्महत्या की

वाराणसी : चौक थाना क्षेत्र के बुलानाला स्थित काशिका होटल में एक 35 वर्षीय अध्यापक, विनोद साहू ने पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक विनोद साहू, जो बुड़ा खेड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी थे, की यह दुखद घटना 26 तारीख की रात को हुई। होटल के रूम नंबर 202 में विनोद साहू ने आत्मघाती कदम उठाया। 27 तारीख की सुबह जब होटल के कर्मचारी कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने विनोद साहू को पंखे से लटका हुआ पाया। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वाराणसी में किसानों को गेहूं का बीज मिलना शुरू, 15 नवंबर तक बुआई का लक्ष्य

वाराणसी : रबी अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय पर सरसों, चना, मटर और गेहूं का बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष भी जनपद के सभी आठ राजकीय कृषि बीज गोदामों से बीज उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही, उच्च गुणवत्ता का बीज और अनुदान का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए इस बार 8 राजकीय कृषि बीज गोदामों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के तीन केंद्रों से भी बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। योगी सरकार के प्रयास से बनारस के घाटों पर होगा संगीत, काशी गंगा महोत्सव में भक्ति रस की सरिता बहाएंगे हंसराज रघुवंशी

वाराणसी : देव दीपावली से पहले काशी के घाटों पर संगीत, नृत्य व लोक कलाओं की संगीतमय सरिता बहेगी। मां जान्हवी के पावन तट पर इस वर्ष गंगा महोत्सव का आयोजन 1 से 4 नवम्बर तक किया जाएगा। योगी सरकार के प्रयास से राजघाट पर देशभर के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर काशी की इस सांस्कृतिक परंपरा को और भव्य बनाएंगे जिनमें शास्त्रीय, भक्ति तथा लोक संगीत का अद्भुत संगम दिखाई देगा। इस महोत्सव में गायक हंसराज रघुवंशी अपने भजनों से श्रोताओं को भक्ति रस से ओत-प्रोत करेंगे। वहीं, पद्मश्री मालिनी अवस्थी अपने लोक गायन से उत्तर भारत की लोक परंपराओं को जीवंत करेंगी। वाराणसी में वाटर मेट्रो की तैयारी, इस साल के अंत तक संचालन के ल‍िए सर्वे का लक्ष्‍य

वाराणसी : यूपी के वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज समेत देश के 18 शहरों में वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का खाका तैयार किया है। अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत आईडब्ल्यूएआई की ओर से कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को सर्वे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी शहरों में सर्वेक्षण का कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। बीएचयू वैज्ञानिक ने ड्रैगन फ्रूट के छिलकों से दही को बनाया अधिक पौष्टिक

वाराणसी : बी.आर.ए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर प्रो. दिनेश चंद्र राय ने खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उनका शोध-पत्र उच्च गुणवत्ता वाले Q1 जर्नल फूड केमिस्ट्री: एडवांसेज़ में प्रकाशित हुआ है, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर लगभग 4.8 है। इस शोध में ड्रैगन फ्रूट के छिलकों का उपयोग करके दही को और पौष्टिक बनाने की वैज्ञानिक विधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे छोड़े गए ड्रैगन फ्रूट के छिलके, जो एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं, को दही जैसे खाद्य उत्पादों के लिए एक प्रीमियम और पौष्टिक घटक में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रो. राय ने बताया कि यह अध्ययन 'न्यूट्रिएंट सर्कुलैरिटी' के सिद्धांत पर आधारित है। पाकिस्तान बार्डर पर मानसिक रोगी को बीएसएफ ने हिरासत में लिया, जांच में जुटी पुलिस

आजमगढ़ : बरदह थाना क्षेत्र के ग्रामसभा भैंसकुर निवासी कबिलास पुत्र पंचमराम (उम्र 41 वर्ष) को पंजाब स्थित पाकिस्तान बार्डर के निकट बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया है। कबिलास दो वर्ष पूर्व घर से लापता हो गए थे। सूचना मिलने पर बरदह थाने की पुलिस ने कबिलास के घर जाकर जांच की। पुलिस रिकॉर्ड और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि कबिलास पिछले दो वर्षों से लापता हैं और वे 12 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिसका उपचार चल रहा था। बलिया में छठ पर्व पर कार्बाइड गन ने छीन ली किशोर की आंख की रोशनी

बलिया : छठ पर्व की खुशियों के बीच जिले के गड़वार ब्लाक के सिहांचवर कला गांव में सोमवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। कार्बाइड गन चलाने की तैयारी कर रहे 16 वर्षीय नीतीश प्रजापति की बाईं आंख गंभीर रूप से झुलस गई। डाक्टरों के अनुसार, किशोर की कार्निया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब केवल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प बचा है। नीतीश प्रजापति पुत्र अवधेश प्रजापति शाम को कार्बाइड गन लोड कर रहा था। पहली बार फायर न होने पर उसने समझा कि गन खराब हो चुकी है। उसने गन को चौकी पर पटक दिया। तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ गन फट गई। चंदौली में दो महिला और एक बच्चे की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत

चंदौली : अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव के समीप अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मंगलवार की भोर में एक ही परिवार के मासूम सहित तीन लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। रेवसा गांव निवासी सुखराम की पत्नी कुमारी देवी 52 वर्ष, बहू चांदनी 27 वर्ष, पोता सौरभ कुमार 7 वर्ष के साथ मंगलवार को करीब 5 बजे भोर में मेघा बाबा का दर्शन कर जैसे ही नेशनल हाईवे किनारे से तीनों जाने लगे कि अचानक मुगलसराय की तरफ से जा रहे अनियंत्रित ट्रक इनको कुचलते हुए मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। चंदौली में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की हत्या, भूसे में मिला शव