वाराणसी: कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि एस आई आर की अंतिम तारीख को कम से कम 6 माह तक बढ़ाया जाए। राजनीत‍िक दलों का कहना है कि चार दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है।

वाराणसी में 28 दवा फर्मों के लाइसेंस निरस्त, टाटा के पिता के नाम पर भी दवा फर्म; जांच शुरू वाराणसी : एसटीएफ लखनऊ के हत्थे चढ़े कफ सीरप तस्करी में शामिल सिकरौल की वरुणा विहार कालोनी निवासी अमित सिंह टाटा ने कथित रूप से वाराणसी में अपने पिता के नाम पर फर्म पंजीकृत कराई थी इसी फर्म के जरिए कफ सीरप की तस्करी होती थी।अब इस फर्म को लेकर ड्रग विभाग ने चुप्पी साध ली है। पुलिस की एसआइटी ने जांच की बात कही है। इस फर्म पर कोतवाली थाने में केस भी दर्ज है।वाराणसी में दर्ज फर्म का नाम अन्विन्या मेडिकल एजेंसी है जो अमित के पिता अशोक कुमार सिंह के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है।

रोपवे के काम की वजह से गिरजाघर का रास्ता बंद, वाहन सवार हो रहे परेशान वाराणसी : रोपवे के काम के चलते गिरजाघर चौराहे की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। गोदौलिया, नई सड़क, लक्सा की तरफ से कोई वाहन उस ओर नहीं जा सकते हैं। शहर के सबसे अधिक व्यस्त रहने वाले चौराहे की तरफ से जाने वाले वाहनों के लिए कोई मार्ग तय नहीं किया गया है। इसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह गलियों की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं उनके सब्र का इम्तेहान ले रही हैं।

मीरजापुर में प्रयागराज के पिता-पुत्र समेत चार की कैंसर अस्‍पताल जाते समय सड़क हादसे में मृत्यु मीरजापुर: कछवां थाना क्षेत्र के कटका पड़ाव स्थित वाराणसी- प्रयागराज मार्ग पर शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में कार सवार कैंसर पीड़ित पिता व पुत्र के साथ ही चार अन्‍य लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा इतना घातक था कि‍ कार सवार ट्रक के नीचे पीछे की ओर से काफी भीतर तक जा घुसे। सुबह लगभग आठ बजे प्रयागराज के सोरांव थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी अनुराग यादव कैंसर पीड़ित अपने पिता श्याम कृष्ण यादव को स्विफ्ट कार से लेकर महामना कैंसर अस्पताल वाराणसी उपचार के लिए जा रहे थे।

आजमगढ़ में मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौके पर ही मौत आजमगढ़: निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा रेलवे स्टेशन के समीप सूरत जा रही ताप्ती गंगा ट्रेन से शुक्रवार दोपहर 2:45 के करीब वीडियो बना रहे एक 25 वर्षीय युवक की ट्रेन से गिरकर मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ से होकर सूरत जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में गोरख कुमार पुत्र मोहित कुमार उम्र 25 वर्ष ग्राम रकबा जलालपुर पोस्ट कोढ़वा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़। अपने पांच अन्य साथियों के साथ आजमगढ़ से सूरत रोजी-रोटी के लिए जा रहा था।

बल‍िया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, एक गंभीर बलिया : खजूरी थाना क्षेत्र के पटपर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार रात लगभग 9:30 बजे हुए सड़क हादसे में 41 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बाइक चला रहा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार, खड़सरा गांव निवासी संतोष कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह (41) पुत्र दरोगा सिंह और माधवेंद्र सिंह (40) पुत्र डॉ. प्रवीण सिंह गुरुवार की रात पटपर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाकर स्प्लेंडर बाइक से घर लौट रहे थे।

बल‍िया में भाजपा नेता सह‍ित दूल्‍हा दूल्‍हन स्‍टेज सह‍ित जा ग‍िरे जमीन पर, वीड‍ियो हो रहा वायरल बलिया : ज‍िले में भाजपा नेता के दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के दौरान स्टेज टूटने से भाजपा नेता समेत कई लोगों के नीचे आकर ग‍िरने की वजह से हड़कंप मच गया। स्‍टेज ग‍िरने की घटना देखते ही देखते सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गई। शहर के रामलीला मैदान में दूल्हा-दुल्हन का स्टेज टूटने से भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई लोग नीचे गिर गए जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। घटना बुधवार की बताई जा रही है लेकिन वीडियो गुरुवार को सामने आया है।

डीआरएम ने देर रात्रि रियल टाइम देखी फुट पेट्रोलिंग व पासिंग ट्रेनों की जांची रफ्तार चंदौली : पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना यात्री सुविधा व ट्रेनों के समयबद्ध परिचालन पर पूरा जोर दिए हैं। उन्होंने मंडल के अधिकारी व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है। इसी क्रम में गुरुवार की रात लगभग 11:10 पर वो बिना किसी को बताए डीडीयू जंक्शन पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने प्लेटफार्म तीन पर डाउन की 12398 महाबोधि एक्सप्रेस के इंजन में खड़े हो गए। महाबोधि रात्रि 11:25 पर जंक्शन से खुल गई। वो रात लगभग 12:49 सासाराम स्टेशन पर पहुंची।

जौनपुर में ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर खाते से उड़ा दी रकम जौनपुर : ऑनलाइन ज्वेलरी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर साइबर अपराधी नें लिंक भेजकर एक व्यक्ति के खाते से एक लाख ग्यारह हजार रूपये उड़ा दिए। ठगी का एहसास होते ही भुक्तभोगी नें साइबर थाना पर शिकायत दर्ज कराई है।मुकदमा दर्ज कर पुलिस छान-बीन मे जुट गई है। बदलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम तियरा निवासी रोमेश राजवंश पुत्र राम अवध राजवंश ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराया है।