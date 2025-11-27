Language
    Varanasi top10 news, 27 November 2025 : बीएचयू में बवाल, छात्राएं ट्रेन से कटीं और भाजपा कार्यकर्ता को पुल‍िस ने पीटा सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:38 PM (IST)

    वाराणसी, 27 नवंबर 2025 की मुख्य खबरों में बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन शामिल है, जहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। एक दुखद घटना में, एक छात्रा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इसके अतिरिक्त, एक भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा पीटा गया, इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को कई खबरें चर्चा में रहीं। वाराणसी में बीएचयू में हंगामा तो दूसरी ओर गाजीपुर में तीन छात्राओं के ट्रेन की चपेट में आने आद‍ि की घटनाएं पाठकों के बीच बनी रहीं। इसके अलावा कई अन्‍य ज‍िलों में हादसे की घटनाएं हुईं।   

    वाराणसी की खबरों में बीएचयू में बीपीएड और एमपीएड के नाराज छात्रों ने केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में मान्यता को लेकर कुलपति आवास पर प्रदर्शन, राजातालाब में भाजपा कार्यकर्ता को पुल‍िस ने पीटा, बूथ आकर भर रहे अपना फार्म, कोहरे ने अंचलों में पसारा पांव, कभी सोचा है, हम बीमार क्‍यों पड़ते हैं आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पूर्वांचल की खबरों में आजमगढ़ में बीते द‍िनों पराली जलाने पर 37 किसानों पर 92500 रुपये जुर्माना, गाजीपुर में ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जौनपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से लाखों की ठगी, जौनपुर में अजीत प्रजापति को मिली भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान, मीरजापुर में अहरौरा के पत्थर खदान में पोकलेन के धक्के से मुंशी की मृत्यु आद‍ि खबरें द‍िन भर चर्चा में रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की प्रमुख घटनाएं

    बीएचयू में बीपीएड और एमपीएड के नाराज छात्रों ने केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में मान्यता को लेकर कुलपति आवास पर क‍िया प्रदर्शन

    वाराणसी : बीएचयू में बीपीईडी और एमपीईडी कोर्स के छात्रों ने बीएचयू के कुलपति आवास के बाहर गुरुवार की सुबह विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में आयोजित एनवीएस और ईएमआरएस सहित अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में उनके कोर्स को मान्यता नहीं दी गई है। छात्रों ने कहा कि यह स्थिति उनके भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है, जबकि उनका कोर्स एनसीटीई द्वारा अनुमोदित है। प्रदर्शन के दौरान, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल भी कुलपति से मिला।

    राजातालाब में भाजपा कार्यकर्ता को पुल‍िस ने पीटा, कार्यकर्ताओं ने क‍िया धरना- प्रदर्शन

    वाराणसी : राजातालाब थाना क्षेत्र के जख्खिनी पुलिस चौकी अंतर्गत बिरसिंहपुर ग्राम सभा के मिल्कीपुर निवासी भाजपा कार्यकर्ता करण कुमार पटेल को चौकी इंचार्ज सत्यम तिवारी द्वारा मारपीट कर घायल कर देने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजातालाब थाने पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा और निलंबन की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा के एमएलसी धर्मेंद्र राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या और सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल मौके पर पहुंचे। 

    वाराणसी में मतदाता के फोन करने पर बीएलओ बोले - "बूथ से आकर अपना फार्म लो"

    वाराणसी : एसआइआर यानी मतदाता सूची का संघन पुनरीक्षण कार्य मे जिलाधिकारी का आदेश कि‍ घर-घर जा कर फार्म भरवाकर लें। लेकिन, ऐसा सारनाथ में दिखने को नही मिल रहा है। बुद्धा सिटी कालोनी में तो बीएलओ किसी के घर नहीं पहुंचे, अभी बहुत से मतदाता को एसआइआर का फार्म तक नहीं मिला है। लोगों के अनुसार बीएलओ फोन करने पर बोलते है कि बूथ पर बैठे हैं आकर फार्म ले जाओ।

    वाराणसी से गुजरे बादल, कोहरे ने अंचलों में पसारा पांव, जानें कब बढ़ेगी गलन

    वाराणसी : अरब सागर की ओर से उठे हल्‍के बादलों का झोंका देर रात से सुबह तक पूर्वांचल से होकर गुजरा तो पारा भी न्‍यूनतम से एक ड‍िग्री तक चढ़ गया। हालांक‍ि इन बादलों में नमी नहीं थी और बादलों का झोंका गुरुवार को सुबह पूर्वांचल से होता हुआ उत्‍तर की ओर गुजर गया। इस दौरान पूर्वांचल में कुहासा सा छाया रहा और द‍िन चढ़ने तक मौसम का रुख थोड़ा बदली की ओर ही बना रहा। हालांक‍ि सूरज की रोशनी का पर्याप्‍त असर सुबह नौ बजे के बाद ही नजर आया। 

    कभी सोचा है, हम बीमार क्‍यों पड़ते हैं? आयुर्वेदाचार्य ने बताई असली वजह, आप भी नोट कर लें

    वाराणसी : अमूमन हम सभी मौसम में बदलाव या अन्‍य वजहों से बीमारी होते ही रहते हैं। मगर बीमार होने की क्‍या वजह है यह आयुर्वेद हमें स्‍पष्‍ट करता है। आयुर्वेदाचार्य डा. अजय गुप्‍ता के अनुसार आयुर्वेद अपने आप से जुड़ने की एक यात्रा है। भारत की धरती ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सबसे अनमोल उपहार है आयुर्वेद, जो सिर्फ दवाओं की पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। आज जब दुनिया तनाव, प्रदूषण, दवाओं के दुष्प्रभाव और उलझी हुई दिनचर्या से जूझ रही है, आयुर्वेद एक बार फिर हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह बना रहा है—क्योंकि यह केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी उपचार देता है। मगर बीमार होने के पीछे भी कई वजहें हैं।

    आजमगढ़ में बीते द‍िनों पराली जलाने पर 37 किसानों पर 92500 रुपये जुर्माना

    आजमगढ़ : राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंघन कर फसल अवशेष जलाने वाले जिले के 37 किसानों पर 92,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। तहसील बूढ़नपुर एवं मेंहनगर में सर्वाधिक 12-12 एवं लालगंज व सगड़ी में पांच-पांच घटनाएं और निजामाबाद, सदर, फूलपुर में पराली जलाने की एक-एक घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जबकि तहसील मार्टीनगंज में कोई घटना चिह्नित नहीं हुई है। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पराली, गन्ने की पत्ती एवं कूडा अपशिष्ट न जलाये जाने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

    गाजीपुर में ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, दो अन्‍य छात्राएं गंभीर रूप से जख्‍मी

    गाजीपुर : सादात रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बापू इंटर कालेज की एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं इस दौरान दो अन्‍य छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेजने के साथ ही पर‍िजनों से संपर्क कर रही है। हादसे की जानकारी होने के बाद व‍िद्यालय प्रबंधन को भी पुल‍िस ने सूच‍ित क‍िया है। परि‍जन जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंचे तो घायलों को अस्‍पताल भेजा गया है।

    जौनपुर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से लाखों की ठगी, पांच नामजद आरोपितों पर मुकदमा दर्ज

    जौनपुर : प्राइवेट कंपनी में 15 हजार रुपये प्रतिमाह की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लोगों से 27-27 हजार रुपये की ठगी कर लेने के पांच आरोपितों के विरुद्ध लाइन बाजार थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई एसपी डा. कौस्तुभ के आदेश पर की गई। मऊ जिले के दोहरी घाट थाना क्षेत्र की रूबी, शीला, अजय, अनु, सत्यम, काजल, आरती, अंजू, संजना, शालू, अक्षरा, ज्योति आदि ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया।

    जौनपुर में अजीत प्रजापति को मिली भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान, कयासों पर विराम

    जौनपुर : भाजपा ने जौनपुर के नए जिलाध्यक्ष के रूप में क्षेत्र के अढ़नपुर गांव निवासी अजीत प्रजापति के नाम पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ पार्टी व जनता के बीच लंबे समय से चले आ रहे उहापोह को समाप्त कर दिया। बुधवार देर रात जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर नए जिलाध्यक्ष की सूची प्रसारित हुई तो उनको लोगों ने बधाइयां देनी शुरू कर दीं। बेहद ही सामान्य पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले अजीत प्रजापति के पास संगठन के कार्यों को करने का लंबा व विशेष अनुभव रहा है।

    मीरजापुर में अहरौरा के पत्थर खदान में पोकलेन के धक्के से मुंशी की मृत्यु, पिकअप पर शव रख भागे

    मीरजापुर : अहरौरा क्षेत्र के बगहिया जिगना स्थित खनन खदान में गुरुवार की सुबह पोकलेन के लोडर की चपेट में आने से खदान के मुंशी की मृत्यु हो गई। मुंशी की मृत्यु से घबराए अन्य श्रमिक पिकअप पर शव रख भागने लगे। इस दौरान दौड़ाकर ग्रामीणों ने चंदौली बार्डर के पास से पकड़ लिया और उसे घटनास्थल पर लेकर आए। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

    नोट : पूर्वांचल और वाराणसी की अन्‍य खबरों के ल‍िए क्‍ल‍िक करें www.jagran.com