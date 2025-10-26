जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi latest news: पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में रव‍िवार को छठ की छटाओं से बाजार गुलजार रहा। फलों और पूजन सामग्री की खरीदारी से लेकर घाटों और सरोवरों पर भी लोगों की खूब भीड़ लगी रही। परंपराओं के त्‍योहार के बीच जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली ज‍िले में हादसे से घरों में मातम भी पसरा रहा।

पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की प्रमुख खबरें: नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी, मैनेजर सहित चार हिरासत में वाराणसी : सारनाथ के पहड़िया स्थित श्रीकृष्णा नगर कालोनी के एक मकान में नेटवर्किंग मार्केटिंग एवं टेलीकलिंग की नौकरी देने के नाम पर युवाओं के साथ ठगी के मामले में रविवार को डीसीपी प्रमोद कुमार के नेतृत्व में स्थानीय और साइबर क्राइम पुलिस टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने कई कागजात को जांच के लिए कब्जे में लिया। इस मामले में पुलिस ने मैनेजर, मकान मालिक सहित चार लोगों को हिरासत में लिया है।

बनारस में पुल‍िस ने ब‍िगाड़ा जलेबी और कचौड़ी का जायका, बहुत कष्‍ट से गुजरे कस्‍टमर वाराणसी : कैंट थाना क्षेत्र के मिंट हाउस के सामने स्थित श्री राम भंडार के पास रविवार की सुबह दो पहिया और चार पहिया वाहनों की अधिकता के कारण जाम लग गया। जाम से जब आम जनता कराहने लगी तो पुल‍ि‍स ने पड़ताल में पाया क‍ि सुबह का कचौड़ी और जलेबी का जायका तलाशने न‍िकले लोगों की वजह से यह जाम लगा हुआ है। इस स्थिति की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि कई लोग सड़क के किनारे पूड़ी कचौड़ी और जलेबी का आनंद ले रहे थे, जबकि वाहनों की पार्किंग अव्यवस्थित थी।

Chhath 2025 : गन्‍ने ने छीलकर रख द‍िया छठ का बाजार, कीमतें उड़ा देंगी आपके होश वाराणसी : इस बार छठ पर्व के अवसर पर फलों के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। सबसे महंगा फल अनानास है, जिसकी कीमत 600 रुपये तक पहुँच गई है। वहीं, गन्‍ने की कीमत भी आसमान छू रही है। पहले बीस रुपये प्रति पीस बिकने वाला गन्‍ना अब साठ रुपये तक पहुँच गया है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में गन्‍ना फ्री में मिल रहा है, लेकिन शहर में इसकी खरीद के लिए मारामारी की स्थिति बन गई है। लाल गन्‍ना सबसे महंगा है, जबकि दूसरी कमजोर प्रजाति का गन्‍ना 50 रुपये प्रति पीस के भाव से बिक रहा है।

टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को बिना फास्टैग दोगुना की जगह सवा गुना ही लगेगा टोल, जानें पूरा बदलाव... वाराणसी : सरकार के नए नियमों के अनुसार, देशभर के टोल प्लाजा पर 15 नवंबर से ऐसे वाहन जिनमें फास्टैग नहीं है, वे बारकोड स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान कर सकेंगे। सरकार के आदेश के अनुसार, वाहन चालकों को अब दोगुना शुल्क के बजाय सवा गुना शुल्क देना होगा। यदि वाहन चालकों के पास फास्टैग और यूपीआई पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो उन्हें दोगुना कैश देना पड़ेगा। डाफी टोल प्लाजा पर यूपीआई के लिए 14 बूथों पर बारकोड सिस्टम तैयार किया गया है, जिसे 15 नवंबर से लागू किया जाएगा।

बादलों का रुख पूर्वांचल की ओर, जानें कब तक हो सकती है बरसात वाराणसी : दक्षिणी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना निम्नदाब क्षेत्र पश्चिम-उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे सोमवार से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। सुबह के समय धुंध का प्रभाव भी देखा जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंचलिक कार्यालय के अनुसार यह निम्नदाब क्षेत्र प्रबल होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। यह आंशिक रूप से प्रदेश को प्रभावित कर सकता है और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है।

आजमगढ़ में सिवान में मिला वृद्ध का शव, चार माह पहले खरीदी गई जमीन की आज होनी थी पैमाइश आजमगढ़ : क्षेत्र के आराजी बैरिया गांव के सिवान में एक वृद्ध का शव मिलने हलचल मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। है। मृतक की पहचान बैरिया गांव निवासी त्रिभुवन पांडेय के रूप में हुई है। चचेरे भाई अरविंद पांडेय ने बताया कि त्रिभुवन के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, उनकी हत्या हुई है। अरविंद ने बताया कि त्रिभुवन अपनी पत्नी मुन्नी देवी व दो बेटे विवेक और विशाल के साथ दिल्ली में रहते थे।

Chhath 2025 : बल‍िया में सैंड आर्ट‍िस्‍ट ने बालू से सजाई छठ की झांकी बलिया : मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित गुरवा ग्रामपंचायत में प्रधान सुधीर मौर्य के सहयोग से रेत कलाकार रुपेश सिंह ने छठ पूजा के अवसर पर एक अनोखी कलाकृति तैयार की है। यह कलाकृति छठ ब्रातियों और हिंदू आस्था से जुड़े समाज के लिए एक सेल्फी पॉइंट के रूप में समर्पित की गई है। इस कलाकृति को बनाने में कलाकार ने 15 घंटे की कड़ी मेहनत की है, जिसमें मोहन सिंह और रुपेश सिंह की सैंड आर्टिस्ट टीम ने भी सहयोग किया। छठ पूजा, जो कि सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा की पूजा का पर्व है, भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

विंध्याचल धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो खड़े ट्रक से टकराई, दंपती सहित तीन की मौत जौनपुर : रामपुर थाना क्षेत्र के गंधोना गांव के पास रविवार की सुबह तकरीबन साढ़े 11 बजे विंध्याचल से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो सड़क किनारे खडे ट्रक से टकराई गई। हादसे में दंपती सहित तीन की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबेडकरनगर जनपद के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के पालीपट्टी गांव से परिवारजन शनिवार को विंध्याचल धाम दर्शन करने गए थे। बोलेरो गंधोना गांव स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा व खड़े ट्रक से टक्कर हो गई।

चंदौली में सील अस्‍पताल में चल रहा था इलाज, मां और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद हंगामा चंदौली : नौगढ़ कस्बे के आशीर्वाद हास्पिटल में रविवार को एक मां और उसके गर्भस्थ शिशु की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल के चिकित्सक और संचालक मौके से भाग खड़े हुए। स्वजन ने दोनों शवों को अस्पताल के बाहर रखकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्वजन अपनी मांग पर अड़े रहे और उच्चाधिकारियों को बुलाने की मांग की।