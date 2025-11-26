जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में बुधवार को जौनपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय एसआइआर में जुटे श‍िक्षक की गोंडा में मौत के बाद पर‍िजनों से म‍िलने पहुंचे। वहीं वाराणसी में उन्‍होंने कफ सीरप को लेकर सरकार को भी घेरा। इसके अलावा भी अन्‍य खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में कफ सीरप के अवैध कारोबार पर अजय राय ने उठाया सवाल, नेहा स‍िंह राठौर को तलाश रही वाराणसी पुल‍िस, धर्म बदलकर युवती को भगा ले जाने वाला ट्रक चालक धराया, जगमग होगी भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा, काशी में माँ अन्नपूर्णा के 17‑दिवसीय महाव्रत का उद्यापन और वाराणसी में 25 हजार कुंडों में डेढ़ लाख दंपतियों ने 200 टन वैदिक सामग्री से दी आहुति आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में जिला कारागार में फंदे से लटककर विचाराधीन बंदी ने दी जान, आजमगढ़ में डीएम का कड़ा रुख, शिक्षामित्र और लेखपाल निलंबित, गाजीपुर में धान के खेत में युवक का सड़ा शव मिला, अध्यापक की मौत के बाद पर‍िजनों से म‍िलने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय आद‍ि खबरें चर्च‍ित रहीं।

एक ही खबर में पढ़ें पूर्वांचल और वाराणसी की खबरें : वाराणसी में कफ सीरप के अवैध कारोबार पर अजय राय ने उठाया सवाल, पीएम पर हमलावर वाराणसी : कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष अजय राय ने बुधवार को कफ सीरप प्रकरण को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की और सरकार को इस बहाने कठघरे में खड़ा क‍िया। कहा क‍ि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जानलेवा कफ सीरप का अवैध कारोबार इस प्रकरण पर प्रधानमंत्री/स्थानीय सांसद की चुप्पी क्यों? कहा क‍ि बड़ा सवाल यह है की पुलिस कमिश्नरेट जैसी कड़ी व्यवस्था के बीच, जहरीली कफ सिरप का नेटवर्क जिस तरह फल-फूल रहा है, यह केवल कानून-व्यवस्था की नाकामी नहीं- यह डबल इंजन की सरकार की सीधी असफलता और सत्ता संरक्षण का गंदा चेहरा है।

नेहा स‍िंह राठौर को तलाश रही वाराणसी पुल‍िस, घर पर नोट‍िस चस्‍पा, जान लें पूरा प्रकरण वाराणसी : लोक गाय‍िका नेहा सिंह राठौर द्वारा लगातार वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वीडीयो बनाकर अपमानजनक बातें करने को लेकर अभ‍ियोग पंजीकृत क‍िया गया है। इस बाबत सुधीर सिंह पुत्र स्वर्गीय शंभू सिंह न‍िवासी साकेत नगर, संकट मोचन, वाराणसी की ओर से पुल‍िस को श‍िकायत की गई है। बताया गया है क‍ि प्रार्थी श्री हनुमान सेना नामक सामाजिक संस्था का अध्यक्ष है। बिहार की लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर लगातार हमारे वाराणसी के लोकप्रिय सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के बारे में अपमानजनक वीडियो बनाकर उन्हें वायरल कर रही हैंं।

वाराणसी से धर्म बदलकर युवती को भगा ले जाने वाला ट्रक चालक धराया, गया जेल वाराणसी : इंस्‍टाग्राम पर धर्म व नाम बदल फर्जी आईडी बना युवती को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने वाला ट्रक चालक नसीम बुधवार को मेंहदीगंज अंडरपास के निकट से पुलिस के हत्थे लग गया। चालक को उ.प्र. विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया। मिर्जामुराद थानाप्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार ट्रक चालक नसीम सीतापुर जिले के खैराबाद थानांतर्गत पंडित पुरवा का निवासी हैं। ट्रक चालक इंस्‍टाग्राम पर हिन्दू बन अजय नाम से फर्जी आईडी बनाया है।

सारनाथ में फसाड लाइट से जगमग होगी भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा और बौद्ध मन्दिर वाराणसी : सारनाथ के थाई बौद्ध मंदिर मे 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा यहां आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। इस स्थान पर पर्यटक अधिक समय देते हैं। इसको देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा के आसपास व बौद्ध मंदिर को फसाड लाइटों की रोशनी से सजाया जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड ने काम शुरू कर दिया है। सारनाथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने व आकर्षित करने के लिए थाई बौद्ध विहार परिसर में 80 फीट ऊंची चलायमान अभय मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा के सामने से रंगीन फसाड लाइट से जममग करेगा।

काशी में माँ अन्नपूर्णा के 17‑दिवसीय महाव्रत का उद्यापन, किसानों ने फसल की पहली धान की बाली माँ को की अर्पित वाराणसी : माँ अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का बुधवार को पारंप‍रि‍क तौर पर उद्यापन हो गया। इस दौरान किसान अपने फसल की पहली धान की बाली मां को अर्पित करने पहुंचे। वहीं मंद‍िर प्रशासन की ओर से धान कीं बलियों से सजा माँ का दरबार नजर आया तो अन्य विग्रहों का भी शृंगार क‍िया गया। काशी में विराजित अन्नपूर्णा मंदिर माता मंदिर को कई कुंतल धान की बालियों से सजाया गया, जहाँ पूर्वांचल के किसानों ने अपनी पहली फसल की बालियां माँ के चरणों में अर्पित कीं।

वाराणसी में 25 हजार कुंडों में डेढ़ लाख दंपतियों ने 200 टन वैदिक सामग्री से दी आहुति वाराणसी : विहंगम योग संत समाज के 102वें वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को सदाफल देव रचित स्वर्वेद तीर्थ हवन धूम से सुवासित हो उठा। स्वर्वेद मंत्र गूंजे और देश-विदेश से आए डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ में 200 टन वैदिक सामग्री से सर्व मंगल कामना की आहुति दी। इसमें गो धाम तीर्थ पथमेड़ा- राजस्थान से मंगाया गया भारतीय वेद लक्षणा गाय का शुद्ध बिलोना घी के साथ ही गो-पदार्थ, नैसर्गिक जड़ी-बूटियां, दुर्लभ रोगनाशक एवं आरोग्य वर्द्धक औषधियां, सुगंधित द्रव्य, मिष्ठान, पवित्र लकड़ियां व आहुतिद्रव्य समर्पित किए।

जिला कारागार में फंदे से लटककर विचाराधीन बंदी ने दी जान मऊ : जिला कारागार में बुधवार को दोपहर बाद लगभग दो बजे विचाराधीन एक बंदी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइप के सहारे गमछा का फंदा बनाकर लटककर जान दे दी। घटना की जानकारी होते ही कारागार प्रशासन और बंदियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मजिस्ट्रेट सहित सरायलखंसी थाने की पुलिस भी कारागार पहुंच गई। गाजीपुर जनपद के सैदपुर थाना के विक्रमपुर गांव निवासी 24 वर्षीय अजीत रावत गैंग्सटर एक्ट में तीन माह से जिला कारागार में निरूद्ध था।

आजमगढ़ में डीएम का कड़ा रुख, शिक्षामित्र और लेखपाल निलंबित आजमगढ़ : जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने विधानसभा क्षेत्र लालगंज 351 के सबसे कम प्रगति वाले बूथों का औचक निरीक्षण मंगलवार की देर शाम तक किया। मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में एसआइआर को लेकर जिलाधिकारी का यह निरीक्षण अचानक हुआ, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं और लापरवाहियों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तुरंत कार्रवाई की। बूथ नंबर 407 (प्राथमिक विद्यालय शाहपुर) पर जिलाधिकारी ने गंभीर अनियमितता पाई। यहां तैनात बीएलओ शिक्षामित्र रफीउल्लाह ने फार्म वितरण और डिजीटाइजेशन में घोर लापरवाही की।

गाजीपुर में धान के खेत में युवक का सड़ा शव मिला, हत्या कर फेंकने का अंदेशा गाजीपुर : कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ गांव के समीप धान के खेत में बुधवार की सुबह एक अज्ञात युवक का सड़ा हुआ शव मिला। शव पानी में पड़े रहने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था, जिससे पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है। सुबह अंधऊ हवाई पट्टी के पास स्थित खेत में पहुंचे किसान को तेज दुर्गंध महसूस हुई। उसने आसपास देखा तो खेत में एक शव पड़ा मिला। शोर मचते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।