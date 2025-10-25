Varanasi top 10 news, 25 October 2025 : काशी में गूंजा जय कन्हैया लाल की, गंगा में लाखाें टन सिल्ट बहाई और एनसीएल खदान में हादसा सहित पढ़ें टाप 10 खबरें
Varanasi top 10 news : वाराणसी सहित पूर्वांचल की मुख्य खबरों में काशी में 'जय कन्हैया लाल की' का उद्घोष प्रमुख रहा। गंगा नदी में भारी मात्रा में सिल्ट बहने से चिंता बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, एनसीएल खदान में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें सुपरवाइजर की मौत की सूचना है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। Varanasi top news today: पूर्वांचल सहित वाराणसी में कई प्रमुख खबरें और घटनाएं शनिवार को चर्चा में रहीं। इस दौरान वाराणसी में शिव की नगरी में गूंजा "जय कन्हैया लाल की", अजय राय की बिहार चुनाव पर टिप्पणी,एआइ पर एमएसएमई की बैठक, सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा और वाराणसी में लाखों टन सिल्ट बहा दी गंगा में आदि खबरें चर्चा में रहीं।
वहीं बलिया के बांसडीह में आपसी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, बलिया में थानाध्यक्ष पर हमले के बाद म्यूजिक सिस्टम संचालकों पर मुकदमा, सपा सांसद सनातन पांडेय की बिहार चुनाव पर टिप्पणी व सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट खाई में गिरी, एनसीएल खदान में दर्दनाक हादसा, सुपरवाइजर की मौत की खबर चर्चा में रही।
वाराणसी और पूर्वांचल की पढ़ें टाप 10 खबरें :
नागनथैया लीला के लिए तुलसीघाट पर उमड़ी भीड़, शिव की नगरी में गूंजा "जय कन्हैया लाल की"
- वाराणसी : काशी की गंगा तुलसी घाट पर गोकुल की जमुना बनने को आतुर दिखी। ऐसा क्यों न हो। गोस्वामी तुलसीदास की कार्यस्थली तुलसी घाट पर लक्खा मेले में शुमार नाग नथैया लीला की तैयारी शुक्रवार तक जोरशोर से पूरी होती रही। परंपराओं की लीला के दौरान भावों से भरे श्रद्धालु भी उस क्षण को अपलक निहारते रहे। नागनथैया आयोजन के दौरान काशिराज परिवार के अनन्त नारायण सिंह के बजड़े पर जाकर उन्हें पहनाई माला। अनन्त नारायण ने महंत विश्वंभर नाथ मिश्र को परंपरा के तौर पर सोने की गिन्नी भेंट की।
बिहार में इस समय महाजंगल राज, एक मात्र रोजगार शराब की तस्करी : अजय राय
- वाराणसी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा नेताओं द्वारा बिहार में जंगल राज लौटने की बात पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बिहार में महा जंगलराज का माहौल है, जहां शराब की तस्करी ही एकमात्र रोजगार बन गया है। सरकार भी इस अवैध कारोबार में संलिप्त है। बिहार में न तो कोई फैक्ट्री स्थापित हुई है और न ही युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिसके कारण युवा पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अराजकता का माहौल व्याप्त है।
Artificial Intelligence से कारोबार को मिलेगी और भी गति, MSME के लिए काफी फायदेमंद
- वाराणसी : भारत का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है, जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है और जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक ऐसी तकनीक है, जो एमएसएमई को पारंपरिक सीमाओं को पार करने और विकास, नवाचार तथा सफलता के नए अवसरों को सृजित करने में सहायता कर सकती है। एआई की क्षमता एमएसएमई के संचालन में बदलाव लाने, विकास को गति देने और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा
- वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता के लिए किए गए कार्यों से काफी प्रभावित हैं। इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल की 150 में जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आगामी दिनों में होने वाले विविध कार्यक्रमों के संबंध में शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा।
वाराणसी में लाखों टन सिल्ट बहा दी गंगा में, बढ़ा पारिस्थितिकीय परिवर्तन का खतरा
- वाराणसी : आम तौर पर हम संसाधनों और धन का उपयोग समस्याओं के निदान और उन्हें दूर करने के लिए करते हैं लेकिन यहां तो उलटबांसी चल रही है, करोड़ रुपया खर्च करके अमूल्य मानव व यांत्रिक संसाधनों का उपयोग हम समस्या को बढ़ाने मेें कर रहे हैं, बिना कल की चिंता किए। यकीन न हो तो गंगा तट के घाटों पर हो आएं। इन दिनों वहां बड़े-बड़े जेनरेटर चलाकर मोटर पंप चालू कर घाटों पर जमी लाखों टन सिल्ट को घाटों की सफाई के नाम पर वापस गंगा में भेजा जा रहा है।
बलिया के बांसडीह में आपसी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, आठ घायल
- बलिया : बांसडीह कस्बे के रजवारवीर में शुक्रवार देर रात आपसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों तरफ के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत सीएचसी बांसडीह पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सात की गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि आठवें दीपक पटेल को प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया। घायकों की पहचान पंकज वर्मा, कुश वर्मा, लव वर्मा (राजवरवीर, शाहपुर) और जीतेंद्र तुरहा, दिनेश तुरहा, महेश तुरहा, गणेश तुरहा (पड़ोसी) के रूप में हुई है।
बलिया में थानाध्यक्ष पर हमले के बाद म्यूजिक सिस्टम संचालकों पर मुकदमा
- बलिया : नगरा कस्बे में लक्ष्मी पूजन के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान थानाध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी के घायल होने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। शनिवार को तीन म्यूजिक सिस्टम संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं उच्च स्तर की आवाज में बजाने के आरोप में दो म्यूजिक सिस्टम सहित वाहन को भी जब्त कर लिया गया। पकड़े गए दो म्यूजिक सिस्टम संचालक समेत एक सहयोगी इरशाद को शनिवार को न्यायालय में चालान किया गया।
सपा सांसद सनातन पांडेय बोले - "बिहार में बलिया वाले दहेज में मांगेंगे वोट"
- बलिया : बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध 'बेटी और रोटी' का है। उन्होंने बताया कि बिहार के छपरा, सिवान और आरा क्षेत्रों के बिना यूपी के आधे से अधिक लड़के अविवाहित रह जाएंगे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता से चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में 'दहेज' के रूप में वोट मांगेंगे। इसके लिए सपा के 20 सांसद बिहार जाएंगे और गठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे।
सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप 30 फीट खाई में गिरी, 16 घायल
- सोनभद्र : जिरही मंदिर से दर्शन कर शुक्रवार की रात लौट रहे श्रद्धाजुओं से भरी पिकअप नेवारी-जुगैल मार्ग पर भीतरी गांव के पास करीब 30 फीट खाई में गिर गई। इस दौरान पिकअप करीब तीन से चार बार पलटी। दुर्घटना में पिकअप सवार 20 में से 16 श्रद्धालु घायल हो गए। चार को हल्की खरोंच आई। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन में भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद 13 घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जुगैल थाना क्षेत्र के जमुअल गांव निवासी इसरावती का बेटा विजेंद्र मुंबई में किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था।
सोनभद्र: एनसीएल खदान में दर्दनाक हादसा, सुपरवाइजर की मौत
- सोनभद्र : एनसीएल दुधीचूआ कोयला खदान में शुक्रवार रात को एक दुखद घटना में सुपरवाइजर पुष्पेंद्र सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पुष्पेंद्र सिंह, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, खदान के डंपिंग एरिया में निरीक्षण करने गए थे। यह घटना रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच हुई, जब वे बुलडोजर की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पुष्पेंद्र सिंह मूल रूप से सीधी जिले के निवासी थे और एनसीएल दुधीचूआ के अधीन एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। वे ओवरबर्डन हटाने का कार्य देखते थे।
